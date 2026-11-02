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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Todos os motivos da crise do Napoli e o que pode acontecer com Allegri, que não é o único culpado: das lesões ao mercado de transferências, até De Laurentiis, o que está acontecendo

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Mais uma derrota, a enésima nesta temporada, e no Napoli voltam os questionamentos sobre uma campanha que ganha todos os contornos de um desastre. Ainda é novembro e o Napoli está muito longe do G4 da Serie A e ocupa a 24ª posição na Champions League, com a classificação para os playoffs também em risco.

A derrota em Turim para a Juventus é a mais recente de uma série de atuações decepcionantes da equipe de Allegri, que ainda tem tempo de sobra para colocar a temporada nos trilhos e fazer deste momento apenas uma crise passageira. Se não conseguir fazer isso em breve, porém, a situação pode piorar e repetir o que aconteceu depois do título da Serie A conquistado com Spalletti, seguido por uma temporada com mais técnicos do que alegrias. Em meio à instabilidade, o cargo de Allegri também está ameaçado, e ele terá de reverter a tendência para mantê-lo. É claro que o ex-técnico do Milan não pode ser o único culpado por este início marcado por recordes negativos, mas, como se sabe, no futebol o primeiro a pagar a conta é sempre o treinador, embora os motivos dessa crise profunda sejam muitos e variados.

  • O duelo com a Juventus colocava frente a frente duas equipes em crise, e o 2 a 0 em Turim só tirou dessa situação a equipe de Spalletti. Já os jogadores de Allegri afundaram ainda mais no que já é o pior início de campanha de todos os tempos na Serie A sob a gestão de De Laurentiis: sexta derrota em 13 partidas oficiais, a quarta em 10 rodadas do campeonato, 14 pontos na tabela, o pior resultado desde 2009-10, uma distância já considerável de -9 para o Como, quarto colocado, e de -6 para o Frosinone. O Napoli tem apenas metade dos pontos da Lazio, líder do campeonato.

    Em Turim, veio a terceira derrota fora de casa nesta primeira parte do campeonato, depois das sofridas diante da Inter e do Venezia, que recebeu seus primeiros três pontos nesta Serie A. A média de 1,40 ponto por jogo está bem longe da esperada para uma equipe que começou a temporada com o objetivo de garantir, pelo menos, novamente uma vaga entre os quatro primeiros e, portanto, na Champions League. A comparação com os anos anteriores é impiedosa (o Napoli vem de um 2º lugar e de um Scudetto no ano anterior) e, no ano passado, tinha 8 pontos e 7 posições a menos na tabela, além de 5 gols sofridos a mais.

    E já há dois confrontos duríssimos pela frente: na quarta-feira, contra o Porto na Champions; no domingo, contra a Lazio de Gattuso no Maradona.

     

  • Como explicar uma temporada assim? Pelas lesões, antes de tudo. Mas as ausências, que existem e são numerosas, não podem servir de desculpa, até porque na temporada passada, a equipe então comandada por Conte também havia sido dizimada por problemas físicos. Na época, as "culpas" foram atribuídas aos métodos de treinamento do técnico de Lecce. Neste ano, porém, a comissão técnica mudou e as lesões continuam, sinal de um elenco em fim de ciclo, propenso a problemas físicos e que não passou pela renovação geracional de que precisava.

     

    O número de jogadores chegou a onze ao mesmo tempo no departamento médico do Napoli, um problema que se agrava a cada partida. Basta ver que Di Lorenzo, De Bruyne e Olivera se machucaram em Turim. De fato, Allegri praticamente nunca pôde escalar a formação titular. McTominay, Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Alisson Santos, Neres, Vergara e todos os outros. Muitos tiveram de parar, alguns mais de uma vez, outros logo após voltar. Segundo o Repubblica, já foram registradas 43 lesões em pouco mais de dois meses de temporada, um número que impediu o Napoli de ter continuidade. Houve também expulsões, suspensões e gripe, mas o fato é que a equipe se mostrou frágil em todos os sentidos, como mostram as boas atuações contra Frosinone, Bodo, Roma e Monza e as derrocadas diante de Como, Villarreal, Venezia e Juventus.

  • As lesões, portanto, sim, mas também uma janela de transferências que, na prática, não aconteceu. No verão, chegaram apenas Badiashile (por empréstimo) e Favasuli. Foi uma janela em que o Napoli recebeu pela venda de Gutierrez e não reinvestiu. O que pesou nos cofres de De Laurentiis foram as compras definitivas de Hojlund, Lucca e Alisson (cerca de 90 milhões de euros), que resultaram em uma equipe que não se reforçou e, pelo contrário, viu a distância para as demais aumentar. O clube deu a Allegri a missão de reavaliar jogadores descartados pela comissão técnica anterior, como Lucca, Lang, Beukema e Marianucci. Os resultados ainda não vieram.

    La Gazzetta dello Sport fala em uma "superestimação do elenco": a direção do Napoli acreditou que poderia ir levando com esse time e, ainda assim, obter bons resultados. O Repubblica, por sua vez, aponta o dedo para o diretor de futebol Manna e as negociações equivocadas ("23 em dois anos", escreve o jornal).

    Alinhado à direção, Allegri aceitou a missão, não pediu contratações e se "contentou" com esse elenco e um contrato de três anos. Ele cedeu aos jogadores, exaustos após os dois anos sob Conte, com uma abordagem mais branda e com a volta ao querido (pelos manda-chuvas do vestiário) 4-3-3. Mas, depois dos dois primeiros meses de trégua, os problemas agora estão vindo à tona e, para alguém como Max, que prioriza resultados, faltam resultados.

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  • É verdade que as lesões (em sua maioria, traumáticas) são um fator que não pode ser ignorado, assim como o calendário bastante desfavorável e difícil para o Napoli, mas este time pode e deve render mais. No ataque, o Napoli cria chances e marca gols. Allegri, porém, precisa ajustar o sistema defensivo: um time treinado por ele não pode sofrer tantos gols, sob pena de não se classificar para a Champions League do próximo ano e não superar ao menos a fase de liga desta edição, a meta mínima estabelecida pela diretoria.

    A diretoria. É justamente a De Laurentiis que os torcedores do Napoli dirigem as maiores críticas neste momento, até mais do que a Allegri (cujo cargo, por ora, não está ameaçado, até prova em contrário). A crise também deve ser atribuída às decisões tomadas no verão, antes da escolha de Max, e, portanto, há mais de um responsável. Os torcedores do Napoli apontam o dedo para o presidente e para a decisão, considerada conservadora demais, de entregar o comando a um técnico em queda de resultados e cujo time atravessava uma crise de desempenho, como mostrou sua última passagem malsucedida pelo Milan. O ceticismo com que Allegri foi recebido também vinha da decisão de não apostar naquele que parecia ser o escolhido, Vincenzo Italiano, que está longe da imagem de gestor associada a Allegri e que, segundo os torcedores, teria levado o time a resultados bem diferentes.

    Em suma, o ambiente no Napoli está agitado. Enquanto ganham força os rumores sobre a possível venda do clube e De Laurentiis, pelo menos nas últimas semanas, tem falado mais do futuro centro de treinamento e do estádio próprio do que dos resultados do time, o que deveria ser um ano histórico, o ano do centenário, corre o risco de entrar para a história pelos motivos errados.

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