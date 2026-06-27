Toni Kroos critica a seleção alemã e alerta para a possibilidade de eliminação na Copa do Mundo contra o Paraguai, a menos que duas questões importantes sejam resolvidas

As expectativas em relação a Jamal Musiala e Florian Wirtz eram altíssimas antes do torneio, mas os dois meias tiveram dificuldades, já que sua capacidade de drible foi neutralizada pela abordagem física do Equador. Em uma transmissão ao vivo no TikTok ao lado de Lukas Podolski, Kroos discordou abertamente de Nagelsmann, que se recusou a questionar a vontade absoluta de vencer dos seus jogadores.

Kroos afirmou: “Tem que ser difícil jogar contra a gente, o que significa que precisamos ser capazes de defender bem e ser determinados. Ainda não estamos fazendo isso. E precisamos que [Jamal] Musiala e [Florian] Wirtz estejam em sua melhor forma — o que não temos no momento.

“Se essas duas coisas não mudarem, não vamos durar muito mais tempo. Costumávamos ter partidas em que jogávamos mal também — como contra a Argélia. Mas ainda assim conseguíamos vencer esses jogos ruins. Não acho que a equipe atual tenha essa capacidade.

“Este é um grupo que dá tudo de si. No entanto, não concordo com o técnico quando ele diz que [a complacência] não teve absolutamente nada a ver com isso. Você sempre tem isso no fundo da mente quando já está classificado. Não dá para simplesmente ignorar isso; é algo totalmente humano. Simplesmente não somos uma equipe forte fisicamente.”