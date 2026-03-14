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Italy v Moldova - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Tonali: “Gattuso é a escolha ideal para esta seleção italiana; quando é preciso, precisamos de um golpe duro”

O meio-campista do Newcastle está pronto para as eliminatórias da Copa do Mundo.

Sandro Tonali se prepara para as eliminatórias da Copa do Mundo. No próximo dia 26 de março, a Itália enfrenta a Irlanda do Norte em Bergamo, com a final em jogo contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia.

O meio-campista italiano do Newcastle declarou em entrevista à Sky Sport : “Você pensa nisso o tempo todo porque, no fim das contas, o momento está chegando, é impossível não pensar nisso. Você percebe que estamos em março, será um dos jogos mais importantes para nós nos últimos anos, temos que jogar da maneira perfeita. A cada dia, a tensão e a pressão aumentam mais e mais. Temos que chegar a 100%, jogar como sabemos e ir para a Copa do Mundo”.

  • GATTUSO

    "Fizemos um jantar em Londres com os outros jogadores italianos que atuam na Premier League, nos divertimos bastante. Não nos víamos desde novembro, e é sempre bom nos reunirmos, mesmo fora do contexto do futebol. Acho que fez bem a todos, foi ótimo."

    “O Gattuso é uma pessoa que me transmitiu muito mesmo quando eu ainda não o conhecia, porque eu absorvia dele as coisas que gostava quando ele jogava. Depois, conheci uma pessoa verdadeira: se ele precisa te dizer alguma coisa, leva meio segundo pra falar, sem rodeios. Isso faz bem para nós, precisamos de gente que nos diga as coisas na cara e que nos dê um soco nos dentes se algo não estiver certo. É disso que precisamos hoje, é a realidade. Encontramos uma pessoa que deu, está dando e dará tudo de si. Com uma equipe que trabalha por esse objetivo e por nós mesmos”.

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