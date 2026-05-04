"Todos os jogadores confiam nele" - Roberto De Zerbi tem sido "ótimo para o Tottenham" em meio à batalha contra o rebaixamento, enquanto Conor Gallagher comemora a vitória "perfeita" sobre o Aston Villa

A equipe de De Zerbi dominou desde o apito inicial contra o Villa, deixando os comandados de Unai Emery — que disputam uma vaga na Liga dos Campeões — com um ar letárgico e em desvantagem em todos os aspectos. O técnico italiano fez quatro alterações na equipe, escalando Richarlison e Mathys Tel como titulares em um trio de ataque renovado. O resultado foi uma exibição no primeiro tempo que esmagou os anfitriões, com o Spurs registrando oito chutes contra zero do Villa antes do intervalo.

Gallagher abriu o placar aos 12 minutos, controlando um desvio de cabeça de Youri Tielemans antes de mandar uma finalização certeira no canto. A vantagem dobrou pouco antes dos 30 minutos, quando Richarlison, de volta ao time titular, mostrou seu instinto de artilheiro. Mathys Tel deu a assistência com um cruzamento preciso, permitindo que o brasileiro se infiltrasse entre Matty Cash e Victor Lindelof para cabecear seu décimo gol na liga nesta temporada.