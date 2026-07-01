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CM grafica Tonali 16 9Getty Images

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Tonali no Tottenham, hoje os exames médicos: negócio de mais de 100 milhões, ele será o italiano mais bem pago de todos os tempos. O Milan também comemora

Tottenham
S. Tonali
Newcastle
Mercado da bola
R. De Zerbi

Após a finalização dos últimos detalhes, o meio-campista, ex-jogador do Brescia e do Milan, se junta a De Zerbi no Spurs em uma transferência recorde para o futebol italiano.

Já havia rumores no ar, e agora chegam as últimas confirmações: Sandro Tonali irá para o Tottenham, a cargo de Roberto De Zerbi, com um acordo fechado em todos os detalhes.


Segundo informações da Sky Sport, os Spurs definiram todos os detalhes tanto com o meio-campista nascido em 2000 quanto com o Newcastle, e, conforme relata Fabrizio Romano hoje, quinta-feira, 2 de julho, o jogador viajará para Londres junto com a família para realizar os exames médicos.


Apenas 24 horas após a conclusão da negociação de Matheus Nunes com o West Ham por 92 milhões de euros, o clube londrino finaliza a transação que ultrapassará os 100 milhões de euros e estabelecerá um recorde para o futebol italiano.

  • OS DETALHES DO ACORDO

    Após uma primeira proposta rejeitada pelos Magpies, o Tottenham não desistiu, ciente da presença do Manchester City nos bastidores.


    Os Spurs decidiram acelerar as negociações, voltaram à carga e, nas últimas horas, chegaram a um acordo com o Newcastle por uma quantia astronômica: conforme informou a Sky Sport, os londrinos vão repassar 100 milhões de euros mais bônus aos bianconeri, totalizando cerca de 116 milhões de euros (92,5 milhões de libras como valor fixo mais 7,5 milhões de libras em bônus).

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  • O FATOR DE ZERBI E A CONTRATAÇÃO DE TONALI

    Roberto De Zerbi desempenhou um papel fundamental, com quem o jogador da Seleção mantém, há muito tempo, um ótimo relacionamento.


    Vale destacar também a contratação de Tonali, que deve passar dos 8 milhões de euros que recebia no Newcastle para 12 milhões de euros líquidos por temporada no Tottenham.


    Com a camisa dos Magpies, Tonali disputou 110 partidas e marcou 10 gols: em seu palmarés, há uma Carabao Cup conquistada em 2025.

  • TONALI SERÁ O ITALIANO MAIS BEM PAGO DE TODOS OS TEMPOS

    Enquanto se aguarda os exames médicos e os anúncios oficiais, caso esses valores sejam confirmados, Tonali será o primeiro jogador italiano a ultrapassar a marca de 100 milhões de euros em uma transferência e se tornará o italiano mais bem pago de todos os tempos.


    Até o momento, o recorde pertence a Mateo Retegui, que se transferiu da Atalanta para o Al-Qadsiah no verão de 2025 por 68,5 milhões de euros.

  • A LISTA DOS ITALIANOS MAIS CAROS

    Esta é a lista dos jogadores italianos mais bem pagos de todos os tempos, sem levar em conta a transferência de Tonali:


    1) Mateo Retegui — da Atalanta para o Al-Qadsiah, 68,5 milhões de euros

    2) Sandro Tonali — do Milan para o Newcastle, 58,9 milhões de euros

    3) Jorginho – do Napoli ao Chelsea, 57 milhões de euros

    4) Gianluigi Buffon — do Parma para a Juventus, 52,88 milhões de euros (ao câmbio das antigas liras)

    5) Christian Vieri – da Lazio para a Inter, 46,48 milhões de euros (à cotação da antiga lira)

    6) Riccardo Calafiori – do Bologna para o Arsenal, 45 milhões de euros

    7) Marco Verratti – do Paris Saint-Germain para o Al Arabi, 45 milhões de euros

    8) Federico Chiesa – da Fiorentina para a Juventus, 44,6 milhões de euros

    9) Leonardo Bonucci – da Juventus para o Milan, 42 milhões de euros

    10) Federico Bernardeschi – da Fiorentina para a Juventus, 40 milhões de euros

  • O MILAN TAMBÉM GANHA

    A chegada de Tonali ao Tottenham também deixa o Milan satisfeito.


    O clube rossonero, no acordo de transferência para o Newcastle, reservou-se 10% do lucro, somados à contribuição de solidariedade, totalizando cerca de 10 milhões de euros, conforme destacado pelo MilanNews.it.

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