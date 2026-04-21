Getty Images
Traduzido por
Toni Kroos, ícone do Real Madrid, responde às especulações sobre uma possível mudança de decisão quanto à aposentadoria após a vitória no Prêmio Laureus
A Icon recebe reconhecimento mundial
Kroos foi homenageado com o Prêmio Inspiração no Laureus World Sports Awards 2026, em reconhecimento a uma carreira que incluiu uma Copa do Mundo e seis títulos da Liga dos Campeões. O ícone alemão, que se aposentou em 2024, enfrentou perguntas imediatas sobre um possível retorno para ajudar a estabilizar o atual elenco do Real Madrid. No entanto, Kroos demonstrou visível frustração com os rumores persistentes e acabou se recusando a entrar em mais discussões sobre seu antigo clube.
- Getty Images
Kroos fecha a porta
Em declarações aos repórteres presentes no evento, segundo o AS, Kroos manteve-se firme ao afirmar que sua carreira como jogador pertence definitivamente ao passado, explicando que sua saída ocorreu no momento certo e que tentar um retorno agora só correria o risco de manchar seu legado. Visivelmente irritado quando as perguntas se voltaram para a situação atual no Bernabéu, Kroos disse: “Não vou responder a mais perguntas se forem sobre o Real Madrid.”
Sem arrependimentos quanto à aposentadoria
Quando questionado se alguma vez havia pensado em voltar, dadas as necessidades atuais da equipe, o jogador de 36 anos esclareceu que já havia seguido em frente para novos capítulos da sua vida.
Kroos acrescentou: “Não, na verdade não. Nunca tive esse pensamento porque parei exatamente como queria. Fechei esse capítulo; mesmo que pensasse em voltar, embora agora seja tarde demais, sempre senti que não poderia ter terminado melhor. Tudo o que viesse depois teria sido pior.
“Agora tenho outras motivações na minha vida e outros projetos. Esse capítulo terminou bem para mim, e pude partir feliz, sem a sensação de que algo poderia ter sido feito melhor. Eu estava feliz, e ponto final.”
- Getty Images Sport
Uma batalha difícil pela frente
Depois de ter sido eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid precisa agora se concentrar exclusivamente na La Liga. Ocupando a segunda posição na tabela, a equipe de Álvaro Arbeloa está nove pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas sete partidas para o fim da temporada. O time dos Blancos enfrenta um desafio decisivo contra o Alavés na noite de terça-feira, com o objetivo de manter vivas suas escassas esperanças de conquistar o título nas últimas semanas da temporada.