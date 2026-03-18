"Todos os jogadores estão simplesmente arrasados" — Micky van de Ven promete aos torcedores do Spurs que os jogadores estão "desesperados" para se salvar na batalha contra o rebaixamento da Premier League

Em entrevista ao SPURSPLAY, o ex-jogador do Wolfsburg disse: “A temporada está sendo muito difícil para todos no vestiário, especialmente depois do jogo contra o Bilbao. Todos esperavam dar continuidade à próxima temporada, aproveitando esse sucesso, mas temos enfrentado dificuldades nesta temporada.

Obviamente, tivemos lesões, alguns dos nossos melhores jogadores também ficaram de fora, mas às vezes você precisa de todo mundo junto, e então esse jogador sai e aquele volta, e outro sai. É obviamente muito difícil quando você está em campo e precisa sair sempre sem nenhum ponto. A única coisa pela qual jogamos é conquistar os três pontos, porque só assim sentimos que treinamos durante toda a semana para algo. Então, é realmente muito difícil. Todos os jogadores estão arrasados com a situação em que nos encontramos agora, e todos querem reverter isso o mais rápido possível.”