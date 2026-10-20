O Monza aproveita o bom momento de seu artilheiro Gustavo Varela, pelo menos até janeiro. Após um excelente início de temporada, o centroavante português já despertou o interesse de vários grandes clubes: já são 6 gols em 7 rodadas do campeonato, mesmo tendo perdido uma partida por lesão. Ele marcou 6 dos 13 gols do Monza e é o vice-artilheiro da Serie A, empatado com Donyell Malen e atrás de Antonio Raimondo. Também marcou 2 gols na Copa da Itália em sua temporada de estreia na Itália.
Todos loucos por Varela: a Inter estuda o jogador, o Benifca pode igualar a oferta, mas não tem a "recompra"
O BENFICA E OS DIREITOS DE IGUALAR PROPOSTAS
Em primeiro lugar, há o Benfica, que o cedeu no verão: com média de um gol por jogo no início do campeonato, o jogador de 21 anos é uma das surpresas desta Série A, a ponto de despertar o interesse de muitos grandes clubes italianos e europeus por sua grande capacidade de marcar gols. O clube de Lisboa, que detinha seus direitos enquanto Varela se destacava por empréstimo ao Gil Vicente no ano passado, deixou-o sair no verão, mas mantém sobre ele os matching rights, ou seja, o direito de igualar futuras ofertas, diante de manifestações de interesse e sondagens que podem avançar nas próximas semanas.
2 MILHÕES PARA O MONZA, SEM DIREITO DE RECOMPRA PARA O BENFICA
O Benfica, porém, não tem nenhum direito de recompra sobre o atacante, ao contrário do que apontaram alguns rumores surgidos em Portugal pela manhã. Apenas o Monza tem controle total sobre o jogador, enquanto o clube português pode somente igualar futuras ofertas. Os direitos sobre o jogador nascido em 2005 pertencem integralmente ao clube da região de Brianza, que o contratou em definitivo no verão por pouco mais de 2 milhões de euros em valor fixo.
A Inter observa
Ao Benfica, além dos direitos de igualar propostas, caberá ainda 20% do lucro obtido pelo Monza em uma futura venda. A Inter já se movimentou para observar Varela: ontem à noite, no U Power Stadium, na vitória do Monza por 4 a 0 sobre o Cagliari, marcada por dois gols e uma assistência do português, estava presente o diretor esportivo da Inter, Dario Baccin, justamente para acompanhá-lo. Varela causou boa impressão. Será que ele já pode ser um alvo para o mercado de inverno?
O PAI JOGADOR DE FUTEBOL
O português teve uma infância ligada ao mundo do futebol, já que, quando criança, acompanhava o pai, Fernando, em quase todos os treinos. O pai, zagueiro, teve o filho cedo, aos 17 anos, antes de se destacar no futebol: "Eu o levava comigo, tomávamos café da manhã e depois o deixava passear pelo campo". Um dia, Gustavo apareceu ao lado dos outros companheiros enquanto o time estava reunido em círculo para falar sobre o jogo anterior. Ele saiu de repente do vestiário chutando a bola para o alto: "Eu disse ao treinador para deixá-lo, porque era impossível mantê-lo parado".
Pai e filho rivais em campo
História de muito esforço e sacrifícios. Infância pobre e difícil, com o pai que começou a ganhar algum dinheiro por volta dos 20 anos: "Pedi e recebi ajuda dos meus sogros, dos meus pais e dos amigos". Em 2024, os dois jogaram um contra o outro pela primeira vez na carreira: Gustavo era o centroavante do Benfica B, equipe em que cresceu, enquanto Fernando jogava no Alverca para marcá-lo. Toda a família estava na arquibancada para vê-lo jogar. A partida mais importante da carreira.
A CARREIRA
Varela marcou seis gols pelo Gil Vicente no ano passado. Na temporada anterior, havia estreado no time principal contra o Oliveirense e, em 2024-25, temporada do confronto com o pai, havia marcado 14 gols pela segunda equipe. Nascido e criado em Lisboa, acompanhou o pai durante os anos em que ele passou por diferentes países da Europa: de 2016 a 2022, foi um dos atacantes das categorias de base do PAOK, na Grécia. Quando lhe perguntaram qual era seu maior sonho, foi direto: "Joguei contra meu pai. O que mais posso pedir? Quanto ao resto, a seleção portuguesa é um grande objetivo". Se continuar assim...
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