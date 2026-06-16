Tom Holland explica por que Lamine Yamal “seria um ótimo Homem-Aranha”, enquanto o ator de Hollywood avalia as chances da Espanha na Copa do Mundo

Enquanto promovia seu próximo filme, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, ao lado de Zendaya, o ator britânico Holland reservou um momento para falar sobre o mundo do futebol e seus possíveis super-heróis.

Em entrevista à DAZNna zona de torcedores da Espanha na Copa do Mundo, Holland foi questionado sobre qual jogador de futebol profissional seria o mais adequado para o papel do alter ego de Peter Parker. Ele não hesitou em citar o jovem jogador do Barcelona e da seleção espanhola.

Lamine Yamal, que foi consolado pela namorada Inês Garcia após um início difícil no torneio de 2026, recebeu muitos elogios do ator. Holland observou que o ponta é “perfeito para interpretar o Homem-Aranha por sua velocidade, habilidade e capacidade de se mover com agilidade em campo”.