O técnico do Manchester United, Michael Carrick, destacou o desafio singular que espera seu elenco na visita ao rival histórico Leeds United. O Manchester United atravessa os Peninos em busca de voltar a vencer na Premier League.

O United enfrenta um adversário perigoso na equipe de Daniel Farke, que ganhou regularidade após um início impressionante nas competições nacionais.

Carrick ressaltou que todos os jogadores precisam respeitar e encarar o ambiente hostil em Yorkshire.