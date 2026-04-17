Tom Brady e o Birmingham foram alertados de que “perderam uma oportunidade” na tentativa de subir à Premier League, mas contam com apoio para investir mais dinheiro em transferências

Esperava-se muito mais, com o ex-jogador da EFL e atual comentarista Don Goodman — que passou vários anos de sua carreira como jogador na região de West Midlands — analisando o desempenho do Birmingham.

Falando em conjunto com análises confiáveis de cassinos, segundo Daan Meijer, Goodman disse ao GOAL: “Tom Wagner não teve vergonha de declarar que eles querem chegar à Premier League, tipo agora, o mais rápido possível. E olhando para a tabela, eles estão em 15º lugar no momento. Sei que venceram o Wrexham, e isso deve ter levantado o ânimo, mas tem sido decepcionante.

“Numa temporada em que, para ser honesto, e digo isso com o maior respeito, a Championship tem sido, sem dúvida, a mais fraca em termos de qualidade e profundidade de elenco que talvez eu já tenha visto. Não quero desmerecer nada do que times como Coventry ou Ipswich conquistaram. Bem, o Ipswich ainda está na briga, obviamente, com Middlesbrough e Millwall e talvez até mesmo o Southampton, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Mas acho que clubes como o Birmingham City e muitos, muitos outros, acho que eles perderam uma oportunidade, porque acho que a próxima temporada será muito mais difícil.

“Acho que haverá mais qualidade sendo rebaixada da Premier League. E acho que os clubes que têm condições de tentar novamente na Championship, e haverá muitos deles, vão tentar novamente. Então, realmente acho que é uma oportunidade perdida. Mas o Birmingham, sem dúvida, será um dos que veremos gastando no verão.

“Meu desejo daqui até o final da temporada é que eles terminem bem e mantenham Chris Davies no cargo, porque gosto dele. E tem sido uma temporada difícil para o Birmingham e todos os envolvidos. Obviamente, se os últimos quatro jogos não correrem bem, você ficaria preocupado com o Chris Davies, não é?”