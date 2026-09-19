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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Todos os caminhos levam ao perigo: 5 pesadelos que tiram o sono de Mourinho na noite do dérbi de Madri

Especiais e Opinião
J. Mourinho
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
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Vinicius Junior
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Um teste precoce coloca o técnico português diante de perguntas que não admitem adiamento

José Mourinho, treinador do Real Madrid, chega ao aguardado dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, amanhã, domingo, em meio a um clima de preocupação que envolve o clube merengue, diante de múltiplas crises entre os aspectos técnicos, de um lado, e os mentais, de outro.

O início da segunda passagem de Mourinho não esteve à altura das expectativas da torcida do Real Madrid, depois que a equipe encontrou dificuldade para decidir alguns de seus jogos, ao mesmo tempo em que começaram as comparações precoces com o Barcelona, que apresenta um começo forte e conquista suas vitórias de forma mais convincente.

O Real Madrid precisa sair do estádio "Riyad Air Metropolitano" com uma vitória que não se restrinja aos três pontos, mas que devolva a confiança à equipe e à sua torcida, em seu primeiro grande teste nesta temporada no Campeonato Espanhol.

Mas a missão parece complicada diante de 5 crises evidentes que antecedem o aguardado confronto, que o "Kooora" apresenta nas linhas a seguir:

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

  • Erros da defesa

    Apesar das vitórias conquistadas pelo Real Madrid, as duas últimas partidas no Campeonato Espanhol revelaram um problema evidente no setor defensivo, caracterizado pelo mau posicionamento e por erros individuais e coletivos que custaram ao time o gol de 3 tentos.

    O Real Madrid perdeu apenas uma partida nas primeiras 6 rodadas da competição, mas seus três últimos gols sofridos foram todos resultado de erros defensivos, sendo dois diante do Elche e um diante do Rayo Vallecano.

    Durante o confronto com o Elche, Abel Osorio subiu com facilidade dentro da pequena área para transformar um cruzamento em gol, sem pressão real dos zagueiros do Real Madrid, enquanto outro atacante estava em posição de também alcançar a bola caso ela passasse por Osorio.

    O segundo gol não foi melhor, depois que Fer Niño recebeu a bola dentro da área antes de finalizar no ângulo direito do gol de Thibaut Courtois, em meio a uma ausência evidente dos zagueiros, enquanto Fede Valverde tentou intervir, mas a bola passou por entre suas pernas.

    No confronto com o Rayo Vallecano, o gol veio após um erro defensivo conjunto, depois que Eduardo Camavinga falhou ao tentar dominar a bola, que chegou a Sergio Camello, que aproveitou o seu avanço e finalizou por entre as pernas de Ibrahima Konaté, no momento em que Courtois avançava.

    Esses detalhes podem parecer solucionáveis diante de adversários menos perigosos, mas podem se transformar em um problema real diante do Atlético, que possui atacantes capazes de punir qualquer deslize.

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  • O enigma Vinícius

    Os problemas de Mourinho não se limitam ao setor defensivo, já que Vinícius Júnior representa outro enigma no sistema ofensivo, diante da notável queda de rendimento desde o início da temporada.

    A torcida do Real Madrid contava com a formação de uma dupla de ataque temível, composta por Vinícius e Kylian Mbappé, mas a esperada sintonia entre as duas estrelas ainda não apareceu como se desejava, enquanto o brasileiro também sofre no plano individual.

    Ao longo de 6 partidas, Vinícius atuou por 511 minutos, período em que marcou apenas um gol, um índice distante dos patamares que costumava apresentar após ter alcançado um estágio avançado de maturidade ofensiva.

    Em contrapartida, Mbappé marcou 7 gols em 540 minutos, a uma média de um gol a cada 77 minutos, o que reflete a grande diferença no rendimento ofensivo entre a dupla no início da temporada.

    O sofrimento de Vinícius diante do gol aumenta ao considerar as 5 grandes chances de gol que desperdiçou, de acordo com as estatísticas do "Sofascore", o que abriu espaço para o debate sobre a possibilidade de sua saída do time titular.

