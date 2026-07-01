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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali no Tottenham, já há um acordo: negócio de mais de 100 milhões; ele será o italiano mais bem pago de todos os tempos

Tottenham
S. Tonali
Newcastle
Mercado da bola
R. De Zerbi

Após a finalização dos últimos detalhes, o meio-campista, ex-jogador do Brescia e do Milan, se junta a De Zerbi no Spurs em uma transferência recorde para o futebol italiano.

Já havia rumores no ar, e agora chegam as últimas confirmações: Sandro Tonali irá para o Tottenham, a cargo de Roberto De Zerbi, com um acordo fechado em todos os detalhes.


Segundo informações da Sky Sport, os Spurs definiram todos os detalhes tanto com o meio-campista nascido em 2000 quanto com o Newcastle.


Apenas 24 horas após a conclusão da negociação de Matheus Nunes com o West Ham por 92 milhões de euros, o clube londrino finaliza a transação que ultrapassará os 100 milhões de euros e estabelecerá um recorde para o futebol italiano.

  • OS DETALHES DO ACORDO

    Após uma primeira proposta rejeitada pelos Magpies, o Tottenham não desistiu, ciente da presença do Manchester City nos bastidores.


    Os Spurs decidiram acelerar o processo, apresentaram uma nova proposta e, nas últimas horas, chegaram a um acordo com o Newcastle por uma quantia astronômica: conforme informou a Sky Sport, o clube londrino pagará 100 milhões de euros mais bônus ao Newcastle, totalizando, segundo a emissora via satélite, cerca de 116 milhões de euros.

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  • O FATOR DE ZERBI E A CONTRATAÇÃO DE TONALI

    Roberto De Zerbi desempenhou um papel fundamental, com quem o jogador da Seleção mantém há muito tempo um ótimo relacionamento.


    Vale destacar também a contratação de Tonali, que deve passar dos 8 milhões de euros que recebia no Newcastle para 12 milhões de euros líquidos por temporada no Tottenham.


    Com a camisa dos Magpies, Tonali disputou 110 partidas e marcou 10 gols; em seu palmarés, há uma Carabao Cup conquistada em 2025.

  • TONALI SERÁ O ITALIANO MAIS BEM PAGO DE TODOS OS TEMPOS

    Enquanto se aguarda os exames médicos e os anúncios oficiais, caso esses valores sejam confirmados, Tonali será o primeiro jogador italiano a ultrapassar a marca de 100 milhões de euros em uma transferência e se tornará o italiano mais bem pago de todos os tempos.


    Até o momento, o recorde pertence a Mateo Retegui, que se transferiu da Atalanta para o Al-Qadsiah no verão de 2025 por 68,5 milhões de euros.

  • A LISTA DOS ITALIANOS MAIS CAROS

    Esta é a lista dos jogadores italianos mais bem pagos de todos os tempos, sem levar em conta a transferência de Tonali:


    1) Mateo Retegui — da Atalanta para o Al-Qadsiah, 68,5 milhões de euros

    2) Sandro Tonali — do Milan para o Newcastle, 58,9 milhões de euros

    3) Jorginho – do Napoli ao Chelsea, 57 milhões de euros

    4) Gianluigi Buffon — do Parma para a Juventus, 52,88 milhões de euros (ao câmbio das antigas liras)

    5) Christian Vieri – da Lazio para a Inter, 46,48 milhões de euros (à cotação da antiga lira)

    6) Riccardo Calafiori – do Bologna para o Arsenal, 45 milhões de euros

    7) Marco Verratti – do Paris Saint-Germain para o Al Arabi, 45 milhões de euros

    8) Federico Chiesa – da Fiorentina para a Juventus, 44,6 milhões de euros

    9) Leonardo Bonucci – da Juventus para o Milan, 42 milhões de euros

    10) Federico Bernardeschi – da Fiorentina para a Juventus, 40 milhões de euros