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Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Todos precisam fazer uma autoavaliação” – João Pedro exige que os craques do Chelsea “se empenhem mais” após a desastrosa derrota para o Nottingham Forest, que deixou as esperanças na Liga dos Campeões por um fio

J. Pedro
Chelsea
Nottingham Forest
Premier League

João Pedro lançou um apelo aos seus companheiros do Chelsea, insistindo que cada membro do elenco deve assumir a responsabilidade pessoal pela atual fase negativa. O atacante se pronunciou após uma tarde desastrosa em Stamford Bridge, que representou um golpe potencialmente fatal para as ambições europeias dos Blues.

  • Um início de pesadelo em Stamford Bridge

    A tarde do Chelsea foi de mal a pior quase que imediatamente, com a equipe sofrendo uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, deixando suas aspirações na Liga dos Campeões em frangalhos. Os Blues ficaram atrás no placar após apenas 98 segundos, um lapso que definiu o tom de uma atuação que João Pedro descreveu como inaceitável.

    Em entrevista à Sky Sports após a partida, o atacante brasileiro foi direto ao falar sobre as falhas da equipe. “Desde o início, levamos um gol muito cedo e, contra o Forest, é difícil mudar o jogo. Acho que devemos jogar melhor”, admitiu Pedro.

    “Precisamos encontrar uma maneira de tentar não cometer esses erros em todas as partidas. Precisamos começar a vencer jogos. Esta é a Premier League e, se você leva um gol logo no início, fica muito difícil se recuperar.”

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não há desculpas para os jogadores

    O Chelsea já soma seis derrotas consecutivas na Premier League, sendo que a derrota desta segunda-feira foi apenas o segundo jogo sob o comando do técnico interino Calum McFarlane, que comandou a vitória da semana passada contra o Leeds na FA Cup. Pedro, porém, recusou-se a culpar a diretoria, preferindo direcionar o foco diretamente para o elenco multimilionário que não conseguiu ter um bom desempenho em campo.

    “Todos precisam se olhar no espelho – inclusive eu”, insistiu Pedro. “Precisamos encontrar uma maneira de melhorar. Sinto muito pelos torcedores – amanhã veremos o que deu errado. É difícil porque não acho que seja culpa do técnico. A culpa é dos jogadores e cabe a nós nos esforçarmos mais, inclusive eu. É difícil dizer alguma coisa.”

  • O sonho da Liga dos Campeões está se esvaindo rapidamente

    A derrota foi particularmente dolorosa, tendo em vista o que estava em jogo na disputa pelos cinco primeiros lugares. Com a temporada chegando ao fim, o Chelsea sabia que três pontos os manteriam firmemente na briga pelo retorno à principal competição europeia. Em vez disso, o time permanece estagnado na obscuridade do meio da tabela.

    Pedro reconheceu a gravidade da situação, dizendo: “A motivação está sempre presente — se ganhássemos hoje, estaríamos na Liga dos Campeões. Agora será mais difícil, mas precisamos continuar lutando em cada jogo e por cada ponto para ver o que podemos alcançar.”

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liderança interna e o caminho a seguir

    O clima em Stamford Bridge foi ficando tenso à medida que a partida avançava, com a torcida da casa perdendo a paciência diante dos erros individuais que marcaram a atuação. Quando questionado se o elenco realmente compreende a gravidade da situação, Pedro afirmou que há um esforço coletivo para corrigir os problemas nos bastidores.

    “Sim, claro. Apoiamos os líderes [da equipe]”, disse ele sobre a consciência do elenco. “Sempre conversamos uns com os outros para encontrar uma maneira de vencer os jogos.”

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