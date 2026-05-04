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"Todos os jogadores confiam nele" - Roberto De Zerbi tem sido "ótimo para o Tottenham" em meio à batalha contra o rebaixamento, enquanto Conor Gallagher comemora a vitória "perfeita" sobre o Aston Villa
A aula de tática de De Zerbi surpreende o Villa
A equipe de De Zerbi dominou desde o apito inicial contra o Villa, deixando os comandados de Unai Emery — que disputam uma vaga na Liga dos Campeões — com um ar letárgico e em desvantagem em todos os aspectos. O técnico italiano fez quatro alterações na equipe, escalando Richarlison e Mathys Tel como titulares em um trio de ataque renovado. O resultado foi uma exibição no primeiro tempo que esmagou os anfitriões, com o Spurs registrando oito chutes contra zero do Villa antes do intervalo.
Gallagher abriu o placar aos 12 minutos, controlando um desvio de cabeça de Youri Tielemans antes de mandar uma finalização certeira no canto. A vantagem dobrou pouco antes dos 30 minutos, quando Richarlison, de volta ao time titular, mostrou seu instinto de artilheiro. Mathys Tel deu a assistência com um cruzamento preciso, permitindo que o brasileiro se infiltrasse entre Matty Cash e Victor Lindelof para cabecear seu décimo gol na liga nesta temporada.
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Gallagher elogia impacto "perfeito"
Gallagher, que foi eleito o melhor jogador da partida por seu desempenho, elogiou muito seu novo técnico. O meio-campista parece revigorado sob a orientação de De Zerbi, o que sugere que o vestiário abraçou totalmente a nova visão para o clube.
Gallagher disse à TNT Sports: “Foi uma atuação fantástica. Exatamente o que precisávamos. Tudo o que fizemos na semana que antecedeu o jogo, mostramos esta noite e estamos muito felizes com a atuação e os três pontos. Foi uma noite perfeita, mas espero que seja apenas o começo. Queremos continuar assim nos últimos jogos da temporada. É muito importante para nós e esperamos que nossa confiança comece a crescer e possamos continuar jogando assim. Não tenho palavras para elogiar o suficiente o De Zerbi. Ele tem sido ótimo. Todos os jogadores do elenco se deram bem com ele, todos confiam nele, ele faz você se sentir bem, confiante, está tirando o melhor dos jogadores e isso é só o começo. Espero que possamos continuar aprendendo com ele e construir um grande time.”
De Zerbi "muito orgulhoso"
De Zerbi ficou encantado com a última atuação do Tottenham e elogiou o empenho dos jogadores tanto com a posse de bola quanto sem ela.
Em entrevista à TNT Sports, De Zerbi disse: “Jogamos contra o Aston Villa, e o Aston Villa é um time muito bom, com muitos jogadores excelentes e um ótimo técnico, mas jogamos muito bem durante 60 minutos, com a bola e sem a bola. Podíamos ter marcado mais gols, especialmente no primeiro tempo, mas estou satisfeito com o desempenho dos meus jogadores. Sei o quanto eles sofreram nesta temporada e, por isso, estou muito orgulhoso. A única coisa ruim em campo foi o gol que levamos.”
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A atenção volta-se agora para a reta final
O Tottenham ocupa agora a 17ª posição, ultrapassando o West Ham, mas o calendário continua exigente. Com jogos contra o Leeds United, o Chelsea e o Everton à vista, De Zerbi está pedindo que seus jogadores se lembrem da “situação difícil” em que se encontravam há apenas algumas semanas para manterem o foco.
De Zerbi concluiu: “A temporada ainda não acabou. Temos que jogar mais três partidas, jogos muito difíceis, começando na [próxima] segunda-feira à noite, contra o Leeds. O Leeds está jogando muito bem. Eles merecem permanecer nessa posição na tabela. Não podemos esquecer como estava a situação antes do jogo contra o Wolverhampton — e antes disso era uma situação muito triste. Essas lembranças precisam ficar na nossa cabeça todos os dias, especialmente nesta semana, após essa vitória.”