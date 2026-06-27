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Toni Kroos critica a seleção alemã e alerta para a possibilidade de eliminação na Copa do Mundo contra o Paraguai, a menos que duas questões importantes sejam resolvidas
A derrota expõe o elenco de veteranos
A Alemanha garantiu com facilidade a liderança do Grupo E após uma vitória esmagadora por 7 a 1 sobre Curaçao e uma vitória apertada por 2 a 1 contra a Costa do Marfim. No entanto, apesar do gol inicial marcado por Leroy Sané, a equipe de Nagelsmann sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Equador em sua última partida da fase de grupos. Com a escalação titular mais velha em uma Copa do Mundo desde 1998, o time envelhecido apresentou um desempenho apático que gerou duras críticas dos comentaristas.
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Kroos exige uma abordagem determinada
As expectativas em relação a Jamal Musiala e Florian Wirtz eram altíssimas antes do torneio, mas os dois meias tiveram dificuldades, já que sua capacidade de drible foi neutralizada pela abordagem física do Equador. Em uma transmissão ao vivo no TikTok ao lado de Lukas Podolski, Kroos discordou abertamente de Nagelsmann, que se recusou a questionar a vontade absoluta de vencer dos seus jogadores.
Kroos afirmou: “Tem que ser difícil jogar contra a gente, o que significa que precisamos ser capazes de defender bem e ser determinados. Ainda não estamos fazendo isso. E precisamos que [Jamal] Musiala e [Florian] Wirtz estejam em sua melhor forma — o que não temos no momento.
“Se essas duas coisas não mudarem, não vamos durar muito mais tempo. Costumávamos ter partidas em que jogávamos mal também — como contra a Argélia. Mas ainda assim conseguíamos vencer esses jogos ruins. Não acho que a equipe atual tenha essa capacidade.
“Este é um grupo que dá tudo de si. No entanto, não concordo com o técnico quando ele diz que [a complacência] não teve absolutamente nada a ver com isso. Você sempre tem isso no fundo da mente quando já está classificado. Não dá para simplesmente ignorar isso; é algo totalmente humano. Simplesmente não somos uma equipe forte fisicamente.”
Podolski pede uma reflexão serena
Enquanto Nagelsmann defendeu o empenho de seus jogadores após as mudanças na escalação, o ex-atacante Podolski concordou que o revés inesperado poderia servir como um valioso alerta. Apesar de reconhecerem suas deficiências estruturais, ambos os veteranos mantiveram a confiança no potencial final do time, caso consigam superar os primeiros obstáculos da fase eliminatória.
Podolski acrescentou: “Talvez uma derrota como essa seja algo positivo. É como levar um tapa na cara. Para que todos digam: ‘Tudo bem, vamos nos acalmar agora’. Talvez uma derrota como essa faça bem, para que todos reservem um momento para refletir em seus quartos. Não devemos simplesmente menosprezar tudo agora. Vamos incentivar os rapazes.”
Kroos concluiu: “E mantenho o que disse: acredito que, se chegarmos a uma partida contra a França e tudo der certo, podemos vencê-los.”
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Os desafios da fase eliminatória estão por vir
Apesar do desempenho decepcionante nos últimos jogos, Nagelsmann não tem planos de abandonar a dupla Musiala e Wirtz para a partida das oitavas de final contra o Paraguai, na segunda-feira, em Foxborough. A Alemanha precisa recuperar rapidamente sua solidez defensiva e reacender seu jogo criativo para superar uma seleção sul-americana resistente. Uma vitória poderia levar a um confronto épico nas oitavas de final contra a França, favorita do torneio, o que não deixa margem para erros para a equipe, que não está em boa fase.