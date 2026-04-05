"Tomei uma decisão consciente" — Leon Goretzka explica por que decidiu permanecer no Bayern de Munique, apesar do interesse do Arsenal em janeiro

Embora tenha decidido permanecer até o final da temporada 2025-26, o futuro a longo prazo de Goretzka continua sendo um dos principais assuntos em pauta. Ele deve se tornar um jogador sem contrato no meio do ano, fato que despertou o interesse de vários clubes de elite da Europa. O Arsenal estaria liderando a disputa na Premier League, buscando adicionar sua presença física e experiência ao meio-campo de Mikel Arteta. Além do interesse do Emirates Stadium, os gigantes italianos Juventus e AC Milan também demonstraram forte interesse no astro alemão. O Atlético de Madrid também estaria acompanhando a situação de perto.