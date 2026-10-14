Todos os caminhos levam a Roma: como o Real Madrid conseguiu a remontada histórica na Liga dos Campeões?

O italiano Gian Piero Gasperini, treinador da Roma, começou a partida da melhor forma possível, pressionando o meio-campo do Real Madrid e impedindo que a equipe tivesse a posse de bola, algo em que obteve pleno êxito.

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, ajudou Gasperini a fazer seu plano dar certo, ao escalar a dupla Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde no meio-campo.

Os dois jogadores, além do inglês Jude Bellingham, falharam na saída de bola sob a pressão italiana, o que fez o time merengue desmoronar completamente, até sofrer o primeiro gol.

E, apesar de o astro francês Kylian Mbappé ter marcado o gol de empate para o time merengue, isso se deu por puro talento individual, sem indicar um trabalho coletivo do Real Madrid.

Ficou evidente a necessidade do time merengue de contar com um jogador com as características de Bernardo Silva e Arda Güler, a fim de ter mais controle de bola e escapar do cerco armado pela equipe italiana no meio-campo.