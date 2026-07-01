Toni Kroos afirma que a Alemanha “não tem um único jogador de nível mundial” em uma avaliação brutalmente honesta da campanha fracassada para a Copa do Mundo de 2026

Após a decepcionante eliminação da Alemanha nas oitavas de final contra o Paraguai, Kroos expressou suas preocupações em relação ao nível de talento à disposição de Julian Nagelsmann. O ex-meio-campista, em seu programa no TikTok “Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe”, sugeriu que a DFB não possui mais os talentos de ponta que outrora fizeram da seleção uma potência internacional temida.

“No momento, não temos um único jogador de nível mundial”, afirmou Kroos sem rodeios. “Temos jogadores com potencial de nível mundial, mas isso não significa que eles sejam de nível mundial. São os jogadores de nível mundial que estão decidindo todas as partidas da Copa do Mundo neste momento. E são eles que estão na lista dos artilheiros, onde se encontram os jogadores de nível mundial. Não temos nenhum deles lá; temos que ser honestos quanto a isso.”