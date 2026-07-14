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Nicole Scherzinger Tom Cruise IShowSpeedGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traduzido por

Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! A FIFA revela detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 - com superestrelas de Hollywood e influenciadores do streaming marcando presença na final

Copa do Mundo
Inglaterra
França
Argentina
Espanha
França x Espanha
Inglaterra x Argentina
A definir x A definir
A definir x A definir

Os fãs de futebol terão um espetáculo inesquecível à medida que a Copa do Mundo de 2026 chega ao seu grandioso desfecho. Um elenco incrível, com o ator de Hollywood Tom Cruise, a superestrela do pop Nicole Scherzinger e o renomado influenciador digital IShowSpeed, será a atração principal da cerimônia de encerramento antes da partida final em Nova Jersey, prometendo uma mistura sem precedentes de música, cultura e emoção esportiva.

  • É anunciada uma lista repleta de estrelas para a final

    Conforme anunciado pela FIFA, o maior evento esportivo da história será encerrado com um espetáculo grandioso no Estádio de Nova York/Nova Jersey no domingo. Cruise, Scherzinger e IShowSpeed se juntarão às sensações musicais globais Laura Pausini e Robbie Williams para celebrar a jornada inesquecível de 48 seleções.

    Além disso, a premiada cantora Jennifer Hudson fará uma interpretação especial do hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Produzida em parceria criativa com a Balich Wonder Studio, a cerimônia tem como objetivo homenagear a paixão e o espírito global que marcaram este torneio recordista, criando o cenário perfeito para a final.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O drama da semifinal prepara o terreno para Nova Jersey

    À medida que o torneio se aproxima rapidamente de seu clímax, o mundo do futebol está, neste momento, voltado para a emocionante fase das semifinais. A competição atingiu seu auge, com a França prestes a enfrentar a Espanha em um confronto europeu muito aguardado. O vencedor desse confronto histórico garantirá sua vaga em Nova Jersey, onde enfrentará a Inglaterra ou a Argentina na grande final.

    Essas quatro potências do futebol percorreram um caminho árduo neste torneio histórico, e os finalistas terão a honra máxima de entrar em campo logo após a cerimônia de encerramento repleta de estrelas para disputar a supremacia mundial.

  • A FIFA promete uma celebração global inesquecível

    A tão esperada programação de entretenimento pré-jogo destacará as conquistas notáveis das 16 cidades-sede. Ao falar sobre o evento que se aproxima, Heimo Schirgi, diretor de operações do torneio, compartilhou seu entusiasmo.

    “Ecoando o espírito das cerimônias de abertura, que deram as boas-vindas ao mundo ao maior palco do Canadá, do México e dos Estados Unidos, a cerimônia de encerramento encerrará o ciclo da Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio da música, da cultura e do futebol, antes do início da tão esperada partida que coroará os campeões deste torneio inovador”, disse Schirgi. Isso promete unir os torcedores em todo o mundo.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir para esse torneio histórico?

    Espera-se que, nos próximos dias, sejam divulgados novos anúncios sobre outros artistas convidados e apresentadores especiais. Assim que a extravagante cerimônia de encerramento chegar ao fim, toda a atenção mundial se voltará imediatamente para o campo, onde as duas últimas nações ainda na disputa encerrarão oficialmente uma competição verdadeiramente inovadora.