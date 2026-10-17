Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1081081148.jpgMark Pain
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Todos os sentidos estão aguçados!”: Michael Carrick motiva as estrelas do Manchester United para o caldeirão de Elland Road

Manchester United
M. Carrick
Leeds x Manchester United
Leeds
Premier League

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, pediu aos jogadores que encarem a intensa rivalidade e a atmosfera que os aguardam em Elland Road. Carrick também deu atualizações sobre as condições de Luke Shaw, Kobbie Mainoo e do atacante Benjamin Sesko antes da partida de domingo.

  • Carrick prepara o United para teste de fogo em Elland Road

    O técnico do Manchester United, Michael Carrick, destacou o desafio singular que espera seu elenco na visita ao rival histórico Leeds United. O Manchester United atravessa os Peninos em busca de voltar a vencer na Premier League.

    O United enfrenta um adversário perigoso na equipe de Daniel Farke, que ganhou regularidade após um início impressionante nas competições nacionais.

    Carrick ressaltou que todos os jogadores precisam respeitar e encarar o ambiente hostil em Yorkshire.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Técnico cobra intensidade em rivalidade “especial”

    Ao falar sobre o que esperar em Elland Road, Carrick descreveu a partida como um teste definitivo de caráter. “É um jogo especial, ir a Elland Road. É, sem dúvida, uma partida pela qual estamos ansiosos, um lugar que faz você mostrar tudo o que tem”, afirmou Carrick.

    “Todos os sentidos ficam aguçados: o barulho, a atmosfera, a intensidade, tudo está lá. Por isso, estamos ansiosos.”

    “Há uma grande rivalidade e uma longa história entre os clubes de futebol e entre as regiões. É isso que torna esse tipo de jogo especial. É preciso abraçar essa história.”

  • Carrick dá atualizações sobre as condições físicas de Shaw, Mainoo e Sesko

    Carrick deu notícias sobre vários jogadores importantes que se recuperam de problemas físicos, mas evitou estabelecer prazos definitivos. “Vamos ver como estão Luke [Shaw] e Kobbie [Mainoo]”, disse Carrick ao ser questionado sobre a disponibilidade da dupla.

    “Ben [Sesko] ainda está passando por algumas avaliações. Antes de darmos uma previsão de prazo, queremos ter clareza sobre a situação.”

    “Ele ainda está um pouco mais longe de voltar, mas, quando soubermos mais, avisaremos.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Middlesbrough v Chelsea - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Manchester United busca três pontos cruciais em Yorkshire

    Com o Manchester United determinado a se recuperar após a decepção europeia no meio da semana, Carrick segue totalmente concentrado em conquistar um resultado positivo para o clube.

    O Leeds de Daniel Farke será um adversário difícil em casa, depois de já ter mostrado sua força nesta temporada.

    O Manchester United tentará transformar sua emoção e intensidade em três pontos importantes na Premier League no domingo.

Próximas partidas
LEE

LEE

Premier League

18 de out. de 2026

MUN

MUN