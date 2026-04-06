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“Todos estão muito frágeis!” – Mikel Arteta e os jogadores “instáveis” do Arsenal “não estão mentalmente preparados” para conquistar o título, afirma ex-estrela da Premier League
A pressão aumenta sobre os jogadores de Arteta
A busca do Arsenal por uma temporada histórica enfrentou um grande obstáculo após as sucessivas eliminações em competições de copa, o que levou torcedores e especialistas a questionarem se a equipe está preparada para a reta final da campanha. Após uma atuação decepcionante na final da Carabao Cup em Wembley, o time do norte de Londres sofreu uma surpreendente derrota por 2 a 1 nas quartas de final da FA Cup para o Southampton, da Championship, levando Leboeuf a temer o pior.
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Leboeuf teme a fragilidade mental
Em entrevista à ESPN FC, o campeão mundial francês comparou o elenco atual às lendárias equipes do passado. “O Arsenal talvez seja o melhor time do mundo, mas é preciso demonstrar, mesmo com jogadores e individualidades diferentes, a sua força e vencer o Southampton. É uma pena”, disse Leboeuf. “Imagino que, na época em que jogava contra o Arsenal com [Patrick] Vieira, [Emmanuel] Petit e Ian Wright, além de tantos outros como Tony Adams, isso nunca teria acontecido. Mentalmente, eles eram muito fortes e levavam o trabalho até o fim. Dá para ver que todos estão muito frágeis, em termos de treinamento, porque não tomam as decisões certas. Mas os jogadores em campo não cumprem o seu papel, estão ficando muito instáveis porque estamos chegando ao fim da temporada. Dá para sentir que eles não estão preparados mentalmente. Eles precisam ser mais fortes.”
Energia nervosa vinda da linha lateral
Leboeuf não é o único a perceber rachaduras na base, já que o ex-atacante do Arsenal, Theo Walcott, apontou o comportamento do técnico como fonte de instabilidade. Walcott observou que as cenas na linha lateral do St Mary's lhe lembraram campanhas fracassadas anteriores, nas quais a energia frenética vinda do banco parecia desestabilizar os jogadores em campo.
Ele disse: “Ao observar Mikel à beira do campo, vi elementos dos anos anteriores em que essa energia se refletia na equipe. Era uma energia nervosa, muito tensa. Não apenas Mikel, mas grande parte da comissão técnica estava lá fora em alguns momentos. Era como se houvesse muitos cozinheiros na cozinha, muitas mensagens. Colocar o melhor time em campo era a coisa certa a se fazer esta noite. É fácil dizer isso agora, mas você quer uma reação após a final da copa e não foi isso que aconteceu esta noite, foi pior.”
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Uma temporada em uma encruzilhada
Com as quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP se aproximando e a disputa pelo título da Premier League ainda em aberto, os Gunners precisam recuperar rapidamente a compostura. Arteta reconheceu que os próximos jogos serão o verdadeiro teste decisivo para o caráter de seu elenco, que busca evitar uma sexta temporada consecutiva sem conquistar nenhum título. “Temos pela frente o período mais importante em ambas as competições, e agora é o momento em que, diante de uma fase difícil da temporada, precisamos mostrar do que somos feitos – e é agora que temos que mostrar quem somos”, disse o técnico dos Gunners.