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Tonda Eckert se mantém no cargo! O Southampton decide manter seu técnico, apesar do drama do “Spygate” nas eliminatórias da Championship
O proprietário do Southampton mantém o apoio ao técnico, que está sob pressão
Solak confirmou que deseja que Eckert permaneça no cargo, apesar do escândalo de espionagem que prejudicou a tentativa de promoção do clube. A controvérsia resultou na expulsão do Southampton dos play-offs da Championship e na dedução de quatro pontos para a temporada 2026-27.
Em entrevista à BBC Sport, Solak insistiu que o técnico de 33 anos continua sendo a pessoa certa para o cargo. Embora reconheça a gravidade da situação, ele acredita que a capacidade de gestão de Eckert supera os erros que levaram às sanções.
- AFP
Solak continua apoiando Eckert
Solak demonstrou seu maior apoio até agora ao técnico alemão e afirmou que consultaria jogadores, torcedores e funcionários do clube antes de tomar uma decisão final, mas deixou claro que, se dependesse exclusivamente dele, Eckert permaneceria no St Mary's.
“Acho que ele merece uma segunda chance e eu a daria a ele. Na verdade, ele teria todo o meu apoio, porque acho que ele é um técnico supertalentoso”, disse Solak.
“Acredito que Tonda não sabia que estava infringindo a regra. Minha opinião pessoal, e a opinião da diretoria, é que ele é um técnico que merece nosso apoio e nosso respaldo. Obviamente, vou buscar a opinião da equipe. Vou ouvir os jogadores e os torcedores. Mas sim, se a decisão final for minha, ele fica.
"Eu disse a ele: 'Você quase partiu meu coração. Se fizer isso de novo, vai me matar. Da próxima vez que eu te vir em julho, se você não souber o regulamento da EFL de cor, não poderá trabalhar para mim. Porque não podemos cometer outro erro.' Espero sinceramente que ele aprenda com essa experiência e tenha uma carreira incrível."
Eckert pediu desculpas
Eckert, por sua vez, divulgou um pedido público de desculpas em um vídeo de oito minutos compartilhado nas redes sociais do clube. Ele disse: “Quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Assumo a responsabilidade, pois, como técnico principal, sou o responsável.
Estou arrasado porque, depois de seis meses reconstruindo essa relação [com os torcedores], a temporada chegou ao fim, um fim que não poderia ter nos deixado em uma situação pior do que a que estamos agora. Sou um técnico jovem, cometi um erro e assumo total responsabilidade.”
- AFP
A investigação da FA pode ser decisiva
Apesar da disposição do Southampton em manter Eckert, a incerteza persiste. A FA continua sua investigação e ainda pode impor uma suspensão pessoal ao técnico. Por enquanto, o foco do Southampton está em restaurar a reputação do clube e se recuperar de um episódio prejudicial.