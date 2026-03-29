Todos loucos por Sandro Tonali: sonho com o Manchester United e interesse do City, um clássico de 100 milhões

Hoje ele é chamado a liderar a Itália; no verão, pode se tornar uma das contratações mais caras do mercado: tudo gira em torno de Sandro Tonali.





O meio-campista da Azzurra esteve em dúvida por dias devido a condições físicas não ideais, mas mesmo assim foi o destaque em Bergamo, e se a seleção de Gennaro Gattuso chegou à final das eliminatórias para a Copa do Mundo, deve muito justamente a este jogador nascido em 2000.





Contra a Irlanda do Norte, primeiro ele abriu o placar com um belo chute de primeira, depois deu a assistência para Moise Kean marcar o segundo gol.





Do campo para o mercado, pois o futuro do jogador do Newcastle está por se definir, com os grandes clubes ingleses prontos para desencadear uma disputa de milhões.