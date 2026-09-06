D’Amico expressou sua enorme satisfação com a permanência de Kone no Stadio Olimpico após um desfecho dramático da janela de transferências de verão. O internacional francês foi alvo de intensa especulação e de uma investida substancial de última hora do Chelsea, potência da Premier League, que buscava reforçar suas opções para o meio-campo com o talentoso ex-jogador do Borussia Monchengladbach.

Em entrevista à Sky Sport Italia, D’Amico foi transparente sobre a posição do clube em relação aos seus ativos mais valiosos. "Antes do jogo contra a Fiorentina, eu disse que seria difícil para nós abrir mão de jogadores importantes tão perto do fim da janela de transferências, e foi isso que aconteceu", observou D’Amico. "Kone é um jogador importante, estamos felizes por ele ter permanecido conosco e confiantes de que dará sua contribuição durante a temporada."