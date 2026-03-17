Tom Brady vai trazer Jude Bellingham de volta? Data da transferência do astro do Real Madrid para o Birmingham City é definida pelo criador de *Peaky Blinders*

Quando isso poderia acontecer? Bellingham completará 23 anos em junho, e Knight acredita que o jogador, natural de Stourbridge, poderia voltar a um ambiente familiar antes de completar 30 anos. Ele disse: “Vinte e oito. Acho que talvez ele volte aos 28. Por que não? Não sei. Quer dizer, quem sabe? Quem sabe o que ele vai fazer, mas se nos tornarmos um time bom, acho que ele voltaria.

“Tudo depende do que acontecer em campo. Se ficarmos, sabe, pelo menos no meio da tabela da Premier League e se conseguirmos algumas das coisas que nossos proprietários querem fazer em termos da experiência no dia do jogo. Se eles conseguirem ampliar isso e estivermos vencendo, então, em um dia bom, acho que podemos.”

Bellingham se tornou uma superestrela global desde que deixou Birmingham, assumindo um papel de talismã na seleção inglesa enquanto o país se prepara para mais uma tentativa de conquistar a glória na Copa do Mundo neste verão.

Knight admite que demorou mais do que a maioria para perceber que Bellingham era especial. Ele disse: “Obviamente, não entendo muito de futebol, porque nunca percebi o quanto ele era bom no início. Outras pessoas já diziam, bem cedo, que aquele garoto tinha realmente algo especial. E então, aos poucos, ficou óbvio que ele era diferente. Ele era muito bom. E a maneira como ele saiu foi ótima, porque ele garantiu que o Blues fosse beneficiado.”