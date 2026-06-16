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Tom Holland explica por que Lamine Yamal “seria um ótimo Homem-Aranha”, enquanto o ator de Hollywood avalia as chances da Espanha na Copa do Mundo
Holland identifica o Homem-Aranha perfeito
Enquanto promovia seu próximo filme, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, ao lado de Zendaya, o ator britânico Holland reservou um momento para falar sobre o mundo do futebol e seus possíveis super-heróis.
Em entrevista à DAZNna zona de torcedores da Espanha na Copa do Mundo, Holland foi questionado sobre qual jogador de futebol profissional seria o mais adequado para o papel do alter ego de Peter Parker. Ele não hesitou em citar o jovem jogador do Barcelona e da seleção espanhola.
Lamine Yamal, que foi consolado pela namorada Inês Garcia após um início difícil no torneio de 2026, recebeu muitos elogios do ator. Holland observou que o ponta é “perfeito para interpretar o Homem-Aranha por sua velocidade, habilidade e capacidade de se mover com agilidade em campo”.
Analisando as chances da Espanha de conquistar o troféu da Copa do Mundo
Apesar de todo o alvoroço em torno de seu filme, Holland tem acompanhado de perto tanto o campo quanto a tela.
Ele fez uma avaliação positiva da seleção de Luis de la Fuente, mesmo que a estreia contra Cabo Verde não tenha saído exatamente como planejado. “A Espanha é uma das grandes potências históricas do futebol”, afirmou Holland durante sua aparição na capital.
O ator continua otimista de que os gigantes europeus possam se recuperar de eventuais contratempos iniciais e chegar longe na competição. Ele acrescentou que está convencido de que a equipe “pode fazer um ótimo torneio” na busca pelo segundo título mundial no palco global da América do Norte.
A ligação do Homem-Aranha com Alvarez
A conversa também se voltou para o Atlético de Madrid e o astro argentino Julián Álvarez, que é conhecido pelo apelido de “Spider” e costuma comemorar seus gols com um gesto de lançar teia. Holland admitiu que é fã do atacante, tanto como pessoa quanto como peça valiosa em seu time de fantasy football.
Holland revelou que tem o atacante em seu time de “Fantasy” e sugeriu que ele também seria “um excelente candidato para vestir a roupa de super-herói”. O ator chegou a estender um convite ao argentino, expressando o desejo de conhecê-lo pessoalmente e desejando-lhe boa sorte pelo restante da Copa do Mundo.
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A visita do astro à zona dos torcedores de Madri
A presença de Holland em Madri causou grande agitação, coincidindo com o frenesi da primeira Copa do Mundo a ser disputada no formato de 48 seleções. A visita do ator à zona dos torcedores destacou a intersecção entre a cultura pop e o esporte, que passou a definir os torneios internacionais modernos. Os torcedores se reuniram para ver de perto o ator que se tornou o rosto de um dos personagens mais queridos do cinema.
Com o lançamento de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” marcado para 29 de julho, o apoio de Holland a Yamal representa um grande reconhecimento ao status crescente do jovem de 18 anos.