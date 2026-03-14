Tonali: “Gattuso é a escolha ideal para esta seleção italiana; quando é preciso, precisamos de um golpe duro”

Sandro Tonali se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo. No próximo dia 26 de março, a Itália enfrenta a Irlanda do Norte em Bergamo, com a final em jogo contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia.

O meio-campista italiano do Newcastle declarou em entrevista à Sky Sport : “Você pensa nisso o tempo todo porque, no fim das contas, o momento está chegando, é impossível não pensar nisso. Você percebe que estamos em março, será um dos jogos mais importantes para nós nos últimos anos, temos que jogar da maneira perfeita. A cada dia, a tensão e a pressão aumentam mais e mais. Temos que chegar a 100%, jogar como sabemos e ir para a Copa do Mundo”.