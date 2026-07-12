AFP
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“Todos, menos a Inglaterra” – Lionel Messi reage à perspectiva de alcançar um feito inédito em sua carreira e explica como a geração argentina de 2026 se inspira nas façanhas de Diego Maradona contra os Três Leões
Um encontro histórico em Atlanta
Messi se prepara para conquistar um dos poucos objetivos que ainda faltam em sua ilustre carreira quando a Argentina enfrentar a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. O confronto foi confirmado depois que ambas as seleções superaram disputas exaustivas nas quartas de final: a Argentina venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, e a Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, também garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega após a prorrogação.
A semifinal, marcada para quarta-feira em Atlanta, marca a primeira vez que Messi enfrentará a Inglaterra vestindo a camisa da seleção. Apesar de décadas no topo do futebol, o jogador de 39 anos nunca enfrentou os Três Leões defendendo sua seleção, um fato que adiciona um toque extra de emoção a uma partida já de si decisiva.
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Em busca de igualar as façanhas de Maradona
A rivalidade entre as duas nações está profundamente enraizada no folclore da Copa do Mundo, principalmente nas quartas de final de 1986, quando Diego Maradona marcou dois dos gols mais famosos da história do futebol. Messi admitiu que, embora ainda não tivesse nascido para testemunhar aqueles momentos ao vivo, essas imagens continuam sendo parte essencial da identidade argentina. “Tudo o que vi e me lembro [sobre Argentina x Inglaterra de 1986] vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente”, disse Messi àESPN.
Refletindo sobre a natureza única desse confronto específico, o astro do Inter Miami acrescentou: “Mas acho que este grupo está acostumado a disputar partidas de futebol independentemente do adversário. Obviamente, jogar contra a Inglaterra é especial porque eles são uma potência, e partidas contra potências são sempre especiais. Pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar contra eles. Já joguei contra todos, exceto contra a Inglaterra, então será legal também por esse motivo. E vamos encarar isso pelo que é: uma semifinal da Copa do Mundo contra uma potência, um grande time, e vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente.”
A sequência histórica de gols de Messi chegou ao fim
Messi vem apresentando atuações espetaculares na Copa do Mundo em andamento, estando atualmente no topo da artilharia do torneio com oito gols, empatado com o francês Kylian Mbappé. Além disso, essa marca impressionante consolidou seu status como o maior artilheiro de todos os tempos na história da Copa do Mundo, elevando seu total geral para 21 gols, um número sem precedentes.
Messi marcou três gols contra a Argélia, dois contra a Áustria e um gol contra cada uma das seguintes seleções: Jordânia, Cabo Verde e Egito. No entanto, sua notável sequência de gols finalmente chegou ao fim nas quartas de final contra a Suíça, onde ele não conseguiu marcar pela primeira vez no torneio, contribuindo, em vez disso, com uma assistência crucial. Isso encerrou uma incrível sequência de partidas consecutivas marcando gols na Copa do Mundo, que havia começado quando ele balançou as redes contra a Austrália nas oitavas de final do Catar 2022.
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Alvarez está atento à ameaça da Inglaterra
A Argentina chegou às semifinais graças a um gol espetacular de Julián Álvarez na prorrogação, antes de Lautaro Martínez marcar o terceiro e selar a vitória contra a Suíça. Agora, a equipe enfrenta a Inglaterra, animada pelo bom desempenho de Jude Bellingham. Embora a história desse confronto — incluindo a “Mão de Deus” e o cartão vermelho de David Beckham em 1998 — domine as discussões, a delegação argentina está bem ciente da qualidade atual do time de Tuchel, especialmente com Bellingham atuando como herói contra a Noruega. “Estamos muito orgulhosos de estar entre as quatro melhores seleções do mundo”, observou Álvarez após a vitória sobre a Suíça.
O atacante do Atlético de Madrid alertou que as atuais campeãs mundiais não podem se dar ao luxo de perder o foco se quiserem garantir um confronto com a Espanha ou a França na final do próximo domingo. “Sabemos que a Inglaterra tem jogadores impressionantes. É uma grande seleção que vem se saindo bem [nesta Copa do Mundo], mas precisamos nos recuperar e nos preparar para o jogo”, acrescentou Álvarez.
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