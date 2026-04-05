(C)Getty Images
Traduzido por
"Tomei uma decisão consciente" — Leon Goretzka explica por que decidiu permanecer no Bayern de Munique, apesar do interesse do Arsenal em janeiro
Confirmada a saída de Goretzka no final do ano
Goretzka deve deixar o Bayern ao término de seu contrato, que expira no final da temporada, após conversas francas. Ele tem sido uma peça fundamental do gigante de Munique desde que chegou do Schalke em 2018, mas ambas as partes concordaram que é o momento certo para uma nova aventura, após quase uma década de domínio na Bundesliga. O meio-campista está determinado a conquistar mais títulos antes de finalmente fazer as malas para um novo desafio.
- Getty Images
Conquistar a tríplice coroa é o objetivo final
Goretzka confirmou que recusou várias oportunidades de transferência de grande destaque em janeiro. Seu nome foi associado a uma série de grandes clubes europeus, mas ele considerou que a atual temporada oferecia uma oportunidade única de alcançar o sucesso na Baviera. Em entrevista ao site oficial do clube, Goretzka afirmou: “No meio do ano, tomei a decisão consciente de ficar aqui até o verão. Sinto que tudo é possível nesta temporada.”
Confiança no atual projeto do Bayern
Apesar da imensa pressão que acompanha jogar pelo maior clube da Alemanha, o experiente meio-campista central não se intimida diante do desafio de conquistar a tríplice coroa. Ele expressou sua convicção na estrutura da equipe: “Os jogadores certos estão no lugar certo, com o técnico certo, no clube certo. Estou absolutamente convencido de que podemos ganhar tudo este ano — mesmo sabendo o quanto isso é difícil. Mas vamos tentar.”
- Getty Images Sport
Arsenal e os grandes clubes europeus em alerta
Embora tenha decidido permanecer até o final da temporada 2025-26, o futuro a longo prazo de Goretzka continua sendo um dos principais assuntos em pauta. Ele deve se tornar um jogador sem contrato no meio do ano, fato que despertou o interesse de vários clubes de elite da Europa. O Arsenal estaria liderando a disputa na Premier League, buscando adicionar sua presença física e experiência ao meio-campo de Mikel Arteta. Além do interesse do Emirates Stadium, os gigantes italianos Juventus e AC Milan também demonstraram forte interesse no astro alemão. O Atlético de Madrid também estaria acompanhando a situação de perto.