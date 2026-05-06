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Tom Brady x Barcelona! Gigante da La Liga marca amistoso surpresa contra o Birmingham City

Barcelona
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O Barcelona está finalizando sua programação de pré-temporada, que inclui um jogo surpresa contra o time inglês Birmingham City — clube que conta com a lenda da NFL Tom Brady entre seus investidores. Hansi Flick levará seu elenco ao St George’s Park para um estágio de pré-temporada antes de partir para dois amistosos lucrativos na África, equilibrando a preparação tática essencial com o crescimento comercial.

  • Flick finaliza os planos para o acampamento de verão na Inglaterra

    De acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona aprovou oficialmente os principais pontos do seu plano de pré-temporada para 2026-27. O técnico Hansi Flick conduzirá o elenco em um tradicional estágio de pré-temporada no St George’s Park, a renomada sede da seleção inglesa. O gigante catalão reservou as instalações de ponta por um período de duas semanas, de 27 de julho a 8 de agosto. Esta é a terceira vez que o clube utiliza o local, tendo visitado anteriormente sob o comando de Luis Enrique nos verões de 2014 e 2016. Flick espera que a familiar paisagem rural inglesa ofereça o ambiente perfeito para estabelecer as bases táticas.

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    Um teste surpresa contra o Birmingham de Brady

    Nos primeiros dias do estágio, o Barcelona disputará um jogo preparatório de abertura contra o Birmingham City, time da Championship. O clube das Midlands, que conta com o famoso Brady — heptacampeão do Super Bowl — em sua diretoria, oferece um teste bastante conveniente, já que sua localização não exige uma longa viagem a partir do centro nacional de futebol. Embora muitas estrelas internacionais ainda estejam de férias após a Copa do Mundo, este confronto equilibrará o trabalho físico essencial com minutos de jogo competitivo. Trata-se do clássico jogo de pré-temporada, permitindo que a comissão técnica avalie jogadores menos utilizados, ao mesmo tempo em que gera grande interesse comercial devido ao envolvimento de alto nível do ícone da NFL no time inglês.

  • Amistosos lucrativos agendados na África

    Logo após o término da estadia na Inglaterra, o time voará diretamente para Nairóbi, no Quênia. Está marcado para 9 ou 10 de agosto um amistoso de grande destaque contra um importante rival europeu, provavelmente o Liverpool. A equipe retornará então à Catalunha antes de embarcar em uma breve viagem ao Marrocos para um segundo jogo na África, no dia 14 de agosto. Essas duas partidas, que contarão com o retorno de vários jogadores importantes da seleção nacional, devem gerar cerca de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 12 milhões) para o clube. Essa receita substancial equilibrará efetivamente as despesas operacionais incorridas durante a fase inicial de treinamento na Inglaterra.

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    Enfrentando os desafios iniciais da temporada

    Olhando para o futuro, o Barcelona precisa integrar com sucesso suas estrelas que retornam da Copa do Mundo, já que a nova temporada se aproxima rapidamente. Embora a viagem ao Peru, já discutida anteriormente, ainda esteja pendente, o foco agora está totalmente em aproveitar ao máximo esses três amistosos confirmados para garantir a melhor forma física e a preparação tática antes do início da temporada nacional.

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