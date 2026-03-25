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Tom Brady na WrestleMania?! Estão em andamento negociações com a WWE envolvendo o coproprietário do Birmingham City e lenda da NFL, em meio à rivalidade com Logan Paul
Negociações para uma parceria com a WrestleMania
O mundo do esporte está em polvorosa com a notícia de que Brady estaria em negociações para fazer uma aparição sensacional na WrestleMania 42. De acordo com o experiente jornalista de wrestling Dave Meltzer, no programa Wrestling Observer Radio, já estão em andamento os preparativos para que o ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers participe do principal evento da WWE em Las Vegas.
Falando sobre o possível acordo, Meltzer afirmou: “Pelo que me foi dito, eles estão em negociações com Tom Brady. Mas não há absolutamente nenhum acordo fechado neste momento. Então, isso pode acontecer; obviamente, Logan Paul e Tom Brady estão trabalhando juntos, todos sabem que eles estão preparando essa história. Acho que as pessoas já esperavam por isso, mas pode haver algo de alguma forma na WrestleMania.”
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Construindo o enredo "roteirizado"
As bases para essa parceria foram lançadas por meio de uma série de provocações públicas entre Brady e Paul, atual estrela da WWE. As tensões aumentaram durante o Fanatics Flag Football Classic, em Los Angeles, onde os dois comandaram times adversários. Brady, notavelmente, menosprezou o mundo do wrestling profissional, chamando-o de “fofo” e “encenado” durante uma entrevista coletiva, que rapidamente se tornou viral com mais de dois milhões de visualizações.
“Sabe, tudo o que eles fazem é tão fofo e ensaiado, e eles sabem o que está acontecendo”, disse Brady. “Em um jogo de futebol americano, você não sabe, então eles não chegariam perto de mim. Além disso, se eu tivesse uma boa linha ofensiva, eles dariam um soco na garganta desses caras e provavelmente estariam chorando.” Paul respondeu provocando o jogador de 48 anos com um vídeo falso de desculpas.
Meltzer sugeriu que a recente troca de provocações foi uma jogada calculada, dizendo: “O que eles fizeram no jogo de futebol americano foi claramente para criar isso, toda a conversa sobre Tom Brady menosprezando os lutadores profissionais e todos os lutadores respondendo, isso é tudo enredo. Não é que ‘Tom Brady seja um idiota e não respeite o wrestling profissional’.”
A ligação com Las Vegas
A WrestleMania 42 está programada para acontecer no dia 18 de abril no Allegiant Stadium, em Las Vegas, casa do Las Vegas Raiders, a franquia da NFL na qual Brady detém uma participação minoritária. Essa sinergia torna o local o palco perfeito para o acionista do Birmingham City fazer sua estreia na WWE. Para alimentar ainda mais os rumores, há relatos de que a WWE já começou a debater possíveis nomes para o lendário quarterback. Especulações do Fightful Select e do WrestleVotes indicam que nomes como “The Untouchable Tom Brady” e “T-Bone” têm sido discutidos internamente.
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Estrelas da NFL no ringue
Se Brady realmente der esse salto, ele seguirá os passos de várias superestrelas da NFL que já entraram no mundo do wrestling. Seu ex-companheiro de equipe e amigo íntimo, Rob Gronkowski, já fez várias aparições, tendo até mesmo apresentado a WrestleMania 36. Por sua vez, George Kittle, destaque do San Francisco 49ers, também tem participado de importantes enredos da WWE nos últimos anos.