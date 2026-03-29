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Todos loucos por Sandro Tonali: sonho com o Manchester United e interesse do City, um clássico de 100 milhões

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O meio-campista da Azzurra desencadeia uma disputa totalmente inglesa no mercado de transferências: o que se sabe sobre o futuro de Tonali.

Hoje ele é chamado a liderar a Itália; no verão, pode se tornar uma das contratações mais caras do mercado: tudo gira em torno de Sandro Tonali.


O meio-campista da Azzurra esteve em dúvida por dias devido a condições físicas não ideais, mas mesmo assim foi o destaque em Bergamo, e se a seleção de Gennaro Gattuso chegou à final das eliminatórias para a Copa do Mundo, deve muito justamente a este jogador nascido em 2000.


Contra a Irlanda do Norte, primeiro ele abriu o placar com um belo chute de primeira, depois deu a assistência para Moise Kean marcar o segundo gol.


Do campo para o mercado, pois o futuro do jogador do Newcastle está por se definir, com os grandes clubes ingleses prontos para desencadear uma disputa de milhões.

  • TONALI É A PRINCIPAL META DO MANCHESTER UNITED

    Quem mais está acompanhando de perto a situação de Tonali é o Manchester United.


    Os Red Devils se preparam para reformular o elenco e, sobretudo, o meio-campo, que certamente verá a saída de Casemiro, com destino à MLS. Conforme relatado por Matteo Moretto, o ex-jogador do Milan é o nome no topo da lista de desejos do Manchester United para reforçar o meio-campo, e a possibilidade ganha cada vez mais força.


    Nas próximas semanas, o United vai analisar o assunto mais a fundo para avaliar a viabilidade real da operação. Mas não é o único clube.

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  • O CITY TAMBÉM APOSTA EM TONALI

    De fato, o Manchester City de Pep Guardiola também está de olho em Tonali, time onde já joga outro ex-jogador do Milan, Tijjani Reijnders.


    Com BernardoSilva de saída e Rodri fortemente cobiçado pelo Real Madrid, os Cityzens também precisam lidar com a possível necessidade de reformular significativamente o meio-campo, e o perfil de Tonali, pelo que tem mostrado tanto no clube quanto na seleção, desperta grande interesse tanto na diretoria quanto no técnico.

  • A ANÁLISE DO NEWCASTLE: DERBY DE 100 MILHÕES

    Mas quanto custaria tirar Tonali do Newcastle? A resposta é simples: muito, muito mesmo.


    A avaliação feita pelos Magpies é altíssima: conforme relatado por Moretto, o valor gira em torno de 100 milhões de euros.


    Entre United e City pode, portanto, se desenrolar um clássico com valores astronômicos, o que, por um lado, agrada ao jogador e ao futebol italiano e, por outro, não deixa felizes os times que acalentam o sonho de trazer o jogador nascido em 2000 de volta à Série A, principalmente a Juventus, que há anos tem em Tonali uma verdadeira obsessão.

  • O "PACTO" SEM A EUROPA

    Tonali é uma contratação cara, mas que pode se tornar mais viável dependendo de como terminar a temporada.


    De fato, há alguns dias circulou na Inglaterra a notícia de um “gentlemen’s agreement” entre o jogador e o Newcastle, um acordo segundo o qual o clube inglês favorecerá a saída do jogador caso a equipe de Eddie Howe não se classifique para as competições europeias na próxima temporada.