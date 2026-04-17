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Tom Brady e o Birmingham foram alertados de que “perderam uma oportunidade” na tentativa de subir à Premier League, mas contam com apoio para investir mais dinheiro em transferências
Os proprietários da Brady & Birmingham estabeleceram metas ambiciosas
Foram investidas quantias recordes para conseguir subir diretamente da terceira divisão do futebol inglês — depois de a lenda do Manchester United, Wayne Rooney, ter contribuído para o rebaixamento durante uma passagem malfadada como técnico.
Comemorações frenéticas tomaram conta do St Andrew’s ao conquistar 111 pontos e um título, com a expectativa de que uma campanha imediata para o retorno à primeira divisão fosse encenada. Os ambiciosos proprietários — a Knighthead Capital Management — e membros proeminentes da diretoria, como a lenda da NFL Brady, nunca se esquivaram de estabelecer as metas mais ambiciosas.
Essas metas não foram atingidas nesta temporada, com Chris Davies comandando uma campanha irregular que deixou o Blues na 15ª posição na tabela da Championship — tão perto da zona de rebaixamento quanto das vagas para os play-offs.
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Será que o Birmingham desperdiçou uma grande chance de subir de divisão?
Esperava-se muito mais, com o ex-jogador da EFL e atual comentarista Don Goodman — que passou vários anos de sua carreira como jogador na região de West Midlands — analisando o desempenho do Birmingham.
Falando em conjunto com análises confiáveis de cassinos, segundo Daan Meijer, Goodman disse ao GOAL: “Tom Wagner não teve vergonha de declarar que eles querem chegar à Premier League, tipo agora, o mais rápido possível. E olhando para a tabela, eles estão em 15º lugar no momento. Sei que venceram o Wrexham, e isso deve ter levantado o ânimo, mas tem sido decepcionante.
“Numa temporada em que, para ser honesto, e digo isso com o maior respeito, a Championship tem sido, sem dúvida, a mais fraca em termos de qualidade e profundidade de elenco que talvez eu já tenha visto. Não quero desmerecer nada do que times como Coventry ou Ipswich conquistaram. Bem, o Ipswich ainda está na briga, obviamente, com Middlesbrough e Millwall e talvez até mesmo o Southampton, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Mas acho que clubes como o Birmingham City e muitos, muitos outros, acho que eles perderam uma oportunidade, porque acho que a próxima temporada será muito mais difícil.
“Acho que haverá mais qualidade sendo rebaixada da Premier League. E acho que os clubes que têm condições de tentar novamente na Championship, e haverá muitos deles, vão tentar novamente. Então, realmente acho que é uma oportunidade perdida. Mas o Birmingham, sem dúvida, será um dos que veremos gastando no verão.
“Meu desejo daqui até o final da temporada é que eles terminem bem e mantenham Chris Davies no cargo, porque gosto dele. E tem sido uma temporada difícil para o Birmingham e todos os envolvidos. Obviamente, se os últimos quatro jogos não correrem bem, você ficaria preocupado com o Chris Davies, não é?”
O Blues deve trazer mais grandes nomes para o St Andrew's
Resta saber se Davies terá a oportunidade de supervisionar as contratações em outra janela de transferências. O Blues conta com o apoio para realizar mais contratações de peso. O ex-zagueiro do Blues, Stephen Carr, disse recentemente aoGOAL, quando questionado se grandes nomes poderiam ser contratados: “Acho que sim. Acho que é isso que eles estão buscando. O estádio que eles divulgaram, dá para ver o que estão construindo — isso é para a Premier League, não para a Football League. Tem que ser um estádio da Premier League.
“Sei que há todo o resto envolvido nisso, a NFL e tudo mais, mas eles estão se preparando agora para chegar onde querem. Muito ambicioso. Mas há um limite para o que se pode gastar, é simples assim. Você vê isso no Newcastle também — o clube mais rico do mundo, mas eles não podem sair por aí comprando quem quer que seja. É aí que eles precisam de planos.
“Eles precisam mesmo de alguns bons jogadores. Precisam de reforços. É o que conseguem trazer, as restrições que enfrentam e o que podem gastar. Sempre tiveram uma boa base lá, formam bons jogadores jovens. Mas, como se vê com o estádio e tudo mais, são muito ambiciosos.
“O estádio mostra quanto dinheiro eles vão gastar. Aquele estádio só vale a pena se você estiver na Premier League, não é para a Championship — com os custos e tudo mais. Acho que você vai ver gastos. Acho que serão controlados, não serão imprudentes, mas você vai ver nomes de peso voltando para Birmingham.”
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Jogos do Birmingham na temporada 2025-26: Próximo compromisso após a vitória sobre o Wrexham
O Blues ainda tem quatro partidas pela frente nesta temporada, começando com uma visita ao Hull City, que busca o acesso, no sábado. A equipe está ansiosa para encerrar a temporada em grande estilo — após ter voltado a vencer contra o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac —, levando consigo um bom ímpeto e otimismo para o verão.