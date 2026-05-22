Tonda Eckert autorizou a operação de espionagem do Southampton, enquanto a EFL condena o tratamento “deplorável” dispensado aos membros da equipe técnica

Uma das críticas mais contundentes do relatório centrou-se no tratamento dado ao estagiário William Salt, que foi flagrado filmando um treino do Middlesbrough. A comissão afirmou que os membros mais jovens da equipe foram pressionados a realizar atividades que consideravam moralmente erradas.

As conclusõesescritas afirmavam: “As observações foram autorizadas por altos escalões e a tarefa foi delegada ao estagiário em relação aos incidentes envolvendo o MFC e a OU. Ele se recusou a se envolver no incidente de TI. Os resultados das observações foram incorporados à análise conduzida pela equipe, discutidos com o Sr. Eckert e outros, e utilizados para informar a estratégia para a partida.

“O Sr. Eckert reconheceu que havia autorizado especificamente as observações para obter informações sobre a formação (no incidente com a OU) e sobre a disponibilidade de um jogador-chave (no incidente com o MFC). Tais informações só poderiam ser buscadas para serem incorporadas à estratégia. É inerente ao fato de possuir informações que o adversário gostaria de manter em sigilo que se tenha uma vantagem esportiva.

"Os membros juniores da equipe foram pressionados a realizar atividades que consideravam, no mínimo, moralmente erradas. Esses funcionários estavam em uma posição vulnerável, sem estabilidade no emprego."