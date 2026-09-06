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Tony D’Amico insiste que Manu Kone dará sua contribuição à Roma após fracasso de transferência para o Chelsea
Kone segue no Olímpico apesar do interesse do Chelsea
D’Amico expressou sua enorme satisfação com a permanência de Kone no Stadio Olimpico após um desfecho dramático da janela de transferências de verão. O internacional francês foi alvo de intensa especulação e de uma investida substancial de última hora do Chelsea, potência da Premier League, que buscava reforçar suas opções para o meio-campo com o talentoso ex-jogador do Borussia Monchengladbach.
Em entrevista à Sky Sport Italia, D’Amico foi transparente sobre a posição do clube em relação aos seus ativos mais valiosos. "Antes do jogo contra a Fiorentina, eu disse que seria difícil para nós abrir mão de jogadores importantes tão perto do fim da janela de transferências, e foi isso que aconteceu", observou D’Amico. "Kone é um jogador importante, estamos felizes por ele ter permanecido conosco e confiantes de que dará sua contribuição durante a temporada."
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Influência de Gasperini e evolução tática
Embora a diretoria tenha feito sua parte ao rechaçar o Chelsea, a influência do técnico Gian Piero Gasperini foi igualmente decisiva. O veterano comandante tem sido um apoiador declarado do jogador de 25 anos, vendo-o como uma peça fundamental de sua configuração de meio-campo. Segundo relatos, Gasperini vetou pessoalmente qualquer venda em potencial, por acreditar que perder um perfil desse tipo sem um substituto pronto comprometeria as aspirações da Roma tanto na competição nacional quanto na próxima campanha da Champions League, que começa com um confronto de alta importância contra o Fenerbahce.
Flexibilidade tática e o surgimento de jovens talentos
Além do drama da janela de transferências, a Roma busca adaptar seu esquema tático enquanto se prepara para uma agenda exigente que inclui o retorno da Liga dos Campeões. Um dos principais pontos de discussão tem sido a incapacidade do clube de garantir um jogador de lado de campo com características ofensivas, um perfil pedido especificamente por Gasperini. D’Amico, porém, apontou para soluções internas e para o desenvolvimento do recém-chegado Rodrigo Mora, que se juntou ao clube vindo do FC Porto.
"Rodrigo Mora pode assumir essa função com o tempo, estamos convencidos de que, com trabalho, ele poderá então atuar aberto", explicou D’Amico. Esse foco no crescimento interno também fica evidente na continuidade de Emanuele Lulli, formado nas categorias de base, entre os escolhidos. O jovem conseguiu manter o novo reforço Nahuel Molina fora do time titular, recebendo elogios por sua maturidade e qualidade técnica. D’Amico acrescentou: "Estamos muito orgulhosos de Lulli, que está lidando com a situação com muita calma, e é isso que faz a diferença para conseguir fazer isso neste ambiente."
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Condição física do elenco e ambições europeias
À medida que as conversas sobre transferências diminuem, o foco em Trigoria voltou para o campo e para a gestão de jogadores importantes. Havia preocupações significativas em relação à condição física de Paulo Dybala e Evan Ndicka. Ndicka, em particular, havia gerado alarme após sair durante o aquecimento na partida anterior contra o Lecce. No entanto, ambos os jogadores conseguiram superar seus respectivos problemas musculares e dar a Gasperini um grande reforço, ressaltando a profundidade e a resiliência do elenco enquanto se prepara para uma sequência apertada de jogos.
Na transição do mercado de transferências para o palco da Champions League, o clube parece unido em sua visão, equilibrando a experiência de estrelas consagradas com a energia de jogadores formados na base e a engenhosidade tática de seu treinador.
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