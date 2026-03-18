Toni: "Sou malicioso e vou direto ao ponto: acho que para alguns diretores e agentes vale a pena contratar jogadores no exterior"

Luca Toni passou então a falar sobre a situação atual do futebol italiano, entre o risco de a Seleção perder mais uma Copa do Mundo e o trabalho que está sendo feito nas categorias de base: “O importante não é chegar à Copa do Mundo, mas ir lá não apenas por ir. O futebol de base italiano precisa de uma reforma; nunca se tenta chegar à Copa do Mundo com o objetivo de ficar, pelo menos, entre os oito primeiros. Vou ser direto e digo que para alguns diretores e alguns agentes é mais vantajoso contratar jogadores no exterior. Sou malicioso, e para mim o nível lá é superior. Alguns clubes importantes gastam muito com os times principais e muito pouco com as categorias de base; há alguns treinadores das categorias de base que têm dois ou três empregos porque recebem pouco dos clubes onde trabalham”.