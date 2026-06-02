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Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Tonda Eckert se mantém no cargo! O Southampton decide manter seu técnico, apesar do drama do “Spygate” nas eliminatórias da Championship

Southampton
T. Eckert
Championship

O proprietário do Southampton, Dragan Solak, manifestou seu apoio ao técnico Tonda Eckert, apesar do escândalo de espionagem que levou à expulsão do clube dos play-offs da Championship. Embora as repercussões continuem e a investigação da FA ainda esteja em andamento, Solak acredita que o conceituado treinador merece outra oportunidade para conduzir o clube rumo ao sucesso.

  • O proprietário do Southampton mantém o apoio ao técnico, que está sob pressão

    Solak confirmou que deseja que Eckert permaneça no cargo, apesar do escândalo de espionagem que prejudicou a tentativa de promoção do clube. A controvérsia resultou na expulsão do Southampton dos play-offs da Championship e na dedução de quatro pontos para a temporada 2026-27.

    Em entrevista à BBC Sport, Solak insistiu que o técnico de 33 anos continua sendo a pessoa certa para o cargo. Embora reconheça a gravidade da situação, ele acredita que a capacidade de gestão de Eckert supera os erros que levaram às sanções.

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    Solak continua apoiando Eckert

    Solak demonstrou seu maior apoio até agora ao técnico alemão e afirmou que consultaria jogadores, torcedores e funcionários do clube antes de tomar uma decisão final, mas deixou claro que, se dependesse exclusivamente dele, Eckert permaneceria no St Mary's.

    “Acho que ele merece uma segunda chance e eu a daria a ele. Na verdade, ele teria todo o meu apoio, porque acho que ele é um técnico supertalentoso”, disse Solak.

    “Acredito que Tonda não sabia que estava infringindo a regra. Minha opinião pessoal, e a opinião da diretoria, é que ele é um técnico que merece nosso apoio e nosso respaldo. Obviamente, vou buscar a opinião da equipe. Vou ouvir os jogadores e os torcedores. Mas sim, se a decisão final for minha, ele fica.

    "Eu disse a ele: 'Você quase partiu meu coração. Se fizer isso de novo, vai me matar. Da próxima vez que eu te vir em julho, se você não souber o regulamento da EFL de cor, não poderá trabalhar para mim. Porque não podemos cometer outro erro.' Espero sinceramente que ele aprenda com essa experiência e tenha uma carreira incrível."

  • Eckert pediu desculpas

    Eckert, por sua vez, divulgou um pedido público de desculpas em um vídeo de oito minutos compartilhado nas redes sociais do clube. Ele disse: “Quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Assumo a responsabilidade, pois, como técnico principal, sou o responsável.

    Estou arrasado porque, depois de seis meses reconstruindo essa relação [com os torcedores], a temporada chegou ao fim, um fim que não poderia ter nos deixado em uma situação pior do que a que estamos agora. Sou um técnico jovem, cometi um erro e assumo total responsabilidade.”



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    A investigação da FA pode ser decisiva

    Apesar da disposição do Southampton em manter Eckert, a incerteza persiste. A FA continua sua investigação e ainda pode impor uma suspensão pessoal ao técnico. Por enquanto, o foco do Southampton está em restaurar a reputação do clube e se recuperar de um episódio prejudicial.