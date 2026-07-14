Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! A FIFA revela detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 - com superestrelas de Hollywood e influenciadores do streaming marcando presença na final

Conforme anunciado pela FIFA, o maior evento esportivo da história será encerrado com um espetáculo grandioso no Estádio de Nova York/Nova Jersey no domingo. Cruise, Scherzinger e IShowSpeed se juntarão às sensações musicais globais Laura Pausini e Robbie Williams para celebrar a jornada inesquecível de 48 seleções.

Além disso, a premiada cantora Jennifer Hudson fará uma interpretação especial do hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Produzida em parceria criativa com a Balich Wonder Studio, a cerimônia tem como objetivo homenagear a paixão e o espírito global que marcaram este torneio recordista, criando o cenário perfeito para a final.