O ex-jogador da seleção alemã Dietmar Hamann está surpreso com o fato de o técnico da seleção, Julian Nagelsmann, ter convocado o atacante do Galatasaray, Leroy Sané, para os próximos amistosos no final de março.
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"Todos eles mereciam mais": Dietmar Hamann critica abertamente a convocação de Leroy Sané pela DFB — e considera que há outros três jogadores à frente da estrela do Galatasaray
Hamann disse no sábado, à Sky, que ficou “muito surpreso” com a convocação de Sané para a seleção alemã anunciada na quinta-feira. Ele também se referiu a declarações de Nagelsmann feitas há alguns meses: “O técnico da seleção alemã disse que a liga turca não está no mesmo nível da alemã ou de outras ligas europeias – e que não seria fácil para ele (Sane, nota do editor).”
Quando o técnico da seleção alemã não convocou Sane para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em setembro, ele justificou a ausência do grande nome, entre outras coisas, pelo fato de que, após sua transferência do FC Bayern para o Galatasaray, na Turquia, ele ainda não havia convencido tanto quanto ele esperava: “Ele joga agora em uma liga que é um pouco pior do que a Bundesliga ou outras ligas de ponta da Europa. E acho que ele precisa se destacar ainda mais lá”, explicou Nagelsmann.
Sané também ficou de fora da convocação para as partidas das eliminatórias em outubro, mas voltou em novembro, foi titular em ambas as partidas e se destacou principalmente na goleada por 6 a 0 na partida decisiva contra a Eslováquia, com dois gols e uma assistência.
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Seleção alemã: Hamann prefere El Mala, Beier e Adeyemi a Sane
No entanto, Hamann não consegue entender a nova convocação de Sané, tendo em vista as alternativas disponíveis para as laterais do ataque. “Temos o El Mala, temos o Adeyemi, temos o Beier. Acho que todos eles mereciam mais do que o Leroy Sané. Para mim, é incompreensível”, enfatizou o jogador de 52 anos, que disputou 59 partidas pela seleção alemã entre 1997 e 2005.
Depois de um período de alta, as coisas não têm corrido muito bem para Sané no clube ultimamente. Em suas últimas 13 partidas, ele contribuiu diretamente para apenas dois gols com duas assistências; no início de fevereiro, problemas no tornozelo o deixaram fora de ação. Além disso, Sane não tem sido sempre titular no Galatasaray; por exemplo, ficou no banco durante os 90 minutos da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool (1 a 0) e só entrou no segundo tempo da partida de volta contra os Reds (0 a 4).
Entre as alternativas citadas por Hamann, Maximilian Beier se destacou nas últimas semanas como principal candidato a uma vaga na seleção nacional. O jogador de 23 anos é titular do Borussia Dortmund e vem marcando gols ou dando assistências regularmente. Beier e seu companheiro no BVB, Karim Adeyemi, que atualmente costuma ficar atrás do primeiro no clube, disputam, segundo Nagelsmann, com Kevin Schade, do FC Brentford, uma ou duas vagas na seleção para a Copa do Mundo. “Vamos levar – neste momento – um, no máximo dois, desses atacantes de contra-ataque”, disse Nagelsmann na coletiva de imprensa na quinta-feira.
Ele explicou ainda: “Um dos três, talvez dois, acabará se destacando. Mas todos têm as mesmas chances. Kevin tem apenas a vantagem de poder se mostrar conosco agora. Mas os outros também tiveram essa vantagem antes.” Beier integrou a convocação alemã em setembro e outubro, enquanto Adeyemi foi convocado por Nagelsmann em todas as últimas cinco convocatórias. Schade foi convocado posteriormente em outubro, mas não integrou o elenco nas partidas contra Luxemburgo (4 a 0) e na Irlanda do Norte (1 a 0). Em novembro, o jogador de 24 anos entrou como reserva contra Luxemburgo (2 a 0); agora, na ausência de Beier e Adeyemi, ele terá a chance de se destacar nos dois amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março).
Julian Nagelsmann acredita que Leroy Sané tem boas chances na Copa do Mundo
Enquanto isso, El Mala havia sido convocado pela primeira vez para a seleção principal em novembro, mas ainda não chegou a estrear internacionalmente e, no meio do processo, já foi transferido para a seleção sub-21. A estrela em ascensão do Colônia deve voltar a jogar por essa equipe no final de março, mas Nagelsmann espera, por enquanto, que El Mala conquiste uma vaga de titular no FC. Em Colônia, o jogador de 19 anos ainda não é titular absoluto, mas mesmo assim entra em campo regularmente e costuma impressionar, além de apresentar bons números em termos de participação direta nos gols.
Sane apresenta o maior potencial e a melhor qualidade atual em relação aos concorrentes. Além disso, a favor do jogador de 30 anos falam sua boa reputação junto a Nagelsmann e sua enorme experiência acumulada ao longo de muitos anos em clubes de ponta como Manchester City e Bayern, bem como 72 partidas pela seleção. “Ele tem, naturalmente, a chance de se mostrar agora e está na pole position. Provavelmente tem uma chance melhor do que os outros que não estão convocados no momento”, disse Hamann, referindo-se à seleção alemã para a Copa do Mundo no verão.
Nagelsmann, por sua vez, já havia mencionado as boas chances de Sané na Copa do Mundo em uma entrevista à revista kicker no início de março. “Não temos muitos jogadores com o perfil dele, que costumam entrar pelo centro vindo da ala direita. Se a saúde permitir, ele pode ser um jogador muito importante para nós”, disse o técnico da seleção alemã sobre o atacante. Por outro lado, Pierre Littbarski, campeão mundial de 1990, havia recentemente expressado dúvidas sobre a convocação de Sané para a Copa do Mundo: “Eu não levaria Leroy Sané porque ele não tem o desempenho necessário para se tornar campeão mundial”, disse Littbarski ao Sport1.
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Leroy Sané: seus números na seleção alemã
Estreia na seleção
13 de novembro de 2015 (0 a 2 em amistoso contra a França)
Jogos pela seleção
72
Gols
16
Assistências
10
Grandes torneios
- Euro 2016 (1 jogo, 0 gols)
- Euro 2021 (4 partidas, 0 gols)
- Copa do Mundo de 2022 (2 partidas, 0 gols, 1 assistência)
- Euro 2024 (5 partidas, 0 gols)