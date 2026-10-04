O capitão da Espanha, Rodri, teve uma atuação influente no meio-campo e marcou o segundo gol de sua equipe na vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia, pelo Grupo 3 da Liga das Nações da Uefa, em Oviedo. Lamine Yamal abriu o placar aos seis minutos, antes de Rodri ampliar com uma finalização precisa de longa distância.

Jiří Sláma diminuiu para a Tchéquia antes de o reserva Mikel Merino selar a vitória da Espanha no fim.

O resultado mantém a vantagem de três pontos da Espanha sobre a Inglaterra na liderança do Grupo 3.