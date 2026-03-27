Toni Kroos destaca o jogador “incrível” do Real Madrid que tem “carregado” Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia nesta temporada

Em entrevista durante uma transmissão da Icon League na Alemanha, Kroos foi enfático ao falar sobre a mudança na hierarquia do Bernabéu. O ex-meia, que dividiu o campo com Valverde 187 vezes entre 2017 e 2024, vê seu antigo pupilo como o homem que agora mantém a equipe unida. “Desde então, ele tem voado pelos campos. É realmente impressionante o que ele está jogando no momento. Valverde tem carregado o time nas costas. Espero que isso dure muito tempo, porque tenho um ótimo relacionamento com ele e ele é meu amigo.”