"Todos eles mereciam mais": Dietmar Hamann critica abertamente a convocação de Leroy Sané pela DFB — e considera que há outros três jogadores à frente da estrela do Galatasaray

No entanto, Hamann não consegue entender a nova convocação de Sané, tendo em vista as alternativas disponíveis para as laterais do ataque. “Temos o El Mala, temos o Adeyemi, temos o Beier. Acho que todos eles mereciam mais do que o Leroy Sané. Para mim, é incompreensível”, enfatizou o jogador de 52 anos, que disputou 59 partidas pela seleção alemã entre 1997 e 2005.

Depois de um período de alta, as coisas não têm corrido muito bem para Sané no clube ultimamente. Em suas últimas 13 partidas, ele contribuiu diretamente para apenas dois gols com duas assistências; no início de fevereiro, problemas no tornozelo o deixaram fora de ação. Além disso, Sane não tem sido sempre titular no Galatasaray; por exemplo, ficou no banco durante os 90 minutos da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool (1 a 0) e só entrou no segundo tempo da partida de volta contra os Reds (0 a 4).

Entre as alternativas citadas por Hamann, Maximilian Beier se destacou nas últimas semanas como principal candidato a uma vaga na seleção nacional. O jogador de 23 anos é titular do Borussia Dortmund e vem marcando gols ou dando assistências regularmente. Beier e seu companheiro no BVB, Karim Adeyemi, que atualmente costuma ficar atrás do primeiro no clube, disputam, segundo Nagelsmann, com Kevin Schade, do FC Brentford, uma ou duas vagas na seleção para a Copa do Mundo. “Vamos levar – neste momento – um, no máximo dois, desses atacantes de contra-ataque”, disse Nagelsmann na coletiva de imprensa na quinta-feira.

Ele explicou ainda: “Um dos três, talvez dois, acabará se destacando. Mas todos têm as mesmas chances. Kevin tem apenas a vantagem de poder se mostrar conosco agora. Mas os outros também tiveram essa vantagem antes.” Beier integrou a convocação alemã em setembro e outubro, enquanto Adeyemi foi convocado por Nagelsmann em todas as últimas cinco convocatórias. Schade foi convocado posteriormente em outubro, mas não integrou o elenco nas partidas contra Luxemburgo (4 a 0) e na Irlanda do Norte (1 a 0). Em novembro, o jogador de 24 anos entrou como reserva contra Luxemburgo (2 a 0); agora, na ausência de Beier e Adeyemi, ele terá a chance de se destacar nos dois amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março).