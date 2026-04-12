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Toni Kroos está de volta! O Real Madrid se prepara para receber de volta o lendário meio-campista em uma nova função que “mudará o jogo”
Uma lacuna que Florentino Pérez quer preencher
Dois anos após sua emocionante despedida, a diretoria do clube quer que Kroos passe a integrar a estrutura esportiva a partir da próxima temporada. Segundo o AS, a decisão já foi tomada em Valdebebas, e o Real Madrid considera sua presença fundamental para o crescimento tanto institucional quanto esportivo. A relação entre Kroos e o presidente do clube, Florentino Pérez, continua excelente, mantendo o respeito mútuo que caracterizou sua passagem como jogador. É o próprio presidente quem mais deseja o retorno de Kroos ao que sempre será seu lar.
- AFP
Adeus lendário no topo
A imagem de Kroos deixando o Santiago Bernabéu em lágrimas permanece gravada na memória dos torcedores do Real Madrid. No entanto, seu roteiro perfeito foi concluído seis dias depois, quando conquistou seu sexto título da Liga dos Campeões antes de pendurar as chuteiras. Ele se aposentou nos seus próprios termos, com a elegância que sempre demonstrou em campo, sem prolongar uma carreira que já era lendária. Embora Álvaro Arbeloa e a atual comissão técnica tenham um elenco jovem e talentoso, a presença de Kroos é vista como o complemento ideal para garantir a estabilidade a longo prazo do projeto esportivo. Seu retorno proporcionará à diretoria do clube uma visão privilegiada do futebol.
A academia e sua ligação com Madri
Apesar de já não fazer parte do sistema do Real Madrid, Kroos nunca deixou de fato a capital espanhola. Com sua família totalmente adaptada à vida em Madri, o alemão inaugurou sua própria academia de futebol em Boadilla del Monte. Esse projeto permitiu que ele continuasse intimamente envolvido com o futebol juvenil e, curiosamente, o levou de volta a Valdebebas em várias ocasiões nas últimas semanas. Durante essas visitas com as equipes de sua academia para enfrentar as equipes de base do Real Madrid, Kroos demonstrou mais uma vez sua sabedoria como “treinador-professor”.
- AFP
Respeito unânime em todo o futebol espanhol
O carisma e o profissionalismo de Kroos ultrapassaram as fronteiras de Madrid. Recentemente, o alemão viajou para Villarreal, onde foi calorosamente recebido por todos os treinadores e diretores do clube de Castellón, atualmente em terceiro lugar na LaLiga. O prestígio internacional é outra razão pela qual o Real Madrid quer concretizar seu retorno o mais rápido possível. Seja em uma função mais próxima do campo ou na gestão esportiva, o retorno da lenda alemã está se configurando como a principal jogada estratégica do clube para a temporada 2026-27.