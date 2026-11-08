Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Traduzido por

Toque de mão de João Mário, diz Marelli: "Era pênalti, o braço estava aberto demais para que o lance não fosse punido"

Fiorentina x Juventus
Fiorentina
Juventus
Campeonato Italiano
Joao Mario
Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

VEN

VEN

MON

MON

Campeonato Italiano

23 de nov. de 2026

FIO

FIO

Luca Marelli, comentarista de arbitragem da Dazn, comentou após a partida o toque de mão de João Mário aos 79 minutos de Fiorentina x Juventus, que o árbitro Colombo não considerou pênalti: "Não há dúvida de que é punível. A possível explicação para não marcar o pênalti é que a bola veio de forma inesperada, mas o braço está aberto demais para que o toque não seja considerado punível".

  • PÊNALTI TAMBÉM PARA ROCCHI

    O ex-responsável pela escalação dos árbitros Gianluca Rocchi acrescentou, no estúdio: "Normalmente, quando a bola chega após um toque de um companheiro, a tendência é não punir o jogador, mas aqui me parece que houve tempo para reagir e tirar o braço".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
JUV

JUV

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

VEN

VEN

MON

MON

Campeonato Italiano

23 de nov. de 2026

FIO

FIO