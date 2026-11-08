Luca Marelli, comentarista de arbitragem da Dazn, comentou após a partida o toque de mão de João Mário aos 79 minutos de Fiorentina x Juventus, que o árbitro Colombo não considerou pênalti: "Não há dúvida de que é punível. A possível explicação para não marcar o pênalti é que a bola veio de forma inesperada, mas o braço está aberto demais para que o toque não seja considerado punível".
Toque de mão de João Mário, diz Marelli: "Era pênalti, o braço estava aberto demais para que o lance não fosse punido"
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PÊNALTI TAMBÉM PARA ROCCHI
O ex-responsável pela escalação dos árbitros Gianluca Rocchi acrescentou, no estúdio: "Normalmente, quando a bola chega após um toque de um companheiro, a tendência é não punir o jogador, mas aqui me parece que houve tempo para reagir e tirar o braço".
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