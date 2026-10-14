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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
Ahmed Mansy
Traduzido por

Todos os caminhos levam a Roma: como o Real Madrid conseguiu a remontada histórica na Liga dos Campeões?

Especiais e Opinião
Análises
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
Itália
Espanha

O clube espanhol voltou de longe

A partida entre Real Madrid e Roma na Liga dos Campeões não foi nada menos que mais um dos modelos de arte que a capital italiana presenciou ao longo de sua história, mas desta vez com a face moderna dessas artes: o futebol.

O Real Madrid conseguiu uma virada histórica, transformando a desvantagem de 3 a 1 diante da Roma em uma vitória por 4 a 3, no estádio Olímpico da capital italiana, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

  • O meio-campo do Real Madrid: a grande crise

    O italiano Gian Piero Gasperini, treinador da Roma, começou a partida da melhor forma possível, pressionando o meio-campo do Real Madrid e impedindo que a equipe tivesse a posse de bola, algo em que obteve pleno êxito.

    O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, ajudou Gasperini a fazer seu plano dar certo, ao escalar a dupla Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde no meio-campo.

    Os dois jogadores, além do inglês Jude Bellingham, falharam na saída de bola sob a pressão italiana, o que fez o time merengue desmoronar completamente, até sofrer o primeiro gol.

    E, apesar de o astro francês Kylian Mbappé ter marcado o gol de empate para o time merengue, isso se deu por puro talento individual, sem indicar um trabalho coletivo do Real Madrid.

    Ficou evidente a necessidade do time merengue de contar com um jogador com as características de Bernardo Silva e Arda Güler, a fim de ter mais controle de bola e escapar do cerco armado pela equipe italiana no meio-campo.

  • Melhor tarde do que nunca

    Mourinho percebeu isso tarde, depois de sofrer o terceiro gol da equipe italiana, mas ainda assim foi melhor do que nunca ter percebido.

    O treinador português colocou Arda Güler em campo primeiro, aos 58 minutos, e depois Bernardo Silva, aos 69, com o objetivo de montar um meio-campo novo, dominante e com mais posse de bola.

    A partir daí, tudo mudou completamente e, apesar da saída de um jogador habilidoso como Vinícius Júnior, a equipe passou a ter mais controle da bola e a atacar mais os donos da casa.

    De fato, o Real Madrid conseguiu criar perigo real diante do gol da Roma e marcou um gol que foi anulado, antes de fazer 3 gols e roubar os pontos da partida nos últimos 7 minutos de jogo.

  • Todos os caminhos levam a Roma

    Assim como Gasperini foi brilhante no início da partida, até a virada no placar, ele falhou completamente na reta final, a ponto de ser um dos motivos da derrota.

    Com a saída de Tchouaméni da partida, o Real Madrid passou a ter mais posse de bola, mas, ao mesmo tempo, perdeu totalmente a profundidade no meio-campo, com Valverde isolado como único elemento capaz de defender.

    Ainda assim, o treinador italiano não pensou em aproveitar essa brecha para matar os sonhos do Real Madrid; ao contrário, exagerou no recuo e passou a receber o jogo, algo que as defesas da equipe não suportaram até o fim da partida.

    O time italiano recuou demais e deixou a bola para o Real Madrid, e os jogadores do time merengue souberam aproveitar bem as chances, até que todos os caminhos levaram às redes da Roma.

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