A imagem de Kroos deixando o Santiago Bernabéu em lágrimas permanece gravada na memória dos torcedores do Real Madrid. No entanto, seu roteiro perfeito foi concluído seis dias depois, quando conquistou seu sexto título da Liga dos Campeões antes de pendurar as chuteiras. Ele se aposentou nos seus próprios termos, com a elegância que sempre demonstrou em campo, sem prolongar uma carreira que já era lendária. Embora Álvaro Arbeloa e a atual comissão técnica tenham um elenco jovem e talentoso, a presença de Kroos é vista como o complemento ideal para garantir a estabilidade a longo prazo do projeto esportivo. Seu retorno proporcionará à diretoria do clube uma visão privilegiada do futebol.