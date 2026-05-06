Nos primeiros dias do estágio, o Barcelona disputará um jogo preparatório de abertura contra o Birmingham City, time da Championship. O clube das Midlands, que conta com o famoso Brady — heptacampeão do Super Bowl — em sua diretoria, oferece um teste bastante conveniente, já que sua localização não exige uma longa viagem a partir do centro nacional de futebol. Embora muitas estrelas internacionais ainda estejam de férias após a Copa do Mundo, este confronto equilibrará o trabalho físico essencial com minutos de jogo competitivo. Trata-se do clássico jogo de pré-temporada, permitindo que a comissão técnica avalie jogadores menos utilizados, ao mesmo tempo em que gera grande interesse comercial devido ao envolvimento de alto nível do ícone da NFL no time inglês.