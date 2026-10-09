Getty Images Sport
Traduzido por
Tonda Eckert rebate os críticos com resposta direta após escapar de suspensão à beira do campo pelo escândalo de espionagem do Southampton
Suspensão da pena traz alívio
A Associação de Futebol aplicou a Eckert uma suspensão de seis semanas, com efeito suspenso, e uma multa de £ 28.000 por seu papel na autorização da espionagem de adversários. Essa punição significa que o jogador de 33 anos só enfrentará uma suspensão à beira do campo se cometer uma infração semelhante antes do fim da temporada 2027-28.
Uma comissão independente descreveu o alemão como uma testemunha "excepcionalmente impressionante", destacando seu remorso genuíno durante as audiências. A FA também levou em conta punições anteriores, optando por evitar novas sanções contra um clube que já havia sofrido uma dedução de quatro pontos na English Football League e uma surpreendente eliminação na final do play-off da Championship.
- Getty Images Sport
Eckert dá resposta direta aos críticos
Apesar de ter evitado uma suspensão imediata, o desfecho brando gerou críticas de parte da torcida e da mídia. No entanto, ao ser questionado em sua entrevista coletiva pré-jogo sobre qual era sua mensagem para aqueles que sentiram que sua punição foi leve demais, Eckert respondeu com uma única palavra: "Nada."
Em vez disso, o técnico do Southampton expressou seu desejo de manter o foco nas ambições de promoção do clube, admitindo que a ameaça de uma punição mais severa pesou bastante sobre o elenco.
"É uma semana importante para nós como clube", explicou. "Estamos indo para um jogo muito importante no domingo e ter clareza o mais rápido possível antes de um jogo tão importante, acho que foi um alívio não só para mim, mas para todos os envolvidos.
"Havia uma chance considerável de que o veredito fosse em outro sentido. Depois de tanto tempo, temos um veredito da EFL, temos um veredito agora e o que você espera nem sempre é necessariamente o que recebe no fim. Para mim, é apenas manter a cabeça erguida, mais uma vez cometi um erro e cabe a mim arcar com as consequências."
Diretoria do Southampton é elogiada por apoio inabalável
O escândalo colocou enorme pressão sobre a cúpula do Southampton, com muitas vozes de fora pedindo a demissão do treinador. No entanto, o dono Dragan Solak e a diretoria mantiveram apoio firme ao técnico, um gesto que Eckert aprecia profundamente.
"Obviamente, faz uma grande diferença o fato de agora podermos virar a página", afirmou Eckert. "Não só para mim, mas também para as pessoas próximas a mim. É difícil. Isso muda a sua vida. Se eu dissesse que foi tudo fácil desde o [primeiro] momento, não foi, mas você precisa encontrar uma maneira. Você precisa chegar a uma conclusão em algum momento do verão se quiser continuar. Essa primeira decisão não cabia a mim, mas ao clube."
Ele acrescentou: "Eu disse isso imediatamente, mas cabe a mim agradecer pelo apoio, e não apenas ao Dragan, mas a toda a diretoria. Acho que há muitos clubes de futebol que tomam uma decisão diferente no verão. O que torna este clube especial é que, em momentos muito mais difíceis e especialmente com muita pressão externa, chegamos a uma decisão da forma como fizemos. Isso será, e não apenas neste momento, algo pelo qual serei grato para sempre."
- Getty Images Sport
Dérbi da Costa Sul à vista
Com a investigação da FA oficialmente concluída, Eckert está liberado para assumir seu lugar na área técnica quando o Southampton receber o arquirrival Portsmouth neste domingo. O clássico da Costa Sul agora se torna um confronto crucial para o Southampton, que busca deixar de vez a saga do Spygate para trás e reacender sua briga pelo acesso à Premier League.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.