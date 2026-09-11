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Tomada da Saudi Pro League! Sadio Mane e Julian Quinones lideram a investida da RSL enquanto os indicados à Bola de Ouro de 2026 são revelados
Estrelas da RSL são indicadas à lista preliminar da Bola de Ouro de 2026
A France Football incluiu oficialmente os astros da Saudi Pro League Mane e Quinones em sua lista de 30 jogadores para a Bola de Ouro de 2026. O reconhecimento vem após campanhas excepcionais no Oriente Médio e no cenário internacional, destacando o talento crescente na divisão.
Mane teve papel fundamental para o Al-Nassr conquistar seu primeiro título da liga desde 2019, com 10 gols e seis assistências. Sua grande fase também se estendeu à seleção, onde ele capitaneou Senegal até a final da Copa Africana de Nações de 2025, antes de conduzir a equipe ao mata-mata da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Enquanto isso, o internacional mexicano Quinones viveu um ano de afirmação. Depois de conquistar a Chuteira de Ouro da RSL 2025-26 com 33 gols pelo Al Qadsiah, ele impressionou pela coanfitriã da Copa do Mundo, o México, marcando quatro gols no total, incluindo o gol de abertura do torneio na Cidade do México, enquanto seu país chegou às oitavas de final.
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Mané e Quiñones reagem a reconhecimentos históricos
Reagindo à sua nomeação após a vitória do Al-Nassr por 2 a 1 sobre o Abha na quarta-feira, Mané expressou sua gratidão àqueles que votaram. "A sensação é incrível. Eu diria obrigado aos torcedores e, claro, aos jornalistas", disse o ex-atacante do Liverpool. "Eu sei que muitos jogadores poderiam estar na lista, com certeza, especialmente da Saudi Pro League. Mas, sim, esta é a votação. Então eu diria obrigado novamente."
Quinones ficou igualmente feliz depois de balançar as redes na vitória do Al Qadsiah por 3 a 2 contra o Al Ahli na terça-feira, atribuindo seu marco ao trabalho duro e à perseverança. "Estou muito orgulhoso de ter alcançado isso. Trabalhei duro por este momento e agora isso aconteceu", disse ele. "O tempo de Deus é sempre perfeito. Eu apenas tento continuar trabalhando duro, melhorando e sendo o melhor que posso ser."
Saudi Pro League consolida status de classe mundial
A indicação de Mané marca seu retorno à lista de finalistas da Bola de Ouro após terminar como vice em 2022. Para Quinones, o reconhecimento coroa uma ascensão meteórica, depois de ele ter arrancado dramaticamente a Chuteira de Ouro da liga à frente de rivais de peso como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney com um hat-trick na última rodada.
A influência da Saudi Pro League também se estende à lista de finalistas do Troféu Lev Yashin. O goleiro do Al-Hilal Yassine Bounou recebeu sua quarta indicação na carreira após vencer a King's Cup e chegar à final da AFCON com o Marrocos.
O capitão do Al-Ahli, Edouard Mendy, garantiu sua terceira indicação ao Yashin depois de vencer o prêmio de Melhor Goleiro da SPL e erguer seu segundo título consecutivo da AFC Champions League Elite.
- AFP
Estrelas buscam mais títulos nacionais e internacionais
Embalados pelas recentes vitórias na liga, Mane e Quinones vão tentar manter a fase artilheira por Al-Nassr e Al-Qadsiah, à medida que as competições nacionais se intensificam. Ao mesmo tempo, Bounou e Mendy buscarão manter sua forma dominante no gol, enquanto as quatro estrelas aguardam a cerimônia oficial de premiação da France Football.
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