Tonali no Tottenham, já há um acordo: negócio de mais de 100 milhões; ele será o italiano mais bem pago de todos os tempos. O Milan também comemora

Já havia rumores no ar, e agora chegam as últimas confirmações: Sandro Tonali irá para o Tottenham, a cargo de Roberto De Zerbi, com um acordo fechado em todos os detalhes.





Segundo informações da Sky Sport, os Spurs definiram todos os detalhes tanto com o meio-campista nascido em 2000 quanto com o Newcastle.





Apenas 24 horas após a conclusão da negociação de Matheus Nunes com o West Ham por 92 milhões de euros, o clube londrino finaliza a transação que ultrapassará os 100 milhões de euros e estabelecerá um recorde no futebol italiano.