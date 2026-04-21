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Toni KroosGetty Images
Adhe Makayasa

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Toni Kroos, ícone do Real Madrid, responde às especulações sobre uma possível mudança de decisão quanto à aposentadoria após a vitória no Prêmio Laureus

T. Kroos
Real Madrid
La Liga
F. Valverde

A lenda do Real Madrid, Toni Kroos, descartou categoricamente as especulações sobre um retorno sensacional ao futebol profissional dois anos após sua aposentadoria. Durante uma participação no Laureus World Sports Awards 2026, o jogador de 36 anos insistiu que não tem intenção de reverter sua decisão, apesar das especulações em curso sobre o clima atual em Madri.

  • A Icon recebe reconhecimento mundial

    Kroos foi homenageado com o Prêmio Inspiração no Laureus World Sports Awards 2026, em reconhecimento a uma carreira que incluiu uma Copa do Mundo e seis títulos da Liga dos Campeões. O ícone alemão, que se aposentou em 2024, enfrentou perguntas imediatas sobre um possível retorno para ajudar a estabilizar o atual elenco do Real Madrid. No entanto, Kroos demonstrou visível frustração com os rumores persistentes e acabou se recusando a entrar em mais discussões sobre seu antigo clube.


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  • KroosGetty Images

    Kroos fecha a porta

    Em declarações aos repórteres presentes no evento, segundo o AS, Kroos manteve-se firme ao afirmar que sua carreira como jogador pertence definitivamente ao passado, explicando que sua saída ocorreu no momento certo e que tentar um retorno agora só correria o risco de manchar seu legado. Visivelmente irritado quando as perguntas se voltaram para a situação atual no Bernabéu, Kroos disse: “Não vou responder a mais perguntas se forem sobre o Real Madrid.”

  • Sem arrependimentos quanto à aposentadoria

    Quando questionado se alguma vez havia pensado em voltar, dadas as necessidades atuais da equipe, o jogador de 36 anos esclareceu que já havia seguido em frente para novos capítulos da sua vida.

    Kroos acrescentou: “Não, na verdade não. Nunca tive esse pensamento porque parei exatamente como queria. Fechei esse capítulo; mesmo que pensasse em voltar, embora agora seja tarde demais, sempre senti que não poderia ter terminado melhor. Tudo o que viesse depois teria sido pior.

    “Agora tenho outras motivações na minha vida e outros projetos. Esse capítulo terminou bem para mim, e pude partir feliz, sem a sensação de que algo poderia ter sido feito melhor. Eu estava feliz, e ponto final.”

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Uma batalha difícil pela frente

    Depois de ter sido eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid precisa agora se concentrar exclusivamente na La Liga. Ocupando a segunda posição na tabela, a equipe de Álvaro Arbeloa está nove pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. O time dos Blancos enfrenta um desafio decisivo contra o Alavés na noite de terça-feira, com o objetivo de manter vivas suas escassas esperanças de conquistar o título nas últimas semanas da temporada.

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