Todos os pênaltis foram perdidos, apesar de nenhum goleiro alemão ter defendido nenhuma bola! Drama envolvendo a equipe do ex-técnico do BVB na Liga Europa

Tullberg disse, desapontado, à emissora dinamarquesa TV2: “Alguns jogadores não quiseram cobrar, então outros assumiram a responsabilidade. Os chutes não foram bons, mas é assim que as coisas são. Não é culpa deles termos sido eliminados. E prefiro ser eliminado assim do que com o desempenho dos primeiros 50 minutos. Lá ficou clara uma diferença de nível.”

Apesar da amarga eliminação, Tullberg ainda estava disposto a brincar. “Pergunto ao Duncan (o assistente técnico Rasmussen; nota da redação): ‘Por que diabos treinamos pênaltis?’ Realmente não parecia que ia acontecer.”

O Midtjylland havia terminado a fase de grupos da Liga Europa em um excelente terceiro lugar na tabela e, mesmo assim, entrou como azarão na partida contra o clube da Premier League, que gastou mais de 300 milhões de euros em transferências no inverno e no verão passados – com receitas de pouco mais de 200 milhões de euros. Esferas com as quais os dinamarqueses só podem sonhar.

No campeonato, o Midtjylland – ao contrário do FC Copenhague, em crise – está na fase final. No entanto, na estreia do fim de semana, o segundo colocado perdeu por 0 a 1 para o FC Nordsjælland, o que fez com que a diferença para o líder Aarhus GF fosse de cinco pontos.