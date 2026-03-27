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Toni Kroos destaca o jogador “incrível” do Real Madrid que tem “carregado” Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia nesta temporada
Um novo ícone no Bernabéu
Valverde passou de um jogador versátil do elenco a ser o verdadeiro coração da equipe de Álvaro Arbeloa. Após a saída dos veteranos defensores, o uruguaio registrou o melhor desempenho da carreira, com oito gols e 12 assistências em 42 partidas. Seu impacto foi mais marcante nos palcos mais importantes, notadamente ao desmontar o Manchester City com um hat-trick sensacional nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Esse brilhantismo individual se refletiu na competição nacional, onde uma sequência de gols em três partidas consecutivas da La Liga manteve o Real Madrid firmemente na briga pelo título.
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Elogios do mestre
Em entrevista durante uma transmissão da Icon League na Alemanha, Kroos foi enfático ao falar sobre a mudança na hierarquia do Bernabéu. O ex-meia, que dividiu o campo com Valverde 187 vezes entre 2017 e 2024, vê seu antigo pupilo como o homem que agora mantém a equipe unida. “Desde então, ele tem voado pelos campos. É realmente impressionante o que ele está jogando no momento. Valverde tem carregado o time nas costas. Espero que isso dure muito tempo, porque tenho um ótimo relacionamento com ele e ele é meu amigo.”
Vácuo de liderança
Com a aposentadoria de Kroos e a ida de Luka Modric para o AC Milan, o meio-campo do Real Madrid não está mais em constante mudança, mas sim sob uma nova liderança. A capacidade de Valverde de atuar como meia-armador central, ponta ou volante criativo fez dele a peça-chave da identidade tática do clube. Ele não está mais apenas facilitando o trabalho de jogadores como Mbappé e Vinícius Júnior; ele está fornecendo a base que lhes permite brilhar.
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A busca pelos talheres
À medida que a temporada chega ao seu clímax, Valverde enfrenta o desafio de manter sua "brutal" consistência para conduzir o Real Madrid por uma partida decisiva das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. No campeonato nacional, sua resistência será fundamental, já que o Los Blancos busca reverter uma desvantagem de quatro pontos em relação ao Barcelona na liderança da La Liga, faltando apenas nove partidas para o fim da temporada.