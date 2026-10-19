“Todos os ingredientes estão reunidos!”: Vitinha faz previsão empolgante antes de Paris Saint-Germain x Barcelona

O meio-campista Vitinha, do Paris Saint-Germain, demonstrou grande entusiasmo antes do confronto de sua equipe com o Barcelona pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, no Parc des Princes. Os dois gigantes europeus chegam à partida com 100% de aproveitamento nesta fase da competição.

O PSG chega ao jogo após vitórias expressivas, incluindo um triunfo por 4 a 2 fora de casa contra o Manchester City e uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Strasbourg.

Vitinha destacou a vontade do elenco de medir forças com outro gigante europeu em casa.