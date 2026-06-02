Tonda Eckert se mantém no cargo! O Southampton decide manter seu técnico, apesar do drama do “Spygate” nas eliminatórias da Championship

Solak demonstrou seu maior apoio até agora ao técnico alemão e afirmou que consultaria jogadores, torcedores e funcionários do clube antes de tomar uma decisão final, mas deixou claro que, se dependesse exclusivamente dele, Eckert permaneceria no St Mary's.

“Acho que ele merece uma segunda chance e eu a daria a ele. Na verdade, ele teria todo o meu apoio, porque acho que ele é um técnico supertalentoso”, disse Solak.

“Acredito que Tonda não sabia que estava infringindo a regra. Minha opinião pessoal, e a opinião da diretoria, é que ele é um técnico que merece nosso apoio e nosso respaldo. Obviamente, vou buscar a opinião da equipe. Vou ouvir os jogadores e os torcedores. Mas sim, se a decisão final for minha, ele fica.

"Eu disse a ele: 'Você quase partiu meu coração. Se fizer isso de novo, vai me matar. Da próxima vez que eu te vir em julho, se você não souber o regulamento da EFL de cor, não poderá trabalhar para mim. Porque não podemos cometer outro erro.' Espero sinceramente que ele aprenda com essa experiência e tenha uma carreira incrível."