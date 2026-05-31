Depois que Gabriel, zagueiro central do Arsenal, perdeu o pênalti decisivo na noite de sábado em Budapeste e os companheiros de equipe de Marquinhos imediatamente se lançaram à comemoração pelo novo triunfo na Liga dos Campeões, o brasileiro fez uma breve pausa.
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"Todo o meu respeito por ele": o momento mais emocionante da final da Liga dos Campeões aconteceu longe da grande comemoração do PSG
No momento de alegria pela conquista do título, Marquinhos pensou primeiro em Gabriel. O jogador de 28 anos estava, naturalmente, arrasado após seu trágico erro na cobrança de pênalti, e seu companheiro da seleção brasileira chegou até o zagueiro antes mesmo dos colegas de clube de Gabriel para consolá-lo.
Por alguns segundos, Marquinhos abraçou Gabriel, falou palavras de ânimo com ele e dava para sentir o quanto ele se solidarizava com seu compatriota. Só quando alguns jogadores do Arsenal se aproximaram para cuidar de seu companheiro é que Marquinhos se levantou para comemorar a final da Liga dos Campeões, conquistada de forma tão dramática.
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O capitão do Arsenal, Ödegaard, elogia Marquinhos: “Um verdadeiro cavalheiro”
"Ele é um verdadeiro cavalheiro. Provavelmente é o jogador mais experiente em campo e já viveu esses momentos dos dois lados. Tenho um grande respeito por ele, pelo gesto e pelo tipo de pessoa e jogador que ele é", elogiou Marquinhos seu homólogo, o capitão do Arsenal, Martin Ödegaard, após a partida.
Talvez Marquinhos também tenha dado a Gabriel, naquela cena emocionante, uma mensagem de que ele precisa se recompor rapidamente, apesar da tragédia daquela noite, já que, como se sabe, uma grande missão o aguarda neste verão. Afinal, Marquinhos e Gabriel devem formar a dupla de zagueiros centrais do Brasil na Copa do Mundo que começa em 11 de junho nos EUA, México e Canadá. A Seleção, comandada por Carlo Ancelotti, adoraria presentear seus compatriotas com o sexto título mundial, mas os brasileiros não estão entre os favoritos absolutos.
Na estreia da fase de grupos, Marquinhos, Gabriel e companhia enfrentam o Marrocos no dia 12 de junho; os outros adversários do grupo são a Escócia e o Haiti.
Final da Liga dos Campeões: Kai Havertz faz história, Gabriel se torna uma figura trágica
Para o Arsenal de Gabriel, a final da Liga dos Campeões no sábado começou de forma excelente. Kai Havertz colocou os ingleses na frente já aos 6 minutos e fez história na Liga dos Campeões com seu gol, já que o astro da seleção alemã é o primeiro alemão a marcar em duas finais da Liga dos Campeões desde a criação da competição com o nome atual, em 1992. Em 2021, Havertz havia marcado o gol da vitória por 1 a 0 do Chelsea contra o Manchester City.
Desta vez, porém, o gol de Havertz não foi o único da noite. Ousmane Dembélé conseguiu o merecido empate para o PSG aos 65 minutos, em cobrança de pênalti, e como o placar estava 1 a 1 tanto após os 90 quanto após os 120 minutos, a sorte acabou sendo decidida na disputa de pênaltis.
Eberechi Eze, do Arsenal, foi o primeiro a errar, mas, logo em seguida, o lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, também falhou, e Declan Rice converteu, deixando o placar empatado novamente após três pênaltis de cada lado. Gabriel foi, por fim, o último dos cinco primeiros batedores de ambas as equipes e precisava marcar para manter viva a chance do Arsenal de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões da história do clube. No entanto, o jogador da seleção brasileira chutou por cima do gol e, assim como no ano anterior, o Paris se sagrou novamente campeão da Europa.
- AFP
Com Marquinhos e Gabriel: os jogos da fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Início da partida (horário alemão)
Jogo
Sábado, 13 de junho, 0h
Brasil x Marrocos
Sábado, 20 de junho, 2h30
Brasil x Haiti
Quarta-feira, 24 de junho, 0h
Brasil x Escócia