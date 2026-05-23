"Tomar medidas severas para que tais atitudes inaceitáveis não se repitam": Uli Hoeneß se indigna após a final da Copa da Alemanha contra torcedores do Bayern de Munique e do VfB Stuttgart

"Eles destruíram completamente o jogo. Minha esposa me disse que, na TV, não se viu nada por um bom tempo", continuou Hoeneß, irritado. No início do segundo tempo, um logotipo da DFB riscado foi passado pelas arquibancadas a partir da torcida do VfB Stuttgart e chegou até os torcedores do FCB, do outro lado do Estádio Olímpico de Berlim.

Além disso, em inúmeras faixas, choveu críticas ferrenhas à Federação Alemã de Futebol (DFB) por parte de ambas as torcidas, no âmbito da ação de protesto conjunta. “Grandes rivais estão de acordo: F**k-se, DFB”, dizia, por exemplo, uma faixa na arquibancada do clube recordista de títulos. Além disso, por vários minutos, gritos de “DFB de merda” ecoaram pelo amplo estádio, em coro alternado entre torcedores do FCB e do VfB.

O motivo dos protestos foram, entre outros, os altos preços que a DFB cobrou pelos ingressos para a final da Copa. “Com 45 € (categoria torcida), 80 € (categoria 3), 150 € (categoria 2) e 195 € (categoria 1), a DFB mais uma vez cobra preços exorbitantes pelos ingressos para a final da Copa. Se analisarmos a planta do estádio, fica claro que partes desproporcionalmente grandes do estádio foram classificadas nas caras categorias 1 e 2”, afirmou, antes da partida, um comunicado do Club Nr. 12, a associação da torcida ativa do FC Bayern.