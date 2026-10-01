Fotobaires
Traduzido por
"Tomara que a gente não chore demais" - Lautaro Martinez se prepara para uma noite emocionante antes da partida de despedida de Lionel Messi pela Argentina contra o Benin
Goleada do Córdoba dá início ao período de transição
Lautaro rapidamente voltou seus pensamentos para a emocionante despedida de Messi da seleção após liderar a Argentina em uma enfática vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia na noite de quarta-feira. Dando o tom desde o início no Estadio Mario Alberto Kempes, o atacante abriu o placar com um chute rasteiro de fora da área antes de Nico Paz encobrir o goleiro e marcar um inteligente segundo gol antes do intervalo. O capitão interino Cristian Romero então marcou de cabeça o terceiro logo no início do segundo tempo, com Jose Manuel Lopez completando a goleada no fim, de perto.
- Getty Images Sport
Lautaro espera homenagem profundamente emocionante
Após o triunfo em Córdoba, Lautaro aproveitou seus compromissos com a imprensa depois da partida para refletir sobre a transição da seleção e a despedida iminente de Messi no Estadio Monumental.
Em entrevista à emissora de televisão Telefe, ele falou sobre o orgulho de representar seu país mais uma vez: "É sempre uma sensação maravilhosa vestir esta camisa. É um novo ciclo, recomeçamos hoje, e a experiência de nós que já disputamos Copas do Mundo vai ajudar."
Sobre o reencontro com o elenco após terminar como vice-campeão no cenário global, o jogador de 29 anos acrescentou: "Nos reencontramos depois da Copa do Mundo e a energia continua exatamente a mesma."
Projetando a última aparição de Messi contra Benin, em 6 de outubro, ele admitiu que uma noite emocionante os espera: "A partida de terça-feira certamente será cheia de emoção, muito especial e importante. Esperamos não chorar demais."
Recordista põe fim a uma era histórica
O jogo de despedida acontece após a decisão do ícone de anunciar sua aposentadoria da seleção em 31 de agosto de 2026, depois do fim da Copa do Mundo e da morte de seu pai, Jorge.
O atacante, que segue jogando por clubes pelo Inter Miami CF na Major League Soccer, encerra seu capítulo internacional com títulos, tendo conquistado a Copa América em 2021 e 2024, além da Copa do Mundo de 2022.
Ao longo de uma carreira lendária com a Argentina, ele estabeleceu marcas históricas de 125 gols em 207 partidas, incluindo 21 gols em edições da Copa do Mundo.
- Fotobaires
Teste de Burkina Faso antecede celebração
Foi o tônico ideal para a equipe de Scaloni, que voltava a entrar em ação pela primeira vez desde a dor da derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha. O gol também deixou Lautaro a apenas um gol de Sergio Aguero no terceiro lugar da lista de maiores artilheiros da história da seleção. A Argentina agora enfrenta Burkina Faso em 3 de outubro antes de seguir para Buenos Aires para a despedida do lendário meia-armador.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.