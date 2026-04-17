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Tom Brady Birmingham 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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Tom Brady e o Birmingham foram alertados de que “perderam uma oportunidade” na tentativa de subir à Premier League, mas contam com apoio para investir mais dinheiro em transferências

Birmingham
Championship
Premier League
C. Davies

Tom Brady e o Birmingham foram alertados de que “perderam uma oportunidade” ao não conseguirem entrar na disputa pelo acesso nesta temporada, embora se espere que mais dinheiro seja investido na busca pelo sonho da Premier League. O Blues conquistou o título da League One na temporada passada, superando o Wrexham na liderança, mas Don Goodman explicou ao GOAL por que a temporada 2025-26 tem sido um tanto decepcionante.

  • Os proprietários da Brady & Birmingham estabeleceram metas ambiciosas

    Foram investidas quantias recordes para conseguir subir diretamente da terceira divisão do futebol inglês — depois de a lenda do Manchester United, Wayne Rooney, ter contribuído para o rebaixamento durante uma passagem malfadada como técnico.

    Comemorações frenéticas tomaram conta do St Andrew’s ao conquistar 111 pontos e um título, com a expectativa de que uma campanha imediata para o retorno à primeira divisão fosse encenada. Os ambiciosos proprietários — a Knighthead Capital Management — e membros proeminentes da diretoria, como a lenda da NFL Brady, nunca se esquivaram de estabelecer as metas mais ambiciosas.

    Essas metas não foram atingidas nesta temporada, com Chris Davies comandando uma campanha irregular que deixou o Blues na 15ª posição na tabela da Championship — tão perto da zona de rebaixamento quanto das vagas para os play-offs.

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  • Jay Stansfield Birmingham 2025-26Getty

    Será que o Birmingham desperdiçou uma grande chance de subir de divisão?

    Esperava-se muito mais, com o ex-jogador da EFL e atual comentarista Don Goodman — que passou vários anos de sua carreira como jogador na região de West Midlands — analisando o desempenho do Birmingham.

    Falando em conjunto com análises confiáveis de cassinos, segundo Daan Meijer, Goodman disse ao GOAL: “Tom Wagner não teve vergonha de declarar que eles querem chegar à Premier League, tipo agora, o mais rápido possível. E olhando para a tabela, eles estão em 15º lugar no momento. Sei que venceram o Wrexham, e isso deve ter levantado o ânimo, mas tem sido decepcionante.

    “Numa temporada em que, para ser honesto, e digo isso com o maior respeito, a Championship tem sido, sem dúvida, a mais fraca em termos de qualidade e profundidade de elenco que talvez eu já tenha visto. Não quero desmerecer nada do que times como Coventry ou Ipswich conquistaram. Bem, o Ipswich ainda está na briga, obviamente, com Middlesbrough e Millwall e talvez até mesmo o Southampton, dependendo de como as coisas se desenrolarem. Mas acho que clubes como o Birmingham City e muitos, muitos outros, acho que eles perderam uma oportunidade, porque acho que a próxima temporada será muito mais difícil.

    “Acho que haverá mais qualidade sendo rebaixada da Premier League. E acho que os clubes que têm condições de tentar novamente na Championship, e haverá muitos deles, vão tentar novamente. Então, realmente acho que é uma oportunidade perdida. Mas o Birmingham, sem dúvida, será um dos que veremos gastando no verão.

    “Meu desejo daqui até o final da temporada é que eles terminem bem e mantenham Chris Davies no cargo, porque gosto dele. E tem sido uma temporada difícil para o Birmingham e todos os envolvidos. Obviamente, se os últimos quatro jogos não correrem bem, você ficaria preocupado com o Chris Davies, não é?”

  • O Blues deve trazer mais grandes nomes para o St Andrew's

    Resta saber se Davies terá a oportunidade de supervisionar as contratações em outra janela de transferências. O Blues conta com o apoio para realizar mais contratações de peso. O ex-zagueiro do Blues, Stephen Carr, disse recentemente aoGOAL, quando questionado se grandes nomes poderiam ser contratados: “Acho que sim. Acho que é isso que eles estão buscando. O estádio que eles divulgaram, dá para ver o que estão construindo — isso é para a Premier League, não para a Football League. Tem que ser um estádio da Premier League.

    “Sei que há todo o resto envolvido nisso, a NFL e tudo mais, mas eles estão se preparando agora para chegar onde querem. Muito ambicioso. Mas há um limite para o que se pode gastar, é simples assim. Você vê isso no Newcastle também — o clube mais rico do mundo, mas eles não podem sair por aí comprando quem quer que seja. É aí que eles precisam de planos.

    “Eles precisam mesmo de alguns bons jogadores. Precisam de reforços. É o que conseguem trazer, as restrições que enfrentam e o que podem gastar. Sempre tiveram uma boa base lá, formam bons jogadores jovens. Mas, como se vê com o estádio e tudo mais, são muito ambiciosos.

    “O estádio mostra quanto dinheiro eles vão gastar. Aquele estádio só vale a pena se você estiver na Premier League, não é para a Championship — com os custos e tudo mais. Acho que você vai ver gastos. Acho que serão controlados, não serão imprudentes, mas você vai ver nomes de peso voltando para Birmingham.”

  • Birmingham Jude Bellingham Peaky Blinders tifo 2025-26Getty

    Jogos do Birmingham na temporada 2025-26: Próximo compromisso após a vitória sobre o Wrexham

    O Blues ainda tem quatro partidas pela frente nesta temporada, começando com uma visita ao Hull City, que busca o acesso, no sábado. A equipe está ansiosa para encerrar a temporada em grande estilo — após ter voltado a vencer contra o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac —, levando consigo um bom ímpeto e otimismo para o verão.

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