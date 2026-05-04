“Todos precisam fazer uma autoavaliação” – João Pedro exige que os craques do Chelsea “se empenhem mais” após a desastrosa derrota para o Nottingham Forest, que deixou as esperanças na Liga dos Campeões por um fio

A tarde do Chelsea foi de mal a pior quase que imediatamente, com a equipe sofrendo uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, deixando suas aspirações na Liga dos Campeões em frangalhos. Os Blues ficaram atrás no placar após apenas 98 segundos, um lapso que definiu o tom de uma atuação que João Pedro descreveu como inaceitável.

Em entrevista à Sky Sports após a partida, o atacante brasileiro foi direto ao falar sobre as falhas da equipe. “Desde o início, levamos um gol muito cedo e, contra o Forest, é difícil mudar o jogo. Acho que devemos jogar melhor”, admitiu Pedro.

“Precisamos encontrar uma maneira de tentar não cometer esses erros em todas as partidas. Precisamos começar a vencer jogos. Esta é a Premier League e, se você leva um gol logo no início, fica muito difícil se recuperar.”