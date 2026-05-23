"O que os torcedores de ambos os lados fizeram hoje foi uma afronta", reclamou Hoeneß à Sky após a vitória do Bayern por 3 a 0 na final da Copa da Alemanha, na noite de sábado.
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"Tomar medidas severas para que tais atitudes inaceitáveis não se repitam": Uli Hoeneß se indigna após a final da Copa da Alemanha contra torcedores do Bayern de Munique e do VfB Stuttgart
"Eles destruíram completamente o jogo. Minha esposa me disse que, na TV, não se viu nada por um bom tempo", continuou Hoeneß, irritado. No início do segundo tempo, um logotipo da DFB riscado foi passado pelas arquibancadas a partir da torcida do VfB Stuttgart e chegou até os torcedores do FCB, do outro lado do Estádio Olímpico de Berlim.
Além disso, em inúmeras faixas, choveu críticas ferrenhas à Federação Alemã de Futebol (DFB) por parte de ambas as torcidas, no âmbito da ação de protesto conjunta. “Grandes rivais estão de acordo: F**k-se, DFB”, dizia, por exemplo, uma faixa na arquibancada do clube recordista de títulos. Além disso, por vários minutos, gritos de “DFB de merda” ecoaram pelo amplo estádio, em coro alternado entre torcedores do FCB e do VfB.
O motivo dos protestos foram, entre outros, os altos preços que a DFB cobrou pelos ingressos para a final da Copa. “Com 45 € (categoria torcida), 80 € (categoria 3), 150 € (categoria 2) e 195 € (categoria 1), a DFB mais uma vez cobra preços exorbitantes pelos ingressos para a final da Copa. Se analisarmos a planta do estádio, fica claro que partes desproporcionalmente grandes do estádio foram classificadas nas caras categorias 1 e 2”, afirmou, antes da partida, um comunicado do Club Nr. 12, a associação da torcida ativa do FC Bayern.
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Hoeneß afirma, após protestos dos torcedores: “A DFB não tem culpa alguma”
Além disso, durante os protestos, foram acionados fogos de artifício nas arquibancadas de ambos os clubes, o que deixou o campo temporariamente envolto em uma densa névoa. A situação chegou a tal ponto que o árbitro Sven Jablonski teve que interromper a partida por alguns instantes, após cerca de uma hora de jogo.
“Eu também não vi absolutamente nada em alguns momentos do segundo tempo. E se os torcedores acham que essa é a forma deles de comemorar, então eu não quero mais saber disso”, continuou Hoeneß, dando vazão à sua raiva. O presidente do Bayern exigiu: “Os clubes, a DFB e os políticos precisam tomar medidas duras para que tais atitudes ultrajantes não voltem a acontecer. A DFB não tem culpa de nada.”
Harry Kane faz história ao marcar três gols pelo Bayern de Munique na final da Copa da Alemanha
Em meio à agitação nas arquibancadas, o Bayern abriu o placar aos 55 minutos com um gol de Harry Kane. O Stuttgart havia dificultado bastante a vida do campeão na primeira etapa, mas, após o intervalo, os muniquenses melhoraram seu desempenho.
Kane selou a vitória aos 80 minutos com seu segundo gol; nos acréscimos, o craque inglês completou o hat-trick com um pênalti, fechando o placar em 3 a 0. Com isso, Kane se tornou o primeiro jogador da história a marcar um hat-trick perfeito (três gols consecutivos em um tempo). Antes dele, apenas três outros jogadores haviam conseguido hat-tricks “normais” em finais de Copa: Uwe Seeler em 1963 pelo Hamburger SV, Roland Wohlfarth em 1986 pelo FC Bayern e Robert Lewandowski em 2012 pelo Borussia Dortmund.
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