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Mike TullbergGetty
Tim Ursinus

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Todos os pênaltis foram perdidos, apesar de nenhum goleiro alemão ter defendido nenhuma bola! Drama envolvendo a equipe do ex-técnico do BVB na Liga Europa

Na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa, a equipe comandada por um ex-técnico do BVB foi eliminada de forma dramática.

Na disputa de pênaltis contra o Nottingham Forest, os batedores do FC Midtjylland, treinado por Mike Tullberg, conseguiram a amarga proeza de não converterem nenhuma das três tentativas.

  • Curiosidade: o goleiro do Nottingham, Stefan Ortega, não precisou defender nenhum dos três pênaltis. Gue-Sung Cho e Aral Simsir acertaram, cada um, a trave esquerda. Com o placar em 0 a 3, Edward Chilufya também perdeu a calma, escorregou com o pé de apoio e, ao cair de costas, mandou a bola por cima do gol. Assim, o resultado ficou definido após três tentativas. 

    O Midtjylland havia vencido a partida de ida na semana passada por 1 a 0, mas, diante da torcida local, a pressão aparentemente foi grande demais. O Nottingham venceu por 2 a 1 após os 90 minutos, e nada mais aconteceu na prorrogação. 

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  • FBL-EUR-C3-MIDTJYLLAND-NOTTHINGHAM FORESTAFP

    Tullberg brinca: “Por que diabos treinamos pênaltis?”

    Tullberg disse, desapontado, à emissora dinamarquesa TV2: “Alguns jogadores não quiseram cobrar, então outros assumiram a responsabilidade. Os chutes não foram bons, mas é assim que as coisas são. Não é culpa deles termos sido eliminados. E prefiro ser eliminado assim do que com o desempenho dos primeiros 50 minutos. Lá ficou clara uma diferença de nível.”

    Apesar da amarga eliminação, Tullberg ainda estava disposto a brincar. “Pergunto ao Duncan (o assistente técnico Rasmussen; nota da redação): ‘Por que diabos treinamos pênaltis?’ Realmente não parecia que ia acontecer.” 

    O Midtjylland havia terminado a fase de grupos da Liga Europa em um excelente terceiro lugar na tabela e, mesmo assim, entrou como azarão na partida contra o clube da Premier League, que gastou mais de 300 milhões de euros em transferências no inverno e no verão passados – com receitas de pouco mais de 200 milhões de euros. Esferas com as quais os dinamarqueses só podem sonhar.

    No campeonato, o Midtjylland – ao contrário do FC Copenhague, em crise – está na fase final. No entanto, na estreia do fim de semana, o segundo colocado perdeu por 0 a 1 para o FC Nordsjælland, o que fez com que a diferença para o líder Aarhus GF fosse de cinco pontos.

  • Tullberg esteve seis anos no BVB — Ortega fica novamente de fora da seleção alemã

    Tullberg é técnico do Midtjylland desde setembro do ano passado, após ter trabalhado durante seis anos nas categorias de base do Borussia Dortmund. No início de 2025, o técnico de 40 anos também assumiu como interino por três partidas e levou o BVB a duas vitórias e um empate. Ele foi sucedido por Niko Kovac. 

    Ortega e Nottingham enfrentam agora o FC Porto nas quartas de final, time que eliminou o VfB Stuttgart nas oitavas. O jogador de 33 anos trocou o Manchester City pelo tradicional clube no meio do ano — também para manter suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo. No entanto, o ex-jogador do Bielefeld não figura na lista de convocados do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, divulgada em março. A última vez que ele integrou a seleção alemã foi nas quartas de final da Liga das Nações, há cerca de um ano, mas não chegou a entrar em campo.

  • Mike Tullberg: Trajetória e estatísticas como treinador

    EstaçãoPeríodoJogosMédia de pontos
    BVB II2019 a 2020251,36
    BVB Sub-19 Youth League2020 a 2024311,55
    BVB Sub-192020 a 20251032,44
    BVB (treinador interino)2025 (22 de janeiro a 2 de fevereiro)32,33
    BVB Sub-192025 (3 de fevereiro a 30 de junho)111,73
    BVB II2025 (5 de maio a 1º de setembro)81,00
    FC Midtjylland2025 até hoje302,00