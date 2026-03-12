Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Toni: “Crise no futebol? O Inter nos iludiu. Existem poucos dirigentes que sabem fazer futebol. A Itália dos jovens precisaria de Baggio e Maldini”

A crise dos centros de formação e do futebol italiano? O ex-atacante tem uma solução: trazer para as categorias de base ex-jogadores de grande qualidade, como Roberto Baggio.

Luca Toni, ex-atacante da Fiorentina e do Bayern de Munique, além de campeão mundial com a Itália em 2006, concedeu uma longa entrevista ao jornal La Repubblica, na qual falou abertamente sobre o momento ruim do futebol italiano e sobre as decisivas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que serão disputadas em Bergamo contra a Irlanda do Norte na primeira rodada, em 26 de março. 

Segundo o ex-atacante, o problema, evidenciado pelo fracasso na Liga dos Campeões, é estrutural — com as duas finais da Inter que nos iludiram de que tudo estava bem — na formação dos dirigentes italianos e de nossas categorias de base, que precisariam de ex-jogadores de nível como Roberto Baggio e Paolo Maldini. 

  • O MODELO DO BAYERN

    Cheguei ao Bayern com Ribery, Podolski, Klose, e nós os levamos de volta ao topo. Desde então, a cada temporada eles contratam um ou dois jogadores de qualidade para se juntar a um elenco já consolidado. É claro que eles não erram nas contratações. 

    Em Munique, eles investem o que ganham. Ouço frequentemente falar da Superliga, de maneiras de ganhar mais dinheiro. A verdade é que seriam necessários mais dirigentes que entendessem de futebol. Alguns clubes precisam se endividar para ganhar a Champions. O Bayern tem um saldo positivo.”

    • Publicidade

  • CRISE ITALIANA NA EUROPA: “A INTER NOS ILUDIU”

    O desempenho geral das equipes italianas na Europa deve nos fazer refletir. A Série A está em dificuldades. A comparação com os grandes times é difícil, estamos distantes. As duas finais do Inter nos iludiram, agora voltamos à realidade. 

    O Atalanta é o que tem menos arrependimentos. O 6-1 é pesado, mas não há comparação com o Bayern. Não gostei do Napoli. Teve muitos lesionados, tudo bem, mas desperdiçou jogos que devia ter vencido. Para Conte, foi uma Champions ruim. O Inter me decepcionou, devia ter passado de fase contra o Bodø. A Juventus com o Galatasaray deve lamentar o jogo de ida”.

  • OS SETORES JUVENIS SEM REGRAS

    “É preciso cuidar mais dos setores juvenis. Existem poucas estruturas para as crianças. E algumas regras erradas. Por exemplo, não há mais restrições para jovens de 12 a 18 anos: eles podem mudar de time a cada temporada.

    Meu filho Leonardo tem 12 anos, joga no Sassuolo, eu poderia levá-lo para outro lugar daqui a pouco, e assim o clube que investiu nele fica sem nada nas mãos. O risco é que se abra também um mercado de famílias: eu te dou 5 mil euros se você trouxer seu filho para mim, e vice-versa. Isso estraga as crianças”.

  • PRECISA-SE DE ALGUÉM COMO BAGGIO

    “O tênis na Itália é bem organizado. No futebol, Baggio elaborou um programa de revitalização, mas nem sequer foi levado em consideração. As reformas são feitas por quem nunca jogou. É preciso haver figuras políticas, mas elas devem ser acompanhadas por alguém que entenda de futebol: chamem Maldini, chamem Baggio. Caso contrário, continuaremos sendo motivo de piada”.

0