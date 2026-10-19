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“Tomem uma cerveja e não olhem para a tabela!”: o recado genial de Fabian Hurzeler à torcida do Brighton enquanto o time atropela o Crystal Palace em atuação de gala com cinco gols
Brighton atropela no clássico da M23
O Brighton goleou o Crystal Palace por 5 a 0 em uma atuação implacável no domingo. O time da casa arrasou os visitantes nos primeiros 10 minutos e abriu rapidamente uma vantagem de 3 a 0. Um gol contra de Jaydee Canvot deu início à goleada, antes que Diego Gomez roubasse a cena com um chute espetacular do meio-campo, aos sete minutos de jogo.
Yasin Ayari marcou o terceiro e fechou um início de partida frenético. Depois do intervalo, Charalampos Kostoulas e Jack Hinshelwood completaram a goleada em um clássico memorável. O resultado colocou o Brighton temporariamente na segunda posição da classificação, mas a vitória do Arsenal por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest, mais tarde, fez a equipe do litoral sul cair para terceiro.
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Foco nas atuações, não na tabela de classificação
Apesar dos expressivos 16 pontos conquistados em 21 possíveis, Hurzeler quer que a torcida mantenha os pés no chão e aproveite o momento. Ele ressaltou a importância de se desconectar e comemorar a vitória no clássico contra o grande rival.
“Eles não devem olhar para a tabela”, disse Hurzeler. “Devem aproveitar a noite de hoje sem celular, tomar uma cerveja ou outra coisa e curtir o fato de vestir as cores do Brighton.”
“Não olho para a tabela neste momento. É claro que resultados positivos e negativos sempre geram avaliações, mas, no fim, precisamos nos concentrar nas nossas atuações. É a única coisa que podemos controlar, e é assim que lidamos com isso.”
Hurzeler detalhou sua filosofia de trabalho e observou que a prioridade do Brighton é melhorar continuamente diante de uma agenda cheia. “Desde que cheguei, sempre nos concentramos nas atuações, independentemente de estarmos em uma fase boa ou ruim”, explicou. “Acho que o principal motivo para nos concentrarmos nas atuações é que queremos desenvolver os jogadores e evoluir como clube. Por isso, não acho que seja o momento certo de olhar para a tabela. O momento certo é de rever o jogo, tentar melhorar e nos recuperar bem, porque na quinta-feira teremos o próximo desafio.”
Sage pede desculpas enquanto o Crystal Palace desaba
Para o Crystal Palace, a classificação do campeonato é desanimadora após a conquista de apenas sete pontos em sete jogos. O técnico Pierre Sage assumiu toda a responsabilidade pela derrota humilhante e pela maneira como sua equipe desmoronou.
“Não sei o que aconteceu hoje”, admitiu Sage. “Só quero pedir desculpas aos torcedores, porque não é normal mostrar essa imagem quando estamos fazendo nosso trabalho contra este clube. Não estamos no nível que esperávamos. E sinto muito por isso, porque sei como isso é importante para eles, mas não comparecemos hoje. Isso também é muito importante para nós. Acho que não entendemos em que contexto a equipe estava jogando.”
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Noites europeias e desafios difíceis no cenário nacional
O Brighton terá uma sequência intensa de jogos em diferentes competições nas próximas semanas. A atenção imediata da equipe se volta para a Europa, onde enfrenta o Jablonec, da República Tcheca, pela Conference League na quinta-feira.
Após o compromisso continental, a equipe de Hurzeler viajará a Anfield no próximo fim de semana para enfrentar o Liverpool. O Brighton encerra então um outubro exigente com dois jogos contra o líder Manchester City, enfrentando a equipe de Enzo Maresca tanto na Copa da Inglaterra quanto na Premier League.
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