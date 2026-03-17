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Tom Brady vai trazer Jude Bellingham de volta? Data da transferência do astro do Real Madrid para o Birmingham City é definida pelo criador de *Peaky Blinders*
O número da camisa de Bellingham foi aposentado antes de ele se tornar um “Galáctico”
A camisa nº 22 de Bellingham foi aposentada no St Andrew’s depois que ele fez as malas para se juntar ao gigante alemão Borussia Dortmund. O dinâmico meio-campista havia conquistado seu espaço na equipe principal aos 16 anos, quebrando o recorde de estreante mais jovem, que antes pertencia a Trevor Francis.
Foram apenas 44 partidas pelo Birmingham, e logo ficou claro que um potencial tão notável não poderia ficar escondido por muito tempo. Grandes clubes da Premier League demonstraram interesse em contratá-lo, mas ele optou por uma aventura na Bundesliga antes de se tornar um “Galáctico” no Santiago Bernabéu em 2023.
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Novo estádio: os planos de Birmingham para um recinto com 62 mil lugares
Bellingham tem contrato com o Real Madrid até 2029. A construção do novo e singular estádio de Birmingham deverá estar em andamento até lá, e Knight sonha em ver um rosto conhecido inaugurar com estilo aquele recinto com capacidade para 62 mil pessoas. Ele disse ao The Telegraph: “À sombra das chaminés do novo estádio, assistiremos a Jude Bellingham marcar um hat-trick na primeira rodada da temporada.”
Bellingham participou do vídeo promocional do Birmingham para seus grandiosos planos de estádio, com o projeto de £ 1,2 bilhão (US$ 1,6 bilhão) incluindo um campo com 12 enormes chaminés. Knight também esteve envolvido nessa campanha e acrescentou: “Ele voltou de Madri e apareceu no vídeo para lançar o projeto do estádio e fez sua parte. Então, quero que ele volte [para jogar pelo Birmingham] um dia.”
Será que Bellingham voltará a jogar pelo Birmingham algum dia?
Quando isso poderia acontecer? Bellingham completará 23 anos em junho, e Knight acredita que o jogador, natural de Stourbridge, poderia voltar a um ambiente familiar antes de completar 30 anos. Ele disse: “Vinte e oito. Acho que talvez ele volte aos 28. Por que não? Não sei. Quer dizer, quem sabe? Quem sabe o que ele vai fazer, mas se nos tornarmos um time bom, acho que ele voltaria.
“Tudo depende do que acontecer em campo. Se ficarmos, sabe, pelo menos no meio da tabela da Premier League e se conseguirmos algumas das coisas que nossos proprietários querem fazer em termos da experiência no dia do jogo. Se eles conseguirem ampliar isso e estivermos vencendo, então, em um dia bom, acho que podemos.”
Bellingham se tornou uma superestrela global desde que deixou Birmingham, assumindo um papel de talismã na seleção inglesa enquanto o país se prepara para mais uma tentativa de conquistar a glória na Copa do Mundo neste verão.
Knight admite que demorou mais do que a maioria para perceber que Bellingham era especial. Ele disse: “Obviamente, não entendo muito de futebol, porque nunca percebi o quanto ele era bom no início. Outras pessoas já diziam, bem cedo, que aquele garoto tinha realmente algo especial. E então, aos poucos, ficou óbvio que ele era diferente. Ele era muito bom. E a maneira como ele saiu foi ótima, porque ele garantiu que o Blues fosse beneficiado.”
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O Birmingham disputa com o Wrexham a vaga na Premier League
A contratação de Bellingham rendeu ao Birmingham uma quantia inicial de 25 milhões de libras (33 milhões de dólares), que foi investida para ajudar o clube a tentar voltar à Premier League. O presidente Tom Wagner está supervisionando esse projeto, tendo a lenda da NFL Tom Brady como outro dos investidores do clube, e ele disse o seguinte sobre a contratação de Bellingham: “Acho que Jude é o melhor jogador do planeta hoje e ainda não vimos nem de longe todo o seu potencial. Não apenas como jogador, mas também pelo que ele pode fazer por uma comunidade, pelo que ele pode fazer como líder. Se pudermos oferecer a ele uma plataforma para atingir todo o seu potencial, bem, essa é uma grande história. É uma grande história para o Birmingham, é uma grande história para a Inglaterra e uma grande história de volta ao lar.”
O Birmingham ainda não está fora da disputa pelos play-offs da Championship nesta temporada, mas tem trabalho a fazer para alcançar o Wrexham de Ryan Reynolds e Rob Mac, que atualmente ocupa a sexta posição na tabela.
No entanto, o clube poderia recuperar o status na primeira divisão em algum momento num futuro não muito distante, o que lhes daria tempo para se desenvolver gradualmente entre a elite do futebol inglês antes que qualquer jogada ambiciosa de transferência por Bellingham seja feita.
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