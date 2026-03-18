Uma das favoritas à conquista da Liga dos Campeões é o Bayern de Munique, time que Luca Toni conhece bem por ter jogado lá de 2007 a 2010, conquistando um campeonato, uma Copa da Alemanha e uma Copa da Liga. O ex-atacante falou sobre o time atual, no qual vê semelhanças com o Bayern de sua época: “Em comparação com a época em que eu jogava, não há diferenças; eles sempre tiveram a mentalidade e o DNA da vitória. São os aspectos que os mais experientes do grupo explicam aos recém-chegados. Kane é um jogador completo — explica Toni aos microfones da Prime Video —, um dos poucos atacantes que realmente o são. Tem personalidade, técnica, drible e facilidade no chute. Gosto da sua astúcia, joga nas mesmas zonas que eu gostava, por exemplo, vejo-o frequentemente no primeiro poste”.
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Toni: "Sou malicioso e vou direto ao ponto: acho que para alguns diretores e agentes vale a pena contratar jogadores no exterior"
"O FUTEBOL DE BASE ITALIANO PRECISA DE UMA REFORMA"
Luca Toni passou então a falar sobre a situação atual do futebol italiano, entre o risco de a Seleção perder mais uma Copa do Mundo e o trabalho que está sendo feito nas categorias de base: “O importante não é chegar à Copa do Mundo, mas ir lá não apenas por ir. O futebol de base italiano precisa de uma reforma; nunca se tenta chegar à Copa do Mundo com o objetivo de ficar, pelo menos, entre os oito primeiros. Vou ser direto e digo que para alguns diretores e alguns agentes é mais vantajoso contratar jogadores no exterior. Sou malicioso, e para mim o nível lá é superior. Alguns clubes importantes gastam muito com os times principais e muito pouco com as categorias de base; há alguns treinadores das categorias de base que têm dois ou três empregos porque recebem pouco dos clubes onde trabalham”.