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"Todos os jogadores estão simplesmente arrasados" — Micky van de Ven promete aos torcedores do Spurs que os jogadores estão "desesperados" para se salvar na batalha contra o rebaixamento da Premier League
Uma temporada de total turbulência
A campanha do Spurs se transformou em um pesadelo, deixando o elenco abalado enquanto luta para encontrar consistência ou resultados. Refletindo sobre o desgaste emocional causado pela atual fase negativa, Van de Ven admitiu que o clima no Hotspur Way está em seu nível mais baixo de todos os tempos, após uma série de derrotas devastadoras.
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Vestiário "devastado" pelo desempenho atual
Em entrevista ao SPURSPLAY, o ex-jogador do Wolfsburg disse: “A temporada está sendo muito difícil para todos no vestiário, especialmente depois do jogo contra o Bilbao. Todos esperavam dar continuidade à próxima temporada, aproveitando esse sucesso, mas temos enfrentado dificuldades nesta temporada.
Obviamente, tivemos lesões, alguns dos nossos melhores jogadores também ficaram de fora, mas às vezes você precisa de todo mundo junto, e então esse jogador sai e aquele volta, e outro sai. É obviamente muito difícil quando você está em campo e precisa sair sempre sem nenhum ponto. A única coisa pela qual jogamos é conquistar os três pontos, porque só assim sentimos que treinamos durante toda a semana para algo. Então, é realmente muito difícil. Todos os jogadores estão arrasados com a situação em que nos encontramos agora, e todos querem reverter isso o mais rápido possível.”
Van de Ven rebate alegações "inventadas"
Van de Ven expressou sua frustração com as notícias que afirmam que membros importantes do elenco estão pensando em sair, em vez de se concentrarem na permanência na divisão.
Ele acrescentou: “Às vezes, simplesmente lemos coisas sobre nós mesmos e outros jogadores. Ficamos pensando: ‘O que é isso?’ Lemos algo sobre um jogador que disse que iria embora e que não se importa com a situação em que se encontra, e então alguém lê isso e pensa: ‘Como isso veio à tona?’ As pessoas simplesmente inventam coisas e isso é frustrante para nós, porque traz muito mais problemas. Os torcedores então começam a acreditar nisso ou a dizer: ‘Ah, os caras não se importam mais. O que vai acontecer com o clube?’ Mas, acredite, todas as pessoas envolvidas em campo, toda a comissão técnica, os jogadores, todos, se importam muito com a situação em que estamos e só queremos dar a volta por cima.”
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Uma tarefa difícil na Liga dos Campeões
Antes do confronto decisivo pela Premier League contra o Nottingham Forest, em que estão em jogo seis pontos na luta contra o rebaixamento, o Spurs precisa primeiro tentar realizar um milagre na Liga dos Campeões. Após a derrota por 5 a 2 na primeira partida contra o Atlético de Madrid, o time londrino enfrenta a difícil tarefa de reverter o placar no Tottenham Hotspur Stadium na noite de quarta-feira.
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