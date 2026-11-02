Todos os motivos da crise do Napoli e o que pode acontecer com Allegri, que não é o único culpado: das lesões ao mercado de transferências, até De Laurentiis, o que está acontecendo

O duelo com a Juventus colocava frente a frente duas equipes em crise, e o 2 a 0 em Turim só tirou dessa situação a equipe de Spalletti. Já os jogadores de Allegri afundaram ainda mais no que já é o pior início de campanha de todos os tempos na Serie A sob a gestão de De Laurentiis: sexta derrota em 13 partidas oficiais, a quarta em 10 rodadas do campeonato, 14 pontos na tabela, o pior resultado desde 2009-10, uma distância já considerável de -9 para o Como, quarto colocado, e de -6 para o Frosinone. O Napoli tem apenas metade dos pontos da Lazio, líder do campeonato.

Em Turim, veio a terceira derrota fora de casa nesta primeira parte do campeonato, depois das sofridas diante da Inter e do Venezia, que recebeu seus primeiros três pontos nesta Serie A. A média de 1,40 ponto por jogo está bem longe da esperada para uma equipe que começou a temporada com o objetivo de garantir, pelo menos, novamente uma vaga entre os quatro primeiros e, portanto, na Champions League. A comparação com os anos anteriores é impiedosa (o Napoli vem de um 2º lugar e de um Scudetto no ano anterior) e, no ano passado, tinha 8 pontos e 7 posições a menos na tabela, além de 5 gols sofridos a mais.

E já há dois confrontos duríssimos pela frente: na quarta-feira, contra o Porto na Champions; no domingo, contra a Lazio de Gattuso no Maradona.