“Todos estão muito frágeis!” – Mikel Arteta e os jogadores “instáveis” do Arsenal “não estão mentalmente preparados” para conquistar o título, afirma ex-estrela da Premier League

Leboeuf não é o único a perceber rachaduras na base, já que o ex-atacante do Arsenal, Theo Walcott, apontou o comportamento do técnico como fonte de instabilidade. Walcott observou que as cenas na linha lateral do St Mary's lhe lembraram campanhas fracassadas anteriores, nas quais a energia frenética vinda do banco parecia desestabilizar os jogadores em campo.

Ele disse: “Ao observar Mikel à beira do campo, vi elementos dos anos anteriores em que essa energia se refletia na equipe. Era uma energia nervosa, muito tensa. Não apenas Mikel, mas grande parte da comissão técnica estava lá fora em alguns momentos. Era como se houvesse muitos cozinheiros na cozinha, muitas mensagens. Colocar o melhor time em campo era a coisa certa a se fazer esta noite. É fácil dizer isso agora, mas você quer uma reação após a final da copa e não foi isso que aconteceu esta noite, foi pior.”