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“Todos nós tivemos a sorte de ver Lionel Messi” - Juan Román Riquelme sugere que o capitão da Argentina pode estar acima de Diego Maradona após uma campanha brilhante na Copa do Mundo de 2026
Riquelme elogia o legado de Messi
Riquelme refletiu sobre a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026, elogiando Messi, Scaloni e a seleção nacional, apesar da derrota para a Espanha na final. O presidente do Boca reservou suas palavras mais elogiosas para Messi, cujas atuações ao longo do torneio suscitaram mais uma comparação com Maradona. Ele também destacou o impacto que Scaloni e sua comissão técnica tiveram no futebol argentino.
- (C)Getty Images
Messi comparado a Maradona
Riquelme acredita que todo argentino teve o privilégio de acompanhar a carreira de Messi e reconhece que o capitão levou os torcedores a repensarem o maior debate do futebol.
“Todos nós tivemos a sorte de ver Messi. Quando tínhamos Maradona, achávamos que não haveria outro como ele, e então ele apareceu, e até nos faz questionar se ele não é melhor”, disse Riquelme àTyC Sports.
Ele também elogiou as conquistas de Scaloni, dizendo: “Scaloni está entre os melhores da história do nosso futebol. Somos gratos pela alegria que ele, sua comissão técnica e os jogadores nos proporcionaram. Isso me deixa muito feliz porque todos nós crescemos juntos; Scaloni, [Walter] Samuel e [Pablo] Aimar se conhecem desde os 14 anos, e [Roberto] Ayala e eu fomos juntos para a Copa do Mundo de 2006.”
Louvor para todas as gerações
Ao falar sobre as melhores seleções da Argentina, Riquelme se recusou a destacar a atual equipe como a melhor do país, preferindo prestar homenagem a todas as gerações que conquistaram sucesso. Ele agradeceu a treinadores lendários, como Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile e Scaloni, além de reconhecer o papel de Mario Kempes na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 1978, apesar de nunca tê-lo visto jogar.
“Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… todos os treinadores que venceram e trouxeram alegria ao país, temos que agradecer a eles, assim como aos jogadores que venceram em cada época”, acrescentou. “Vencer não é fácil. Ter Maradona foi incrível, e ter Messi foi incrível. Não posso falar sobre a época de Kempes porque eu tinha acabado de nascer em 1978, quando Kempes e todos os seus companheiros nos deram a Copa do Mundo.
“Não o vi jogar, mas, pelo que ouvi dizer, ele era muito bom e foi fundamental para a vitória da Seleção naquela Copa do Mundo. Acho que temos que agradecer a todos eles. Temos sorte de ter podido ver todos eles jogarem, mas, como argentinos, tenho que agradecer a eles por toda a alegria que nos proporcionaram.”
- Getty Images Sport
Esqueça a derrota na final
Os jogadores argentinos estão atualmente de férias antes de retornarem aos seus respectivos clubes. Embora se espere que a Albiceleste volte a campo durante as próximas pausas internacionais de setembro e outubro, no momento não há jogos confirmados agendados para o futuro próximo.
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