Torcedor do Cruzeiro registra B.O. por suposta agressão de presidente do Corinthians no Mineirão

Mandatário corintiano já havia deixado o Mineirão quando o torcedor prestou queixa na Polícia Militar do estado de Minas Gerais

Um torcedor do Cruzeiro procurou a Polícia Militar no Mineirão alegando que recebeu um soco do presidente do Corinthians, Augusto Melo, na tarde deste domingo (7). A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

O cruzeirense, que ainda tem a identidade mantida em sigilo, foi a uma unidade policial no estádio para prestar queixa contra o mandatário corintiano por causa do ocorrido.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, não foi conduzido à unidade policial do Mineirão para prestar depoimento e explicar o que houve no episódio com o torcedor cruzeirense.

