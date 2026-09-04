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"Todos nós sofremos!" - atacante do Napoli, Rasmus Hojlund, dispara alfinetada BRUTAL contra Ruben Amorim após pesadelo no Manchester United
Hojlund reflete sobre dificuldades em Old Trafford
O internacional dinamarquês deixou o Manchester United em definitivo neste verão, acertando com o Napoli em um negócio de £ 38 milhões após um empréstimo bem-sucedido na Itália. Hojlund chegou inicialmente a Old Trafford vindo da Atalanta em 2023 por uma alta taxa de £ 72 milhões, mas acabou não conseguindo corresponder de forma consistente às enormes expectativas na Premier League.
Apesar de uma campanha de estreia animadora, na qual terminou como artilheiro do clube e conquistou a FA Cup sob o comando de Erik ten Hag, sua situação rapidamente despencou. A chegada de Amorim, em novembro de 2024, provocou uma forte queda no rendimento de Hojlund, com o atacante marcando apenas oito gols em 40 partidas sob o comando do técnico português.
- Sportimage
"Todos nós sofremos" sob o comando de Amorim
Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Hojlund defendeu seus primeiros dias em Manchester antes de detalhar a forte queda após a mudança de treinador. Ele apontou uma drástica mudança tática como o fator que desencadeou a péssima fase da equipe.
"Não acho que algo específico tenha dado errado. Cheguei a um clube com um treinador. Foi um ano difícil, com muitas lesões, mas vencemos a FA Cup, e eu fui o artilheiro", explicou Hojlund. "Depois passamos por um período difícil e Amorim chegou, um excelente treinador, mas com um estilo de jogo diferente. O time teve de se adaptar, e foi complicado. Todos nós sofremos."
O jogador de 23 anos também destacou como sua passagem pelo United foi decidida por detalhes, citando a derrota por 1 a 0 na final da Liga Europa para o Tottenham. "Meu primeiro ano foi um sucesso; o segundo não foi", continuou. "Mas eu joguei a final da Liga Europa. Se tivéssemos vencido, teria sido uma história diferente. Isso é futebol. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas estou muito feliz por ter jogado pelo clube com o qual sonhava quando criança."
Sem espaço em Manchester
O destino de Hojlund na Inglaterra foi praticamente selado por uma grande reformulação do elenco orquestrada pela INEOS. As chegadas de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheus Cunha fizeram o dinamarquês cair na hierarquia, o que levou ao seu empréstimo inicial para Nápoles na temporada 2025-26.
Amorim, que foi demitido em janeiro de 2026 após registrar a pior taxa de vitórias de qualquer técnico do United na história da Premier League, já havia justificado a saída. Falando no fim de 2025, ele admitiu que não podia garantir minutos suficientes ao atacante.
"Precisamos de dois atacantes e, às vezes, eu prefiro jogadores que possam atuar em várias posições", afirmou Amorim. "Imagine dizer ao Rasmus que ele só vai jogar quando Ben [Sesko] estiver ausente; isso é impossível de administrar em um vestiário. É por isso que desenvolver jovens jogadores da base é tão importante."
- Getty Images Sport
Missão de vingança na Serie A?
Hojlund agora tentará dar sequência à impressionante marca de 15 gols que alcançou durante seu empréstimo inicial ao Napoli, consolidando-se de vez como um atacante de elite da Serie A. Ironicamente, sua busca pelo sucesso no futebol italiano o colocará diretamente diante de seu antigo algoz.
Amorim desde então assumiu o comando do AC Milan, preparando o cenário para um apetitoso duelo tático nesta temporada. Hojlund, sem dúvida, estará desesperado para se vingar em campo quando Napoli e Milan se enfrentarem.
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