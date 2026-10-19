Apesar dos expressivos 16 pontos conquistados em 21 possíveis, Hurzeler quer que a torcida mantenha os pés no chão e aproveite o momento. Ele ressaltou a importância de se desconectar e comemorar a vitória no clássico contra o grande rival.

“Eles não devem olhar para a tabela”, disse Hurzeler. “Devem aproveitar a noite de hoje sem celular, tomar uma cerveja ou outra coisa e curtir o fato de vestir as cores do Brighton.”

“Não olho para a tabela neste momento. É claro que resultados positivos e negativos sempre geram avaliações, mas, no fim, precisamos nos concentrar nas nossas atuações. É a única coisa que podemos controlar, e é assim que lidamos com isso.”

Hurzeler detalhou sua filosofia de trabalho e observou que a prioridade do Brighton é melhorar continuamente diante de uma agenda cheia. “Desde que cheguei, sempre nos concentramos nas atuações, independentemente de estarmos em uma fase boa ou ruim”, explicou. “Acho que o principal motivo para nos concentrarmos nas atuações é que queremos desenvolver os jogadores e evoluir como clube. Por isso, não acho que seja o momento certo de olhar para a tabela. O momento certo é de rever o jogo, tentar melhorar e nos recuperar bem, porque na quinta-feira teremos o próximo desafio.”