“Todos, menos a Inglaterra” – Lionel Messi reage à perspectiva de alcançar um feito inédito em sua carreira e explica como a geração argentina de 2026 se inspira nas façanhas de Diego Maradona contra os Três Leões

A rivalidade entre as duas nações está profundamente enraizada no folclore da Copa do Mundo, principalmente nas quartas de final de 1986, quando Diego Maradona marcou dois dos gols mais famosos da história do futebol. Messi admitiu que, embora ainda não tivesse nascido para testemunhar aqueles momentos ao vivo, essas imagens continuam sendo parte essencial da identidade argentina. “Tudo o que vi e me lembro [sobre Argentina x Inglaterra de 1986] vem de vídeos e imagens que os argentinos assistem e revivem constantemente”, disse Messi àESPN.

Refletindo sobre a natureza única desse confronto específico, o astro do Inter Miami acrescentou: “Mas acho que este grupo está acostumado a disputar partidas de futebol independentemente do adversário. Obviamente, jogar contra a Inglaterra é especial porque eles são uma potência, e partidas contra potências são sempre especiais. Pessoalmente, é a primeira vez que vou jogar contra eles. Já joguei contra todos, exceto contra a Inglaterra, então será legal também por esse motivo. E vamos encarar isso pelo que é: uma semifinal da Copa do Mundo contra uma potência, um grande time, e vamos tentar chegar na melhor forma possível para competir novamente.”