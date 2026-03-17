Todos os nomes que já foram convocados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira

Goleiros: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza e John;
Laterais: Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Luciano Juba, Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley;
Zagueiros: Alex Ribeiro, Beraldo, Bremer, Éder Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Ortiz, Léo Pereira e Marquinhos;
Meio-campistas: André, Andreas Pereira, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Jean Lucas, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá;
Atacantes: Antony, Endrick, Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Rodrygo, Richarlison, Samuel Lino, Vini Jr e Vitor Roque.
Entre os nomes chamados pelo treinador, 12 nunca haviam sido convocados anteriormente.
São eles: Alex Ribeiro, Gabriel Sara, Igor Thiago, Jean Lucas, John, Kaio Jorge, Léo Pereira, Luciano Juba, Paulo Henrique, Rayan, Samuel Lino e Vitinho.
Desde a última Copa do Mundo, disputada em 2022, no Catar, 94 jogadores foram convocados pela Seleção Brasileira. O atleta com mais presenças no período é Bruno Guimarães, com 14 convocações. O meio-campista está lesionado e deve retornar aos gramados apenas no próximo mês.
O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e a Croácia no dia 31, em Orlando, encerrando a fase de testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será anunciada por Ancelotti no dia 18 de maio.