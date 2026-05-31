"Todo o meu respeito por ele": o momento mais emocionante da final da Liga dos Campeões aconteceu longe da grande comemoração do PSG

Para o Arsenal de Gabriel, a final da Liga dos Campeões no sábado começou de forma excelente. Kai Havertz colocou os ingleses na frente já aos 6 minutos e fez história na Liga dos Campeões com seu gol, já que o astro da seleção alemã é o primeiro alemão a marcar em duas finais da Liga dos Campeões desde a criação da competição com o nome atual, em 1992. Em 2021, Havertz havia marcado o gol da vitória por 1 a 0 do Chelsea contra o Manchester City.

Desta vez, porém, o gol de Havertz não foi o único da noite. Ousmane Dembélé conseguiu o merecido empate para o PSG aos 65 minutos, em cobrança de pênalti, e como o placar estava 1 a 1 tanto após os 90 quanto após os 120 minutos, a sorte acabou sendo decidida na disputa de pênaltis.

Eberechi Eze, do Arsenal, foi o primeiro a errar, mas, logo em seguida, o lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, também falhou, e Declan Rice converteu, deixando o placar empatado novamente após três pênaltis de cada lado. Gabriel foi, por fim, o último dos cinco primeiros batedores de ambas as equipes e precisava marcar para manter viva a chance do Arsenal de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube. No entanto, o jogador da seleção brasileira chutou por cima do gol e, assim como no ano anterior, o Paris se sagrou novamente campeão da Europa.