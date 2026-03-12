Toni: “Crise no futebol? O Inter nos iludiu. Existem poucos dirigentes que sabem fazer futebol. A Itália dos jovens precisaria de Baggio e Maldini”

Luca Toni, ex-atacante da Fiorentina e do Bayern de Munique, além de campeão mundial com a Itália em 2006, concedeu uma longa entrevista ao jornal La Repubblica, na qual falou abertamente sobre o momento ruim do futebol italiano e sobre as decisivas eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que serão disputadas em Bergamo contra a Irlanda do Norte na primeira rodada, em 26 de março.
Segundo o ex-atacante, o problema, evidenciado pelo fracasso na Liga dos Campeões, é estrutural — com as duas finais da Inter que nos iludiram de que tudo estava bem — na formação dos dirigentes italianos e de nossas categorias de base, que precisariam de ex-jogadores de nível como Roberto Baggio e Paolo Maldini.