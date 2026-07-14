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Tom Cruise, Nicole Scherzinger e IShowSpeed! A FIFA revela detalhes da cerimônia de encerramento da Copa do Mundo de 2026 - com superestrelas de Hollywood e influenciadores do streaming marcando presença na final
É anunciada uma lista repleta de estrelas para a final
Conforme anunciado pela FIFA, o maior evento esportivo da história será encerrado com um espetáculo grandioso no Estádio de Nova York/Nova Jersey no domingo. Cruise, Scherzinger e IShowSpeed se juntarão às sensações musicais globais Laura Pausini e Robbie Williams para celebrar a jornada inesquecível de 48 seleções.
Além disso, a premiada cantora Jennifer Hudson fará uma interpretação especial do hino nacional dos Estados Unidos pouco antes do início da partida. Produzida em parceria criativa com a Balich Wonder Studio, a cerimônia tem como objetivo homenagear a paixão e o espírito global que marcaram este torneio recordista, criando o cenário perfeito para a final.
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O drama da semifinal prepara o terreno para Nova Jersey
À medida que o torneio se aproxima rapidamente de seu clímax, o mundo do futebol está, neste momento, voltado para a emocionante fase das semifinais. A competição atingiu seu auge, com a França prestes a enfrentar a Espanha em um confronto europeu muito aguardado. O vencedor desse confronto histórico garantirá sua vaga em Nova Jersey, onde enfrentará a Inglaterra ou a Argentina na grande final.
Essas quatro potências do futebol percorreram um caminho árduo neste torneio histórico, e os finalistas terão a honra máxima de entrar em campo logo após a cerimônia de encerramento repleta de estrelas para disputar a supremacia mundial.
A FIFA promete uma celebração global inesquecível
A tão esperada programação de entretenimento pré-jogo destacará as conquistas notáveis das 16 cidades-sede. Ao falar sobre o evento que se aproxima, Heimo Schirgi, diretor de operações do torneio, compartilhou seu entusiasmo.
“Ecoando o espírito das cerimônias de abertura, que deram as boas-vindas ao mundo ao maior palco do Canadá, do México e dos Estados Unidos, a cerimônia de encerramento encerrará o ciclo da Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio da música, da cultura e do futebol, antes do início da tão esperada partida que coroará os campeões deste torneio inovador”, disse Schirgi. Isso promete unir os torcedores em todo o mundo.
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O que vem a seguir para esse torneio histórico?
Espera-se que, nos próximos dias, sejam divulgados novos anúncios sobre outros artistas convidados e apresentadores especiais. Assim que a extravagante cerimônia de encerramento chegar ao fim, toda a atenção mundial se voltará imediatamente para o campo, onde as duas últimas nações ainda na disputa encerrarão oficialmente uma competição verdadeiramente inovadora.
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