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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Tom Holland explica por que Lamine Yamal “seria um ótimo Homem-Aranha”, enquanto o ator de Hollywood avalia as chances da Espanha na Copa do Mundo

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
Barcelona
Cabo Verde
La Liga

O astro de Hollywood Tom Holland revelou que Lamine Yamal, sensação do Barcelona, possui as características físicas perfeitas para assumir o papel do Homem-Aranha. O protagonista da Marvel fez a comparação durante uma visita a Madri por ocasião da Copa do Mundo de 2026, onde vem acompanhando o desempenho da seleção espanhola.

  • Holland identifica o Homem-Aranha perfeito

    Enquanto promovia seu próximo filme, “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, ao lado de Zendaya, o ator britânico Holland reservou um momento para falar sobre o mundo do futebol e seus possíveis super-heróis.

    Em entrevista à DAZNna zona de torcedores da Espanha na Copa do Mundo, Holland foi questionado sobre qual jogador de futebol profissional seria o mais adequado para o papel do alter ego de Peter Parker. Ele não hesitou em citar o jovem jogador do Barcelona e da seleção espanhola.

    Lamine Yamal, que foi consolado pela namorada Inês Garcia após um início difícil no torneio de 2026, recebeu muitos elogios do ator. Holland observou que o ponta é “perfeito para interpretar o Homem-Aranha por sua velocidade, habilidade e capacidade de se mover com agilidade em campo”.

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  • Analisando as chances da Espanha de conquistar o troféu da Copa do Mundo

    Apesar de todo o alvoroço em torno de seu filme, Holland tem acompanhado de perto tanto o campo quanto a tela.

    Ele fez uma avaliação positiva da seleção de Luis de la Fuente, mesmo que a estreia contra Cabo Verde não tenha saído exatamente como planejado. “A Espanha é uma das grandes potências históricas do futebol”, afirmou Holland durante sua aparição na capital.

    O ator continua otimista de que os gigantes europeus possam se recuperar de eventuais contratempos iniciais e chegar longe na competição. Ele acrescentou que está convencido de que a equipe “pode fazer um ótimo torneio” na busca pelo segundo título mundial no palco global da América do Norte.

  • A ligação do Homem-Aranha com Alvarez

    A conversa também se voltou para o Atlético de Madrid e o astro argentino Julián Álvarez, que é conhecido pelo apelido de “Spider” e costuma comemorar seus gols com um gesto de lançar teia. Holland admitiu que é fã do atacante, tanto como pessoa quanto como peça valiosa em seu time de fantasy football.

    Holland revelou que tem o atacante em seu time de “Fantasy” e sugeriu que ele também seria “um excelente candidato para vestir a roupa de super-herói”. O ator chegou a estender um convite ao argentino, expressando o desejo de conhecê-lo pessoalmente e desejando-lhe boa sorte pelo restante da Copa do Mundo.



  • "Spider-Man: Brand New Day" - PhotocallGetty Images Entertainment

    A visita do astro à zona dos torcedores de Madri

    A presença de Holland em Madri causou grande agitação, coincidindo com o frenesi da primeira Copa do Mundo a ser disputada no formato de 48 seleções. A visita do ator à zona dos torcedores destacou a intersecção entre a cultura pop e o esporte, que passou a definir os torneios internacionais modernos. Os torcedores se reuniram para ver de perto o ator que se tornou o rosto de um dos personagens mais queridos do cinema.

    Com o lançamento de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” marcado para 29 de julho, o apoio de Holland a Yamal representa um grande reconhecimento ao status crescente do jovem de 18 anos.