“Todos nós tivemos a sorte de ver Lionel Messi” - Juan Román Riquelme sugere que o capitão da Argentina pode estar acima de Diego Maradona após uma campanha brilhante na Copa do Mundo de 2026

Riquelme acredita que todo argentino teve o privilégio de acompanhar a carreira de Messi e reconhece que o capitão levou os torcedores a repensarem o maior debate do futebol.

“Todos nós tivemos a sorte de ver Messi. Quando tínhamos Maradona, achávamos que não haveria outro como ele, e então ele apareceu, e até nos faz questionar se ele não é melhor”, disse Riquelme àTyC Sports.

Ele também elogiou as conquistas de Scaloni, dizendo: “Scaloni está entre os melhores da história do nosso futebol. Somos gratos pela alegria que ele, sua comissão técnica e os jogadores nos proporcionaram. Isso me deixa muito feliz porque todos nós crescemos juntos; Scaloni, [Walter] Samuel e [Pablo] Aimar se conhecem desde os 14 anos, e [Roberto] Ayala e eu fomos juntos para a Copa do Mundo de 2006.”