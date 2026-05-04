Getty Images Sport
Traduzido por
“Todos precisam fazer uma autoavaliação” – João Pedro exige que os craques do Chelsea “se empenhem mais” após a desastrosa derrota para o Nottingham Forest, que deixou as esperanças na Liga dos Campeões por um fio
Um início de pesadelo em Stamford Bridge
A tarde do Chelsea foi de mal a pior quase que imediatamente, com a equipe sofrendo uma derrota por 3 a 1 para o Nottingham Forest, deixando suas aspirações na Liga dos Campeões em frangalhos. Os Blues ficaram atrás no placar após apenas 98 segundos, um lapso que definiu o tom de uma atuação que João Pedro descreveu como inaceitável.
Em entrevista à Sky Sports após a partida, o atacante brasileiro foi direto ao falar sobre as falhas da equipe. “Desde o início, levamos um gol muito cedo e, contra o Forest, é difícil mudar o jogo. Acho que devemos jogar melhor”, admitiu Pedro.
“Precisamos encontrar uma maneira de tentar não cometer esses erros em todas as partidas. Precisamos começar a vencer jogos. Esta é a Premier League e, se você leva um gol logo no início, fica muito difícil se recuperar.”
- Getty Images Sport
Não há desculpas para os jogadores
O Chelsea já soma seis derrotas consecutivas na Premier League, sendo que a derrota desta segunda-feira foi apenas o segundo jogo sob o comando do técnico interino Calum McFarlane, que comandou a vitória da semana passada contra o Leeds na FA Cup. Pedro, porém, recusou-se a culpar a diretoria, preferindo direcionar o foco diretamente para o elenco multimilionário que não conseguiu ter um bom desempenho em campo.
“Todos precisam se olhar no espelho – inclusive eu”, insistiu Pedro. “Precisamos encontrar uma maneira de melhorar. Sinto muito pelos torcedores – amanhã veremos o que deu errado. É difícil porque não acho que seja culpa do técnico. A culpa é dos jogadores e cabe a nós nos esforçarmos mais, inclusive eu. É difícil dizer alguma coisa.”
O sonho da Liga dos Campeões está se esvaindo rapidamente
A derrota foi particularmente dolorosa, tendo em vista o que estava em jogo na disputa pelos cinco primeiros lugares. Com a temporada chegando ao fim, o Chelsea sabia que três pontos os manteriam firmemente na briga pelo retorno à principal competição europeia. Em vez disso, o time permanece estagnado na obscuridade do meio da tabela.
Pedro reconheceu a gravidade da situação, dizendo: “A motivação está sempre presente — se ganhássemos hoje, estaríamos na Liga dos Campeões. Agora será mais difícil, mas precisamos continuar lutando em cada jogo e por cada ponto para ver o que podemos alcançar.”
- Getty Images Sport
Liderança interna e o caminho a seguir
O clima em Stamford Bridge foi ficando tenso à medida que a partida avançava, com a torcida da casa perdendo a paciência diante dos erros individuais que marcaram a atuação. Quando questionado se o elenco realmente compreende a gravidade da situação, Pedro afirmou que há um esforço coletivo para corrigir os problemas nos bastidores.
“Sim, claro. Apoiamos os líderes [da equipe]”, disse ele sobre a consciência do elenco. “Sempre conversamos uns com os outros para encontrar uma maneira de vencer os jogos.”