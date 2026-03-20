Na disputa de pênaltis contra o Nottingham Forest, os batedores do FC Midtjylland, treinado por Mike Tullberg, conseguiram a amarga proeza de não converterem nenhuma das três tentativas.
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Todos os pênaltis foram perdidos, apesar de nenhum goleiro alemão ter defendido nenhuma bola! Drama envolvendo a equipe do ex-técnico do BVB na Liga Europa
Curiosidade: o goleiro do Nottingham, Stefan Ortega, não precisou defender nenhum dos três pênaltis. Gue-Sung Cho e Aral Simsir acertaram, cada um, a trave esquerda. Com o placar em 0 a 3, Edward Chilufya também perdeu a calma, escorregou com o pé de apoio e, ao cair de costas, mandou a bola por cima do gol. Assim, o resultado ficou definido após três tentativas.
O Midtjylland havia vencido a partida de ida na semana passada por 1 a 0, mas, diante da torcida local, a pressão aparentemente foi grande demais. O Nottingham venceu por 2 a 1 após os 90 minutos, e nada mais aconteceu na prorrogação.
- AFP
Tullberg brinca: “Por que diabos treinamos pênaltis?”
Tullberg disse, desapontado, à emissora dinamarquesa TV2: “Alguns jogadores não quiseram cobrar, então outros assumiram a responsabilidade. Os chutes não foram bons, mas é assim que as coisas são. Não é culpa deles termos sido eliminados. E prefiro ser eliminado assim do que com o desempenho dos primeiros 50 minutos. Lá ficou clara uma diferença de nível.”
Apesar da amarga eliminação, Tullberg ainda estava disposto a brincar. “Pergunto ao Duncan (o assistente técnico Rasmussen; nota da redação): ‘Por que diabos treinamos pênaltis?’ Realmente não parecia que ia acontecer.”
O Midtjylland havia terminado a fase de grupos da Liga Europa em um excelente terceiro lugar na tabela e, mesmo assim, entrou como azarão na partida contra o clube da Premier League, que gastou mais de 300 milhões de euros em transferências no inverno e no verão passados – com receitas de pouco mais de 200 milhões de euros. Esferas com as quais os dinamarqueses só podem sonhar.
No campeonato, o Midtjylland – ao contrário do FC Copenhague, em crise – está na fase final. No entanto, na estreia do fim de semana, o segundo colocado perdeu por 0 a 1 para o FC Nordsjælland, o que fez com que a diferença para o líder Aarhus GF fosse de cinco pontos.
Tullberg esteve seis anos no BVB — Ortega fica novamente de fora da seleção alemã
Tullberg é técnico do Midtjylland desde setembro do ano passado, após ter trabalhado durante seis anos nas categorias de base do Borussia Dortmund. No início de 2025, o técnico de 40 anos também assumiu como interino por três partidas e levou o BVB a duas vitórias e um empate. Ele foi sucedido por Niko Kovac.
Ortega e Nottingham enfrentam agora o FC Porto nas quartas de final, time que eliminou o VfB Stuttgart nas oitavas. O jogador de 33 anos trocou o Manchester City pelo tradicional clube no meio do ano — também para manter suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo. No entanto, o ex-jogador do Bielefeld não figura na lista de convocados do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, divulgada em março. A última vez que ele integrou a seleção alemã foi nas quartas de final da Liga das Nações, há cerca de um ano, mas não chegou a entrar em campo.
Mike Tullberg: Trajetória e estatísticas como treinador
Estação Período Jogos Média de pontos BVB II 2019 a 2020 25 1,36 BVB Sub-19 Youth League 2020 a 2024 31 1,55 BVB Sub-19 2020 a 2025 103 2,44 BVB (treinador interino) 2025 (22 de janeiro a 2 de fevereiro) 3 2,33 BVB Sub-19 2025 (3 de fevereiro a 30 de junho) 11 1,73 BVB II 2025 (5 de maio a 1º de setembro) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 até hoje 30 2,00