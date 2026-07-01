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Toni Kroos afirma que a Alemanha “não tem um único jogador de nível mundial” em uma avaliação brutalmente honesta da campanha fracassada para a Copa do Mundo de 2026
Falta de qualidade de ponta fica evidente
Após a decepcionante eliminação da Alemanha nas oitavas de final contra o Paraguai, Kroos expressou suas preocupações em relação ao nível de talento à disposição de Julian Nagelsmann. O ex-meio-campista, em seu programa no TikTok “Kroos & Kroos: die WM unter der Lupe”, sugeriu que a DFB não possui mais os talentos de ponta que outrora fizeram da seleção uma potência internacional temida.
“No momento, não temos um único jogador de nível mundial”, afirmou Kroos sem rodeios. “Temos jogadores com potencial de nível mundial, mas isso não significa que eles sejam de nível mundial. São os jogadores de nível mundial que estão decidindo todas as partidas da Copa do Mundo neste momento. E são eles que estão na lista dos artilheiros, onde se encontram os jogadores de nível mundial. Não temos nenhum deles lá; temos que ser honestos quanto a isso.”
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Incerteza e excesso de confiança
Kroos também destacou uma suposta fraqueza psicológica na atual seleção alemã, comparando-a com a mentalidade que vivenciou durante o triunfo de 2014 no Brasil. Segundo Kroos, o atual elenco carece da capacidade de elevar seu nível de jogo nos momentos de maior pressão, muitas vezes sendo vítima de sua própria confiança mal direcionada.
O ex-jogador do Bayern de Munique observou que, durante sua passagem pela seleção, sempre sentiu que poderia melhorar para alcançar o sucesso. Kroos atribuiu a derrota a uma combinação de dúvida e arrogância. Ele acredita que os jogadores presumiram que venceria o Paraguai independentemente de como jogassem, afirmando: “Achamos que somos melhores que o Paraguai – vamos vencer de alguma forma.”
A perda das virtudes tradicionais alemãs
O ex-capitão da seleção nacional, Michael Ballack, juntou-se ao coro de críticas, destacando o desaparecimento da resiliência mental que tradicionalmente definia o futebol alemão.
“Nossas virtudes, que sempre distinguiram a Alemanha, se perderam um pouco”, lamentou Ballack. “Começamos bem, temos dez, vinte minutos bons, talvez até marquemos um gol. Mas, na primeira jogada em que levamos um gol ou cometemos um erro, tudo desmorona – e aí você se pergunta: por quê?”
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A responsabilidade recai sobre os jogadores
Embora o futuro do técnico Nagelsmann continue sendo tema de intenso debate, Ballack insistiu que a responsabilidade pelo desastre de 2026 recai principalmente sobre os jogadores em campo. O ex-meio-campista do Chelsea acredita que o elenco atual carece da liderança e da autodisciplina necessárias para sobreviver a um grande torneio.
Ballack explicou que a culpa não recai necessariamente sobre o técnico, mas, acima de tudo, sobre os jogadores. “Um técnico é extremamente importante nessa estrutura, mas os jogadores também assumem grande parte da responsabilidade em campo – ou melhor, precisam assumir. Essa responsabilidade individual simplesmente deve e precisa existir”, afirmou. “E quando os rapazes olham nos olhos uns dos outros, você sabe em quem pode confiar, ou melhor, quais botões precisa apertar.”