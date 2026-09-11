A France Football incluiu oficialmente os astros da Saudi Pro League Mane e Quinones em sua lista de 30 jogadores para a Bola de Ouro de 2026. O reconhecimento vem após campanhas excepcionais no Oriente Médio e no cenário internacional, destacando o talento crescente na divisão.

Mane teve papel fundamental para o Al-Nassr conquistar seu primeiro título da liga desde 2019, com 10 gols e seis assistências. Sua grande fase também se estendeu à seleção, onde ele capitaneou Senegal até a final da Copa Africana de Nações de 2025, antes de conduzir a equipe ao mata-mata da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Enquanto isso, o internacional mexicano Quinones viveu um ano de afirmação. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro da RSL 2025-26 com 33 gols pelo Al Qadsiah, ele impressionou pela coanfitriã da Copa do Mundo, o México, marcando quatro gols no total, incluindo o gol de abertura do torneio na Cidade do México, enquanto seu país chegou às oitavas de final.



