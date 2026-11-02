Todos os motivos da crise do Napoli e o que pode acontecer com Allegri, que não é o único culpado: das lesões ao mercado de transferências, até De Laurentiis, o que está acontecendo

Mais uma derrota, a enésima nesta temporada, e no Napoli voltam os questionamentos sobre uma campanha que ganha todos os contornos de um desastre. Ainda é novembro e o Napoli está muito longe do G4 da Serie A e ocupa a 24ª posição na Champions League, com a classificação para os playoffs também em risco.
A derrota em Turim para a Juventus é a mais recente de uma série de atuações decepcionantes da equipe de Allegri, que ainda tem tempo de sobra para colocar a temporada nos trilhos e fazer deste momento apenas uma crise passageira. Se não conseguir fazer isso em breve, porém, a situação pode piorar e repetir o que aconteceu depois do título da Serie A conquistado com Spalletti, seguido por uma temporada com mais técnicos do que alegrias. Em meio à instabilidade, o cargo de Allegri também está ameaçado, e ele terá de reverter a tendência para mantê-lo. É claro que o ex-técnico do Milan não pode ser o único culpado por este início marcado por recordes negativos, mas, como se sabe, no futebol o primeiro a pagar a conta é sempre o treinador, embora os motivos dessa crise profunda sejam muitos e variados.