Getty Images Sport
Traduzido por
Tom Brady x Barcelona! Gigante da La Liga marca amistoso surpresa contra o Birmingham City
Flick finaliza os planos para o acampamento de verão na Inglaterra
De acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona aprovou oficialmente os principais pontos do seu plano de pré-temporada para 2026-27. O técnico Hansi Flick conduzirá o elenco em um tradicional estágio de pré-temporada no St George’s Park, a renomada sede da seleção inglesa. O gigante catalão reservou as instalações de ponta por um período de duas semanas, de 27 de julho a 8 de agosto. Esta é a terceira vez que o clube utiliza o local, tendo visitado anteriormente sob o comando de Luis Enrique nos verões de 2014 e 2016. Flick espera que a familiar paisagem rural inglesa ofereça o ambiente perfeito para estabelecer as bases táticas.
- AFP
Um teste surpresa contra o Birmingham de Brady
Nos primeiros dias do estágio, o Barcelona disputará um jogo preparatório de abertura contra o Birmingham City, time da Championship. O clube das Midlands, que conta com o famoso Brady — heptacampeão do Super Bowl — em sua diretoria, oferece um teste bastante conveniente, já que sua localização não exige uma longa viagem a partir do centro nacional de futebol. Embora muitas estrelas internacionais ainda estejam de férias após a Copa do Mundo, este confronto equilibrará o trabalho físico essencial com minutos de jogo competitivo. Trata-se do clássico jogo de pré-temporada, permitindo que a comissão técnica avalie jogadores menos utilizados, ao mesmo tempo em que gera grande interesse comercial devido ao envolvimento de alto nível do ícone da NFL no time inglês.
Amistosos lucrativos agendados na África
Logo após o término da estadia na Inglaterra, o time voará diretamente para Nairóbi, no Quênia. Está marcado para 9 ou 10 de agosto um amistoso de grande destaque contra um importante rival europeu, provavelmente o Liverpool. A equipe retornará então à Catalunha antes de embarcar em uma breve viagem ao Marrocos para um segundo jogo na África, no dia 14 de agosto. Essas duas partidas, que contarão com o retorno de vários jogadores importantes da seleção nacional, devem gerar cerca de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 12 milhões) para o clube. Essa receita substancial equilibrará efetivamente as despesas operacionais incorridas durante a fase inicial de treinamento na Inglaterra.
- AFP
Enfrentando os desafios iniciais da temporada
Olhando para o futuro, o Barcelona precisa integrar com sucesso suas estrelas que retornam da Copa do Mundo, já que a nova temporada se aproxima rapidamente. Embora a viagem ao Peru, já discutida anteriormente, ainda esteja pendente, o foco agora está totalmente em aproveitar ao máximo esses três amistosos confirmados para garantir a melhor forma física e a preparação tática antes do início da temporada nacional.