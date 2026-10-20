Em primeiro lugar, há o Benfica, que o cedeu no verão: com média de um gol por jogo no início do campeonato, o jogador de 21 anos é uma das surpresas desta Série A, a ponto de despertar o interesse de muitos grandes clubes italianos e europeus por sua grande capacidade de marcar gols. O clube de Lisboa, que detinha seus direitos enquanto Varela se destacava por empréstimo ao Gil Vicente no ano passado, deixou-o sair no verão, mas mantém sobre ele os matching rights, ou seja, o direito de igualar futuras ofertas, diante de manifestações de interesse e sondagens que podem avançar nas próximas semanas.















