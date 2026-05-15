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Tom Brady x Ryan Reynolds: quem vai vencer a corrida pela Premier League? Ex-atacante do Birmingham faz previsão ousada na disputa com o Wrexham
Brady, Reynolds e Mac de olho na Premier League
Ambos os clubes conseguiram subir da League One na temporada 2024-25, ocupando as duas primeiras posições daquela divisão, e esperava-se que tivessem um bom desempenho na Championship durante a temporada 2025-26. Nessa campanha, o Wrexham buscava ampliar uma sequência recorde de três ascensões consecutivas na hierarquia da EFL.
Os Red Dragons acabaram ficando agonizantemente aquém, ao perderem a vaga nos play-offs durante uma dramática última rodada. A consolidação, no entanto, não é algo ruim e mais drama foi proporcionado para o premiado documentário “Welcome to Wrexham” — que retorna para a 5ª temporada na quinta-feira, 14 de maio.
Com as estrelas de Hollywood Reynolds e Rob Mac no comando, a expectativa é de que o Wrexham saia ainda mais forte ao final de mais uma janela de transferências. O mesmo pode ser dito do Birmingham — já que a lenda da NFL Brady trabalha ao lado de Tom Wagner e da diretoria do Knighthead —, com mais movimentações de entrada e saída do St Andrew’s sendo planejadas.
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Birmingham x Wrexham: Quem vai subir primeiro?
Mas quem vai vencer a disputa pela promoção à Premier League? Questionado sobre se continua confiante de que o Birmingham pode vencer, o ex-jogador do Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Espero que sim, mas nunca se sabe, porque o Wrexham quase ficou com a sexta vaga, o que é mérito do Hull, que, para ser justo, tem sido excelente. É preciso dar todo o crédito do mundo ao Hull, porque todos achavam que eles não chegariam nem perto disso. O técnico fez um trabalho incrível. Que comissão técnica e que grupo de jogadores fantásticos!
“Mas, no caso do Wrexham, provavelmente diria que, neste momento, o Wrexham está em melhor posição do que o Birmingham para subir. Mas acho que na próxima temporada a disputa estará equilibrada. Veremos quais jogadores chegarão e o que acontecerá nos dois clubes, mas ambos são ambiciosos e querem jogar na Premier League.
“Acho que o Birmingham vai chegar à Premier League antes do Wrexham. Não posso ir contra o meu próprio time.”
Rivalidade na região de West Midlands: Será que o Birmingham conseguirá terminar à frente do Wolves e do West Brom?
O Wrexham não será o único time a preocupar o Birmingham e suas ambições coletivas na próxima temporada, já que os clássicos da região de West Midlands devem ocupar um lugar de destaque no calendário do Campeonato Inglês de 2026-27.
O Wolves foi rebaixado da Premier League, enquanto o West Brom permanece na segunda divisão após ter conseguido se salvar por pouco na temporada 2025-26. O direito de se gabar na região estará em jogo, juntamente com pontos preciosos, quando os vizinhos geográficos se enfrentarem.
Questionado sobre quem sairá vitorioso, Morrison disse: “Uau! Bem, eu sempre vou dizer meu antigo time, o Birmingham.
“Tem sido uma temporada difícil e decepcionante, porque eu previ no início da temporada que eles terminariam entre os dois primeiros ou nos play-offs, e isso simplesmente não rolou. O desempenho fora de casa deles não tem sido nem de longe bom o suficiente. Eles têm sido péssimos fora de casa.
“Vai ser interessante porque eles gastaram muito dinheiro e eu acho que no verão eles vão tentar de novo, vão se livrar de alguns jogadores, mas vão tentar gastar de novo e ir com tudo. Acho que o técnico vai começar a temporada lá, mas ele tem que começar bem e levar o clube aos play-offs ou aos dois primeiros lugares.
“Estou dizendo, a Championship vai ser difícil na próxima temporada. Tem muitos times de ponta que caíram e vai ter muitos times que não conseguiram o acesso e vão lutar na próxima temporada. Vai ser difícil.
“Acho que este ano foi a oportunidade, se você está na Championship, de sair dela, mas a próxima temporada vai ser ainda mais difícil. O Birmingham City precisa dar tudo de si. Mas eles têm proprietários ambiciosos. Têm um novo estádio brilhante e projetos planejados. A gente só espera que eles consigam na próxima temporada.”
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Problemas fora de casa: o Birmingham precisa melhorar seu desempenho fora de casa na temporada 2026-27
O Birmingham terminou em 14º lugar na temporada da Championship, que chegará ao fim com o Hull City enfrentando o Southampton na final dos play-offs em Wembley. O desempenho em casa foi o quarto melhor da divisão, mas as dificuldades fora de casa deixaram o time na 21ª posição no ranking de jogos fora de casa.
Se essas questões puderem ser resolvidas, com a chegada de novos reforços, há todos os motivos para acreditar que o time pode terminar à frente do Wolves e do West Brom, além de disputar com Reynolds, Mac e Wrexham uma vaga na primeira divisão.