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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Todos os ingredientes estão reunidos!”: Vitinha faz previsão empolgante antes de Paris Saint-Germain x Barcelona

PSG
Vitinha
Luis Enrique
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões

O meio-campista Vitinha, do Paris Saint-Germain, afirmou que estão reunidos todos os ingredientes para um duelo clássico da Champions League contra o FC Barcelona. Com o respaldo do técnico Luis Enrique, o jogador da seleção portuguesa acredita que as duas equipes, que priorizam a posse de bola, protagonizarão uma disputa tática extraordinária no Parc des Princes.

  • Vitinha se empolga com duelo de peso contra o Barcelona

    O meio-campista Vitinha, do Paris Saint-Germain, demonstrou grande entusiasmo antes do confronto de sua equipe com o Barcelona pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, no Parc des Princes. Os dois gigantes europeus chegam à partida com 100% de aproveitamento nesta fase da competição.

    O PSG chega ao jogo após vitórias expressivas, incluindo um triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Manchester City e uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Strasbourg.

    Vitinha destacou a vontade do elenco de medir forças com outro gigante europeu em casa.

  • FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP

    Astro português prevê duelo tático de alta intensidade

    Em entrevista antes da partida, Vitinha destacou que as duas equipes compartilham filosofias de jogo idênticas, baseadas na posse de bola e na pressão agressiva. “Conquistamos duas grandes vitórias... Agora temos outro grande jogo, pelo qual todos estamos ansiosos. É um prazer participar”, afirmou Vitinha.

    “Acho que todos os ingredientes estão presentes para que este seja um dos grandes jogos.”

    “Não sabemos o que vai acontecer, mas são duas equipes com jogadores brilhantes”, acrescentou o meio-campista. “As duas equipes querem ter a bola o tempo todo e vão pressionar quando não estiverem com ela.”

  • Luis Enrique apoia avaliação de Vitinha sobre a “máquina” do PSG

    O técnico do PSG, Luis Enrique, fez coro às palavras de Vitinha e destacou o significado emocional de enfrentar seu ex-clube, que comandou na conquista de uma tríplice coroa histórica em 2015. “Será um jogo equilibrado, porque as duas equipes têm muita qualidade individual”, observou Luis Enrique.

    “Jogar em casa faz diferença para nós; somos muito mais fortes aqui.”

    “Somos uma máquina: é isso que penso quando vejo nossos jogadores pressionarem”, afirmou o técnico espanhol, elogiando a dedicação incansável de sua equipe.

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  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Campeões franceses invictos buscam sequência para igualar recorde

    O PSG chega ao confronto invicto há 12 jogos na Champions League, a apenas uma partida de igualar o recorde do clube de 13 jogos sem derrota.

    Com os ex-integrantes do Barcelona Ousmane Dembele, Ferran Torres e Dro Fernandez acrescentando mais um ingrediente à história do confronto, a partida no Parc des Princes promete fortes emoções.

    Vitinha e seus companheiros de equipe buscam três pontos fundamentais para manter a campanha perfeita na competição europeia.

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