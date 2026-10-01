Após o triunfo em Córdoba, Lautaro aproveitou seus compromissos com a imprensa depois da partida para refletir sobre a transição da seleção e a despedida iminente de Messi no Estadio Monumental.

Em entrevista à emissora de televisão Telefe, ele falou sobre o orgulho de representar seu país mais uma vez: "É sempre uma sensação maravilhosa vestir esta camisa. É um novo ciclo, recomeçamos hoje, e a experiência de nós que já disputamos Copas do Mundo vai ajudar."

Sobre o reencontro com o elenco após terminar como vice-campeão no cenário global, o jogador de 29 anos acrescentou: "Nos reencontramos depois da Copa do Mundo e a energia continua exatamente a mesma."

Projetando a última aparição de Messi contra Benin, em 6 de outubro, ele admitiu que uma noite emocionante os espera: "A partida de terça-feira certamente será cheia de emoção, muito especial e importante. Esperamos não chorar demais."