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“Todo técnico quer o Rodri” – Enzo Maresca se pronuncia sobre os rumores envolvendo o Real Madrid, enquanto o meio-campista se prepara para passar por uma cirurgia nas costas
Maresca se pronuncia sobre os rumores envolvendo Rodri
O novo técnico do City, Maresca, insistiu que o clube pretende manter Rodri, em meio às crescentes especulações que o ligam ao Real Madrid. Recém-saído da conquista da Copa do Mundo como capitão da Espanha, o meio-campista de 30 anos passará por uma pequena cirurgia nas costas na próxima semana. No entanto, sem nenhuma renovação de contrato assinada ao entrar em seu último ano de contrato, a incerteza continua a pairar sobre seu futuro a longo prazo no Etihad.
- Getty Images Sport
Técnico do City não se abala com as especulações
Maresca insistiu que não está preocupado com os rumores de transferência que circulam, optando, em vez disso, por priorizar a recuperação pós-cirúrgica do meio-campista estrela. Ao abordar o interesse do Real Madrid e os planos de reabilitação do jogador, conforme citado pelo Manchester Evening News, o técnico italiano afirmou: “Temos que admitir que, em torno de grandes jogadores, sempre há especulações. Não estou preocupado com isso, é normal. Eles ganharam a Copa do Mundo e ele foi um dos melhores jogadores. Todo técnico quer ter o Rodri, mas agora ele passou por uma cirurgia. Ele precisa descansar e se recuperar, e depois voltará para cá conosco.”
Problemas físicos afetam o meio-campista
A carreira do vencedor da Bola de Ouro de 2024 tem sido prejudicada por problemas físicos desde que ele rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em setembro de 2024, lesão que o deixou fora dos gramados durante quase toda a temporada 2024-25. Embora o ASinforme que Rodri esteja interessado em retornar à La Liga com o Real Madrid, ele mantém uma postura totalmente profissional em público, enquanto o City está disposto a considerar ofertas em torno de € 60 milhões (£ 51 milhões) caso ele não renove seu contrato.
- Getty Images
O City enfrenta uma corrida contra o tempo para recuperar a forma física
Rodri precisa agora se concentrar na reabilitação pós-cirúrgica, e o The Athletic afirma que não há um prazo definido para seu retorno aos gramados. A ausência do meio-campista certamente atrasará sua participação na pré-temporada e pode, potencialmente, forçá-lo a perder as primeiras partidas da nova campanha da Premier League. Maresca e sua comissão técnica precisam agora elaborar esquemas alternativos para o meio-campo a fim de enfrentar o início da temporada sem seu jogador-chave.
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