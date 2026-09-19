Todos os caminhos levam ao perigo: 5 pesadelos que tiram o sono de Mourinho na noite do dérbi de Madri

José Mourinho, treinador do Real Madrid, chega ao aguardado dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, amanhã, domingo, em meio a um clima de preocupação que envolve o clube merengue, diante de múltiplas crises entre os aspectos técnicos, de um lado, e os mentais, de outro.

O início da segunda passagem de Mourinho não esteve à altura das expectativas da torcida do Real Madrid, depois que a equipe encontrou dificuldade para decidir alguns de seus jogos, ao mesmo tempo em que começaram as comparações precoces com o Barcelona, que apresenta um começo forte e conquista suas vitórias de forma mais convincente.

O Real Madrid precisa sair do estádio "Riyad Air Metropolitano" com uma vitória que não se restrinja aos três pontos, mas que devolva a confiança à equipe e à sua torcida, em seu primeiro grande teste nesta temporada no Campeonato Espanhol.

Mas a missão parece complicada diante de 5 crises evidentes que antecedem o aguardado confronto, que o "Kooora" apresenta nas linhas a seguir:

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