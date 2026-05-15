Tom Brady x Ryan Reynolds: quem vai vencer a corrida pela Premier League? Ex-atacante do Birmingham faz previsão ousada na disputa com o Wrexham

O Wrexham não será o único time a preocupar o Birmingham e suas ambições coletivas na próxima temporada, já que os clássicos da região de West Midlands devem ocupar um lugar de destaque no calendário do Campeonato Inglês de 2026-27.

O Wolves foi rebaixado da Premier League, enquanto o West Brom permanece na segunda divisão após ter conseguido se salvar por pouco na temporada 2025-26. O direito de se gabar na região estará em jogo, juntamente com pontos preciosos, quando os vizinhos geográficos se enfrentarem.

Questionado sobre quem sairá vitorioso, Morrison disse: “Uau! Bem, eu sempre vou dizer meu antigo time, o Birmingham.

“Tem sido uma temporada difícil e decepcionante, porque eu previ no início da temporada que eles terminariam entre os dois primeiros ou nos play-offs, e isso simplesmente não rolou. O desempenho fora de casa deles não tem sido nem de longe bom o suficiente. Eles têm sido péssimos fora de casa.

“Vai ser interessante porque eles gastaram muito dinheiro e eu acho que no verão eles vão tentar de novo, vão se livrar de alguns jogadores, mas vão tentar gastar de novo e ir com tudo. Acho que o técnico vai começar a temporada lá, mas ele tem que começar bem e levar o clube aos play-offs ou aos dois primeiros lugares.

“Estou dizendo, a Championship vai ser difícil na próxima temporada. Tem muitos times de ponta que caíram e vai ter muitos times que não conseguiram o acesso e vão lutar na próxima temporada. Vai ser difícil.

“Acho que este ano foi a oportunidade, se você está na Championship, de sair dela, mas a próxima temporada vai ser ainda mais difícil. O Birmingham City precisa dar tudo de si. Mas eles têm proprietários ambiciosos. Têm um novo estádio brilhante e projetos planejados. A gente só espera que eles consigam na próxima temporada.”