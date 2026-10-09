Apesar de ter evitado uma suspensão imediata, o desfecho brando gerou críticas de parte da torcida e da mídia. No entanto, ao ser questionado em sua entrevista coletiva pré-jogo sobre qual era sua mensagem para aqueles que sentiram que sua punição foi leve demais, Eckert respondeu com uma única palavra: "Nada."

Em vez disso, o técnico do Southampton expressou seu desejo de manter o foco nas ambições de promoção do clube, admitindo que a ameaça de uma punição mais severa pesou bastante sobre o elenco.

"É uma semana importante para nós como clube", explicou. "Estamos indo para um jogo muito importante no domingo e ter clareza o mais rápido possível antes de um jogo tão importante, acho que foi um alívio não só para mim, mas para todos os envolvidos.

"Havia uma chance considerável de que o veredito fosse em outro sentido. Depois de tanto tempo, temos um veredito da EFL, temos um veredito agora e o que você espera nem sempre é necessariamente o que recebe no fim. Para mim, é apenas manter a cabeça erguida, mais uma vez cometi um erro e cabe a mim arcar com as consequências."



