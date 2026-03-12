Toni: “Todos esses atacantes que ficam correndo e não vão para a área... mas onde é que se faz gol? Eles vão fazer cruzamentos para os laterais”

Pazzini apoia a crítica com um dado evidente da atual Série A 2025/2026:

“Há apenas um jogador com dois dígitos em 28 rodadas (Lautaro Martinez, nota do editor), mas, pessoal, isso é pesado. Com o VAR, um atacante marca quatro pênaltis em uma temporada. Não dá para fazer seis gols em 28 jogos para chegar aos dois dígitos?”