Mark Pain
Traduzido por
“Todos os sentidos estão aguçados!”: Michael Carrick motiva as estrelas do Manchester United para o caldeirão de Elland Road
Carrick prepara o United para teste de fogo em Elland Road
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, destacou o desafio singular que espera seu elenco na visita ao rival histórico Leeds United. O Manchester United atravessa os Peninos em busca de voltar a vencer na Premier League.
O United enfrenta um adversário perigoso na equipe de Daniel Farke, que ganhou regularidade após um início impressionante nas competições nacionais.
Carrick ressaltou que todos os jogadores precisam respeitar e encarar o ambiente hostil em Yorkshire.
- Getty Images Sport
Técnico cobra intensidade em rivalidade “especial”
Ao falar sobre o que esperar em Elland Road, Carrick descreveu a partida como um teste definitivo de caráter. “É um jogo especial, ir a Elland Road. É, sem dúvida, uma partida pela qual estamos ansiosos, um lugar que faz você mostrar tudo o que tem”, afirmou Carrick.
“Todos os sentidos ficam aguçados: o barulho, a atmosfera, a intensidade, tudo está lá. Por isso, estamos ansiosos.”
“Há uma grande rivalidade e uma longa história entre os clubes de futebol e entre as regiões. É isso que torna esse tipo de jogo especial. É preciso abraçar essa história.”
Carrick dá atualizações sobre as condições físicas de Shaw, Mainoo e Sesko
Carrick deu notícias sobre vários jogadores importantes que se recuperam de problemas físicos, mas evitou estabelecer prazos definitivos. “Vamos ver como estão Luke [Shaw] e Kobbie [Mainoo]”, disse Carrick ao ser questionado sobre a disponibilidade da dupla.
“Ben [Sesko] ainda está passando por algumas avaliações. Antes de darmos uma previsão de prazo, queremos ter clareza sobre a situação.”
“Ele ainda está um pouco mais longe de voltar, mas, quando soubermos mais, avisaremos.”
- Getty Images Sport
Manchester United busca três pontos cruciais em Yorkshire
Com o Manchester United determinado a se recuperar após a decepção europeia no meio da semana, Carrick segue totalmente concentrado em conquistar um resultado positivo para o clube.
O Leeds de Daniel Farke será um adversário difícil em casa, depois de já ter mostrado sua força nesta temporada.
O Manchester United tentará transformar sua emoção e intensidade em três pontos importantes na Premier League no domingo.
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