    Mas Mourinho segue defendendo seu jogador, considerando que as críticas contra ele aumentam porque é uma "árvore que dá frutos", segundo sua descrição.

    E permanece a pergunta mais importante: mesmo que o técnico português decida deixar Vinícius de fora, o Real Madrid tem o substituto capaz de supri-lo nessa posição?

  • O segundo tempo: uma crise recorrente

    Talvez as transformações que o Real Madrid vem apresentando após o intervalo representem um dos pontos de interrogação mais evidentes desde o início da temporada.

    A equipe se mostra forte ou aceitável no primeiro tempo, mas perde boa parte de sua concentração e de seu controle depois do intervalo, algo que ficou claro nas partidas contra Elche e Rayo Vallecano.

    Diante do Elche, o Real Madrid abriu dois gols de vantagem e dominou o andamento da partida, antes de recuar de forma repentina, como se o confronto já estivesse decidido, dando ao adversário a chance de reagir.

    E o Elche conseguiu marcar dois gols no segundo tempo, além de ter ficado com 60% de posse de bola, e esteve perto de virar o placar, antes de o Real Madrid salvar a situação pela segunda vez nesta temporada.

    O roteiro se repetiu diante do Rayo Vallecano, pois, depois de o time merengue abrir três gols de vantagem, os jogadores recuaram de forma evidente, e o cansaço pareceu afetar o desempenho, o que o Rayo aproveitou para marcar um gol e ficar com a bola, antes de Kylian Mbappé decidir a partida com o quarto gol.

    Mourinho resumiu esse problema com clareza após o confronto com o Elche, ao dizer: "O que me incomoda é que podemos decidir esse tipo de partida com facilidade, mas não fazemos isso".

    O treinador português admitiu que seus jogadores permitem ao adversário voltar à partida depois de sentirem que o confronto já está decidido, um problema que não pode ser tolerado em um jogo do tamanho do dérbi de Madri.

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  • O sofrimento fora do Bernabéu

    Se o Real Madrid apresenta melhores atuações em seu estádio, o cenário muda de forma evidente quando deixa a capital rumo aos campos de seus adversários.

    A equipe começou sua caminhada longe de casa com uma vitória agônica nos minutos finais sobre o Espanyol, antes de disputar sua segunda partida fora do Santiago Bernabéu diante do Real Betis, que terminou com sua única derrota até agora.

    Depois veio o terceiro teste diante do Elche, no qual o Real Madrid abriu 2 a 0, mas sofreu muito no segundo tempo e transformou uma partida que parecia ao seu alcance em um confronto complicado, chegando perto de perder dois pontos.

    É aqui que aparece um problema que vai além do resultado de uma única partida, pois já se tornou necessário levantar pontos de interrogação sobre a capacidade do Real Madrid de impor seu ritmo e controlar os jogos quando atua longe de sua torcida.

    Os números também apontam que a crise não é fruto apenas desta temporada, depois de o Real Madrid ter tropeçado em 5 dos seus últimos 10 jogos disputados fora de casa.

    E com o confronto contra o Atlético de Madrid no estádio Riyadh Air Metropolitano, a capacidade da equipe de lidar com a pressão da partida e manter a concentração ao longo dos 90 minutos estará em teste.

  • Atlético: a maldição dos números

    Além dos problemas técnicos, o histórico dos últimos confrontos do Real Madrid diante do vizinho Atlético de Madrid traz uma série de indicadores preocupantes para o time merengue.

    Nos últimos 7 confrontos entre as duas equipes no Campeonato Espanhol, o Real Madrid conquistou apenas uma vitória, contra duas derrotas e quatro empates.

    E a dificuldade da missão aumenta quando se observa o retrospecto do Real Madrid no estádio Metropolitano, onde perdeu 3 vezes e empatou uma partida nas últimas 5 visitas ao reduto do Atlético de Madrid.

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