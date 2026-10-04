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imago-sport-1084119500.jpgAFLOSPORT
Alvino Hanafi
Traduzido por

Toque de capitão! Artilheiro, Rodri exalta a "madura" Espanha após encerrar jejum de gols em Oviedo

Espanha
Rodri
Espanha x Tchéquia
Tchéquia
Liga das Nações A

O capitão da Espanha, Rodri, comemorou por ter marcado o segundo gol de sua equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia pela Liga das Nações. O meio-campista elogiou a maturidade da Espanha, mas alertou que o envolvimento do elenco segue sendo crucial, já que a equipe ampliou sua sequência de invencibilidade para 41 partidas.

  • Rodri conduz a Espanha à vitória sobre a disciplinada Tchéquia

    O capitão da Espanha, Rodri, teve uma atuação influente no meio-campo e marcou o segundo gol de sua equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia, pelo Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, em Oviedo. Lamine Yamal abriu o placar aos seis minutos, antes de Rodri ampliar com uma finalização precisa de longa distância.

    Jiří Sláma diminuiu para a Tchéquia antes de o reserva Mikel Merino selar a vitória da Espanha no fim.

    O resultado mantém a vantagem de três pontos da Espanha sobre a Inglaterra na liderança do Grupo 3.

  • imago-sport-1084111069.jpgPhoto Players Images

    Capitã destaca a resiliência da Tchéquia e a profundidade do elenco

    Falando após a partida, Rodri admitiu que sabia que o técnico da Tchéquia, Santi Denia, apresentaria um desafio tático formidável. O meio-campista elogiou a capacidade da Espanha de superar períodos difíceis com compostura, apesar das inúmeras mudanças na escalação inicial.

    Rodri destacou que todo jogador do elenco precisa estar totalmente preparado.

    "Este foi um jogo duro, eu disse a Santi que o conhecemos bem, assim como aos seus jogadores, e que a Tchéquia é uma equipe muito bem treinada", disse Rodri à TDP. "Tivemos que trabalhar duro pela vitória, mas a equipe conseguiu jogar com maturidade. Houve muitas mudanças, ainda assim nosso time continua atuando no mais alto nível. Precisamos de todos totalmente envolvidos."

  • Meio-campista quer manter embalo de gols

    Rodri admitiu que marcar pela seleção tinha um significado extra, diante de seu recente jejum de gols pela Espanha. O volante do Manchester City espera que seu gol no primeiro tempo estimule novas contribuições ofensivas nos próximos jogos.

    A vitória da Espanha ampliou sua notável sequência invicta em todas as competições para 41 partidas.

    "É sempre ainda mais especial marcar pela seleção", acrescentou Rodri. "Eu não vinha marcando muitos gols ultimamente, então espero conseguir ganhar embalo agora; isso é importante, todos nós precisamos contribuir com os gols."

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  • imago-sport-1083984992.jpgPressinphoto

    Espanha busca garantir vaga no mata-mata contra a Croácia

    Rodri e seus companheiros de equipe agora viajam para enfrentar a Croácia em 6 de outubro, enquanto buscam garantir oficialmente sua vaga na fase mata-mata da Liga das Nações. O capitão espera outro teste físico exigente fora de casa.

    A Tchéquia segue na lanterna do Grupo 3, sem nenhum ponto.

    A Espanha busca manter sua campanha perfeita em seu próximo compromisso.

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