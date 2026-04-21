Toni Kroos, ícone do Real Madrid, responde às especulações sobre uma possível mudança de decisão quanto à aposentadoria após a vitória no Prêmio Laureus

Quando questionado se alguma vez havia pensado em voltar, dadas as necessidades atuais da equipe, o jogador de 36 anos esclareceu que já havia seguido em frente para novos capítulos da sua vida.

Kroos acrescentou: “Não, na verdade não. Nunca tive esse pensamento porque parei exatamente como queria. Fechei esse capítulo; mesmo que pensasse em voltar, embora agora seja tarde demais, sempre senti que não poderia ter terminado melhor. Tudo o que viesse depois teria sido pior.

“Agora tenho outras motivações na minha vida e outros projetos. Esse capítulo terminou bem para mim, e pude partir feliz, sem a sensação de que algo poderia ter sido feito melhor. Eu estava feliz, e ponto final.”