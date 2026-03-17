Luis Felipe Gonçalves

Todos os nomes que já foram convocados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira

Treinador promove última rodada de testes na Seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo e amplia leque de opções com novos nomes

Para os amistosos contra França e Croácia, últimos compromissos antes da definição da lista final para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti convocou oito jogadores inéditos em sua trajetória à frente da Seleção Brasileira: os zagueiros Bremer, Ibañez e Léo Pereira; os meio-campistas Gabriel Sara e Danilo; além dos atacantes Endrick, Igor Thiago e Rayan.

Com pouco tempo para observar e testar atletas, Ancelotti utilizou as cinco convocações realizadas até aqui para ampliar suas alternativas. Com os nomes anunciados na última segunda-feira, o treinador chegou à marca de 56 jogadores chamados em menos de um ano no comando da Seleção.

    Estreantes e mais convocados

    Por escolha técnica, além de questões como lesões e suspensões, apenas quatro jogadores estiveram presentes em todas as convocações do italiano: o goleiro Bento, o volante Casemiro, o lateral-direito Wesley e o atacante Matheus Cunha, sendo que os dois últimos acabaram cortados em uma ocasião cada.

    Grande parte dos convocados teve ao menos alguns minutos em campo. Entre os poucos que ainda não atuaram estão Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba.

    "Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta", afirmou Ancelotti, após anunciar os 26 nomes para a próxima Data Fifa.

    "Os jogadores que não estão nessa lista e querem ir para a Copa têm que jogar bem, trabalhar bem e estar bem. Não tem outra maneira de convencer a comissão técnica", completou.

    Ausência de Neymar

    Atletas que ainda não foram convocados por Ancelotti, como Neymar, seguem no radar e podem aparecer na lista final para o Mundial.

    A última vez que o atacante foi convocado para a Seleção Brasileira aconteceu em 29 de setembro de 2023, para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

    Naquele período, o Brasil era comandado por Fernando Diniz, que assumiu de forma interina após a saída de Tite, encerrando seu ciclo depois da Copa do Mundo de 2022.

    Ancelotti explicou os motivos da não convocação do jogador e o que espera dele para o futuro, visando a lista final para a Copa.

    "Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas, como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física", disse o treinador.

    Todos os nomes da Era Ancelotti

    Goleiros: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza e John;

    Laterais: Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Danilo, Douglas Santos, Luciano Juba, Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho e Wesley;

    Zagueiros: Alex Ribeiro, Beraldo, Bremer, Éder Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Ortiz, Léo Pereira e Marquinhos;

    Meio-campistas: André, Andreas Pereira, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Jean Lucas, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá;

    Atacantes: Antony, Endrick, Estêvão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, João Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Rodrygo, Richarlison, Samuel Lino, Vini Jr e Vitor Roque.

    Entre os nomes chamados pelo treinador, 12 nunca haviam sido convocados anteriormente.

    São eles: Alex Ribeiro, Gabriel Sara, Igor Thiago, Jean Lucas, John, Kaio Jorge, Léo Pereira, Luciano Juba, Paulo Henrique, Rayan, Samuel Lino e Vitinho.

    Desde a última Copa do Mundo, disputada em 2022, no Catar, 94 jogadores foram convocados pela Seleção Brasileira. O atleta com mais presenças no período é Bruno Guimarães, com 14 convocações. O meio-campista está lesionado e deve retornar aos gramados apenas no próximo mês.

    O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e a Croácia no dia 31, em Orlando, encerrando a fase de testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que será anunciada por Ancelotti no dia 18 de maio.

