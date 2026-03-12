Poucos gols e crise no papel dos atacantes? Luca Toni, histórico ex-atacante da Fiorentina, Palermo, Bayern e campeão mundial com a seleção italiana em 2006, explicou junto com Giampaolo Pazzini no podcast AuraSport a motivação por trás dessas dificuldades. Uma escolha tática bem precisa, que, segundo ele, não recompensa os atacantes e que os próprios atacantes deveriam tentar mudar.
Traduzido por
Toni: “Todos esses atacantes que ficam correndo e não vão para a área... mas onde é que se faz gol? Eles vão fazer cruzamentos para os laterais”
"MAS ONDE É QUE SE MARCA O GOL?"
Toni, extremamente contrariado, destacou um problema enorme no futebol atual: “Todos esses atacantes que ficam correndo e não vão para a área... mas, desculpem, onde é que se marca gol?”
OS DADOS DE PAZZINI
Pazzini apoia a crítica com um dado evidente da atual Série A 2025/2026:
“Há apenas um jogador com dois dígitos em 28 rodadas (Lautaro Martinez, nota do editor), mas, pessoal, isso é pesado. Com o VAR, um atacante marca quatro pênaltis em uma temporada. Não dá para fazer seis gols em 28 jogos para chegar aos dois dígitos?”
TONI: “ELES NÃO VÃO PARA A ÁREA. ELES VÃO FAZER CROSSES”
Toni rebate: “Mas eu já te disse o motivo. Eles não vão para a área! Eles ficam circulando. Mas se você tem um atacante central, é normal que ele vá fazer cruzamentos para o lateral ali? Na minha opinião, não.”
DEVEM DIZER AOS TREINADORES QUE ESTÃO ERRADOS
“Então alguém pode dizer: “Sim, mas você não treina na Série A”, mas se eu fosse atacante, nunca faria um cruzamento para um zagueiro. Ou seja, eu diria ao treinador: “Erramos um pouquinho, treinador. Não é melhor eu ficar na área?””.