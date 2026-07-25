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Lionel Messi Diego MaradonaGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

“Todos nós tivemos a sorte de ver Lionel Messi” - Juan Román Riquelme sugere que o capitão da Argentina pode estar acima de Diego Maradona após uma campanha brilhante na Copa do Mundo de 2026

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo

Juan Roman Riquelme elogiou Lionel Messi após a campanha da Argentina até a final da Copa do Mundo de 2026, chegando a sugerir que o capitão pode ter superado Diego Maradona. O presidente do Boca também elogiou Lionel Scaloni antes de dar sua opinião sobre a derrota da Argentina para a Espanha.

  • Riquelme elogia o legado de Messi

    Riquelme refletiu sobre a campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026, elogiando Messi, Scaloni e a seleção nacional, apesar da derrota para a Espanha na final. O presidente do Boca reservou suas palavras mais elogiosas para Messi, cujas atuações ao longo do torneio suscitaram mais uma comparação com Maradona. Ele também destacou o impacto que Scaloni e sua comissão técnica tiveram no futebol argentino.

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  • messi(C)Getty Images

    Messi comparado a Maradona

    Riquelme acredita que todo argentino teve o privilégio de acompanhar a carreira de Messi e reconhece que o capitão levou os torcedores a repensarem o maior debate do futebol.

    “Todos nós tivemos a sorte de ver Messi. Quando tínhamos Maradona, achávamos que não haveria outro como ele, e então ele apareceu, e até nos faz questionar se ele não é melhor”, disse Riquelme àTyC Sports.

    Ele também elogiou as conquistas de Scaloni, dizendo: “Scaloni está entre os melhores da história do nosso futebol. Somos gratos pela alegria que ele, sua comissão técnica e os jogadores nos proporcionaram. Isso me deixa muito feliz porque todos nós crescemos juntos; Scaloni, [Walter] Samuel e [Pablo] Aimar se conhecem desde os 14 anos, e [Roberto] Ayala e eu fomos juntos para a Copa do Mundo de 2006.”

  • Louvor para todas as gerações

    Ao falar sobre as melhores seleções da Argentina, Riquelme se recusou a destacar a atual equipe como a melhor do país, preferindo prestar homenagem a todas as gerações que conquistaram sucesso. Ele agradeceu a treinadores lendários, como Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Alfio Basile e Scaloni, além de reconhecer o papel de Mario Kempes na conquista da Argentina na Copa do Mundo de 1978, apesar de nunca tê-lo visto jogar.

    “Bilardo, Menotti, Scaloni, Basile… todos os treinadores que venceram e trouxeram alegria ao país, temos que agradecer a eles, assim como aos jogadores que venceram em cada época”, acrescentou. “Vencer não é fácil. Ter Maradona foi incrível, e ter Messi foi incrível. Não posso falar sobre a época de Kempes porque eu tinha acabado de nascer em 1978, quando Kempes e todos os seus companheiros nos deram a Copa do Mundo.

    “Não o vi jogar, mas, pelo que ouvi dizer, ele era muito bom e foi fundamental para a vitória da Seleção naquela Copa do Mundo. Acho que temos que agradecer a todos eles. Temos sorte de ter podido ver todos eles jogarem, mas, como argentinos, tenho que agradecer a eles por toda a alegria que nos proporcionaram.”

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Esqueça a derrota na final

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