Tom Brady na WrestleMania?! Estão em andamento negociações com a WWE envolvendo o coproprietário do Birmingham City e lenda da NFL, em meio à rivalidade com Logan Paul

As bases para essa parceria foram lançadas por meio de uma série de provocações públicas entre Brady e Paul, atual estrela da WWE. As tensões aumentaram durante o Fanatics Flag Football Classic, em Los Angeles, onde os dois comandaram times adversários. Brady, notavelmente, menosprezou o mundo do wrestling profissional, chamando-o de “fofo” e “encenado” durante uma entrevista coletiva, que rapidamente se tornou viral com mais de dois milhões de visualizações.

“Sabe, tudo o que eles fazem é tão fofo e ensaiado, e eles sabem o que está acontecendo”, disse Brady. “Em um jogo de futebol americano, você não sabe, então eles não chegariam perto de mim. Além disso, se eu tivesse uma boa linha ofensiva, eles dariam um soco na garganta desses caras e provavelmente estariam chorando.” Paul respondeu provocando o jogador de 48 anos com um vídeo falso de desculpas.

Meltzer sugeriu que a recente troca de provocações foi uma jogada calculada, dizendo: “O que eles fizeram no jogo de futebol americano foi claramente para criar isso, toda a conversa sobre Tom Brady menosprezando os lutadores profissionais e todos os lutadores respondendo, isso é tudo enredo. Não é que ‘Tom Brady seja um idiota e não respeite o wrestling profissional’.”