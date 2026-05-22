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Tonda Eckert autorizou a operação de espionagem do Southampton, enquanto a EFL condena o tratamento “deplorável” dispensado aos membros da equipe técnica
Southampton é punido após esquema de espionagem ser descoberto
O Southampton foi eliminado dos play-offs da Championship depois que uma comissão disciplinar independente considerou o clube culpado de múltiplas violações dos regulamentos da EFL. O clube também sofreu uma dedução de quatro pontos para a próxima temporada. A comissão revelou que o técnico Eckert autorizou a operação de espionagem na tentativa de obter uma vantagem tática sobre os rivais. O Southampton teve como alvos o Oxford United, o Middlesbrough e o Ipswich Town como parte do esquema.
De acordo com as conclusões, Eckert queria especificamente informações sobre a provável formação do Oxford para a primeira partida do técnico interino Craig Short no comando e se o meio-campista do Middlesbrough, Hayden Hackney, estaria apto para a partida de ida da semifinal. A comissão concluiu que as informações foram buscadas para influenciar diretamente a estratégia de jogo.
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A Comissão condena as pressões exercidas sobre os funcionários juniores
Uma das críticas mais contundentes do relatório centrou-se no tratamento dado ao estagiário William Salt, que foi flagrado filmando um treino do Middlesbrough. A comissão afirmou que os membros mais jovens da equipe foram pressionados a realizar atividades que consideravam moralmente erradas.
As conclusõesescritas afirmavam: “As observações foram autorizadas por altos escalões e a tarefa foi delegada ao estagiário em relação aos incidentes envolvendo o MFC e a OU. Ele se recusou a se envolver no incidente de TI. Os resultados das observações foram incorporados à análise conduzida pela equipe, discutidos com o Sr. Eckert e outros, e utilizados para informar a estratégia para a partida.
“O Sr. Eckert reconheceu que havia autorizado especificamente as observações para obter informações sobre a formação (no incidente com a OU) e sobre a disponibilidade de um jogador-chave (no incidente com o MFC). Tais informações só poderiam ser buscadas para serem incorporadas à estratégia. É inerente ao fato de possuir informações que o adversário gostaria de manter em sigilo que se tenha uma vantagem esportiva.
"Os membros juniores da equipe foram pressionados a realizar atividades que consideravam, no mínimo, moralmente erradas. Esses funcionários estavam em uma posição vulnerável, sem estabilidade no emprego."
Preocupações com a integridade no esporte levam a punições severas
O Southampton admitiu ter violado as regras da EFL, mas alegou que não tinha conhecimento dos regulamentos relativos às observações nos campos de treinamento, introduzidos após a controvérsia do “Spygate” envolvendo o Leeds United em 2019. A comissão rejeitou essa defesa e determinou que a integridade da competição havia sido gravemente comprometida.
O relatório acrescentou: “A confiança do público era fundamental. Concluímos que houve uma ação planejada e determinada, de cima para baixo, para obter uma vantagem competitiva. Isso envolveu muito mais do que uma atividade inocente e uma abordagem particularmente deplorável ao utilizar membros juniores para conduzir atividades clandestinas sob a orientação de membros seniores. A integridade da competição dos play-offs foi gravemente violada.”
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Investigação da FA pode agravar a crise do Southampton
Os problemas do Southampton podem ainda se agravar, depois que a FA abriu uma investigação separada sobre o escândalo. Essa investigação poderia levar a acusações individuais contra Eckert. O clube deve agora se preparar para a próxima temporada, após uma dedução de pontos e o contínuo escrutínio sobre a conduta da diretoria. É provável que as repercussões também aumentem a pressão sobre a liderança do Southampton antes do início da nova temporada.